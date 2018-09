Jak zlepšit zrychlení vozu, aniž mu zvýšíte výkon? Máme jednoduchý tip!

Ke snížení hmotnosti daného modelu automobilky obvykle používají stejné triky. Mezi ně patří především vypuštění některých prvků výbavy, které pro jízdu nepotřebujete. Dříve to bylo třeba autorádio či klimatizace. V extrému se šlo cestou tenčích skel a jiných ústupků.

Pokud ale chcete snížit hmotnost vozu skutečně razantně, musíte zajít až do extrému. Jako v případě redaktorů youtubeového kanálu TheHoonigans. Ti si vzali do parády starší Ford Crown Victoria ve verzi P71. Jde o označení vozu coby „Police Interceptor“ z let 1998 až 2009, hojně využívaného americkou policií, jak ostatně mnozí vědí při jen pouhém sledování amerických akčních filmů. Technicky se jedná ještě o plnotučnou „ameriku“ s rámovým podvozkem a poháněnou tuhou zadní nápravou. Auto je tedy velmi robustní a jistě i to je důvod, proč bylo u policie v USA tak oblíbené.

V sériovém stavu je Crown Victoria docela těžké auto, když váží přibližně 1860 kg. Tvůrci z TheHoonigans snižovali hmotnost auta tím, že z něj prostě odebírali komponenty. A sice postupně. Hmotnost tak snižovali nejprve o 136 kg, dále o 272 kg a pak o 362 kg. Jenže stále to nebylo ono. Nakonec se dieta zastavila na neuvěřitelných 456 kg. V konečné fázi je však auto skutečně vhodné jen pro sprinty na uzavřené, například letištní ploše. Vždyť nemá boční dveře ani kapotu motoru a zavazadelníku.

A o kolik je takto odlehčená Crown Victoria při sprintu rychlejší než původní policejní vůz? Sprint na osminu míle (200 metrů) zvládá sériové auto za 10,79 sekundy, auto upravené snížením hmotnosti zvládne stejnou vzdálenost ujet za 10,32 sekundy. Spíše než slova se raději podívejte na přiložené video od TheHoonigans.