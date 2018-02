James Bond prodává svůj vlastní Aston Martin Centenary Edition Vanquish  

Aston Martin Centenary Edition Vanquish nebyl navržen pro natáčení některé z bondovek, ale britská automobilka jím před pěti lety zahájila oslavy 100. výročí svého založení. Právě s ohledem na sto let existence společnosti byl tento model uveden v limitované edici, čítající rovných sto vozů.

Daniel Craig si pořídil exemplář s pořadovým číslem 007, jehož finální podoba je výsledkem spolupráce slavného herce s šéfdesignérem automobilky Aston Martin Markem Reichmanem. Díky ní se exkluzivní kupé pyšní tmavě modrým odstínem laku pojmenovaným Midnight Blue a interiérem, v němž hraje prim tmavě modrá kůže.

Po technické stránce je tento Aston Martin Centenary Edition Vanquish shodný se „standardním“ provedením, což znamená, že v jeho přídi je uložen 5,9litrový atmosférickým vidlicový dvanáctiválec o výkonu 421 kW (573 k) při 6750 mina točivém momentu 620 Nm v 5500 min. Tyto hodnoty stojí za zrychlením z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy a nejvyšší rychlostí 295 km/h.

Aston Martin Centenary Edition Vanquish s pořadovým číslem 007 daroval Daniel Craig do charitativní aukce The Exceptional Sale, kterou pořádá aukční síň Christie’s. Výtěžek z prodeje vozu bude určen pro neziskovou organizaci The Opportunity Network, poskytující podporu mladým lidem ze znevýhodněných komunit v dosažení jejich studijních a kariérních cílů.

Aukce se uskuteční 20. dubna letošního roku v New Yorku, ale Aston Martin bude ještě předtím vystaven od 27. února do 3. března v galerii aukční síně Christie’s v Los Angeles. Odhaduje se, že automobil, který má levostranné řízení a je plně schválen pro běžný silniční provoz, bude vydražen za částku 400.000 až 600.000 amerických dolarů (zhruba 8,2 až 12,2 milionu Kč).