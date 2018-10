Jeep se chystá na elektrifikaci. Jako první dorazí Renegade plug-in hybrid

Už v příštím roce se automobilka Jeep začne připravovat na sériovou výrobu modelu Renegade s plug-in hybridním pohonem. Pro výrobce je to však jen úvodní krůček do světa elektrifikace, do roku 2022 chce mít značka na trhu osm plug-in hybridů.

Do rozšíření nabídky alternativních pohonů se chce pustit celá skupina FCA, což samozřejmě žádá i nemalé investice. Do elektrifikace tak z kasičky skupiny poputuje v příštích pěti letech 10 miliard dolarů, což je v přepočtu 224,5 mld. korun. A společnost nevyloučila ani to, že by se v průběhu příštích let zcela zbavila dieselových motorů.

Podle posledních informací by se plug-in hybridní Jeep Renegade měl na automobilovém trhu objevit již počátkem roku 2020. Výrobu obstará závod v italském Melfi, kde aktuálně vzniká Fiat 500X . továrna samozřejmě musí projít jistými úpravami a zaměstnanci dostanou speciální školení pro práci s novými technologiemi. Investice do nového pohonného ústrojí přijde na zhruba 200 milionů eur.

Nejde o úplný vstup skupiny do světa elektrifikace, můžeme vzpomenout třeba plug-in hybrid v útrobách minivanu Chrysler Pacifica či mild hybridní technologii e-Torque, jíž jako první dostal tento rok model RAM 1500

Zaměříme-li se na nejbližší léta, do roku 2022 chce skupina FCA vyprodukovat dvanáct nových pohonných systémů podporovaných elektřinou, přičemž vedle mild hybridů, hybridů a plug-in hybridů nemají chybět ani čisté elektromobily. Podle prvních odhadů by tyto motory mohly být rozděleny do zhruba třiceti různých modelů napříč skupinou.