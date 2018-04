Fiat 500X 1.6 MultiJet II DDCT – Džíp s italským šarmem

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Fiat 500X je v době mohutně expandující kategorie malých SUV trochu zapomenutým vozem a přitom je tu mnohem déle než vozy typu Seat Arona, Hyundai Kona nebo VW T-Roc. Prodává se již od roku 2015, a přesto zatím neprošel výraznějším faceliftem. Dokáže však držet krok s modernějšími konkurenty? To jsme se ptali za volantem verze s turbodieselem 1.6 MultiJet (88 kW) v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou.

Spolupráce vznětového agregátu s automatem přitom v kategorii malých SUV dnes není vůbec typická. Seat Arona naftové motory vůbec nenabízí, jiné modely jako Peugeot 2008 a Renault Captur zase odmítají kombinovat turbodiesel s automatem. Prý je to moc drahé. Pravda, základních 509.900 korun za 500X s testovanou naftovou šestnáctistovkou je na první pohled vcelku dost, jenže třeba sourozenec Jeep Renegade s tou samou technikou přijde na 639.500 korun. A tak se to najednou jeví jako zajímavá nabídka.

Fiat 500X – srovnání s konkurencí Model Fiat 500X Jeep Renegade Opel Mokka X Suzuki Vitara Motor 1.6 MultiJet 1.6 MultiJet 1.6 CDTI 1.6 DDiS Pohon 4x2 4x2 4x2 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1598 1598 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 88/3750 88/3750 100/3500-4000 88/3750 Točivý moment [N.m/min] 320/1750 320/1750 320/2000-2250 320/1750 Převodovka 6DS 6DS 6A 6DS Max. rychlost [km/h] 186 178 188 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,5 10,2 10,3 12,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,3 4,5 4,9 4,5 Základní cena [Kč] 509.900 639.500 546.900 584.900

Armádní fešák

Zajímavý je také vzhled auta. Fiat 500X i po třech letech v prodeji vypadá jednoduše skvěle. V jeho případě retroprvky pětistovky dokázali designéři perfektně zakomponovat do celku, což se třeba o MPV 500L říci nedá. Výsledkem je auto vypadající jako zvýšený hatchback, který díky oplastované spodní části karoserii vypadá nečekaně drsňácky. Zkrátka takový džíp s italským stylem.

Testovaný kousek je konkrétně varianta S-Design Cross, která má vedle charakteristických nárazníků s bytelnými ochrannými prvky třeba tmavě lakované detaily, jako jsou kliky dveří, lišta v přídi nebo kryty vnějších zrcátek. Specialitou jsou i kola s měděně zbarvenými středy. Testovaný exemplář byl navíc lakován matnou zelenou Alpi, dodávanou za příplatek 36.000 Kč, která drsňácký charakter ještě zdůrazní. Je to snad stejný odstín zelené jako na armádních vozidlech.

V testované kombinaci motoru 1.6 MultiJet II (88 kW) a dvouspojkové převodovky přijde varianta S-Design Cross na 579.900 korun, přičemž za tuto částku dostanete třeba xenonové světlomety, mlhovky, tempomat, manuální klimatizaci nebo elektrické ovládání předních i zadních oken. Další výbava je pak za přijatelné částky - automatická klimatizace stojí 8.000 Kč, adaptivní tempomat 6.000 Kč a automatické přepínání tlumených a dálkových světel 2.700 korun.

Italské mouchy

Jestliže zvenku byste věk 500X nehádali, uvnitř si přece jen uvědomíte, že na trhu jsou i modernější auta. Hlavně navigace TomTom s 6,5palcovým displejem je doslova retro kousek. Malá tlačítka ztěžují ovládání, nízké rozlišení kazí přehled (z parkovací kamery ve finále moc neuvidíte) a nepotěší ani hlemýždí tempo načítání map. Mizernou navigaci se ale Fiat už rozhodl napravit, aktuálně už je na trhu 500X modelového roku 2018 s modernějším multimediálním systém s větším, sedmipalcovým displejem, který by měl reagovat na kritiku starší verze.

Alespoň že je displej navigace díky umístění na vrchu palubní desky hezky na očích, oceňujeme též velká tlačítka a ovladače na středovém panelu, díky čemuž nebudete nikde šátrat a složitě se trefovat do tlačítek. Líbí se nám i logika některých ovladačů. Když jednou stop-start vypnete, zůstane vypnutý i po dalším nastartování. A vypnout lze i adaptivní tempomat, respektive lze ho přepnout na běžný, udržující rychlost bez ohledu na vozidla vpředu, což se někdy hodí více než neustálé zpomalování a zrychlování kvůli okolnímu provozu. Šikovný je i palubní počítač, který dokáže zobrazit nepřeberné množství údajů, včetně natlakování turbodmychadla nebo aktuálního stavu nabití baterie.

K samotnému prostoru řidiče ale výhrady máme. Volant má zbytečně tlustá ramena, a tak se nedrží zrovna pohodlně. Přístrojový štít tvořený třemi kruhovými ukazateli je pak možná na pohled hezký, v praxi ale jeho koncepce nedává příliš smysl. Největší kruh totiž tvoří displej palubního počítače, takže ve výsledku je vlevo umístěný rychloměr poměrně malý a hůře čitelný. Nedávalo by větší smysl, aby hlavní pozici s největším ciferníkem zaujal právě on? Výhled do stran pak omezují tlusté A sloupky a nejlepší to není ani s výhledem vzad kvůli malému zadnímu oknu.

Kvitujeme ale výše ukotvená sedadla, do nichž se snadno nasedá. Navíc opravdu rychle hřejí, což za chladných rán jistě oceníte. Mohla by mít ale větší boční vedení a měkčí hlavovou opěrku, tvrdá kulatá opěrka bohužel preferuje vzhled před funkcí. Široký rozsah nastavení volantu pak znamená, že ideální pozici si dokážou najít řidiči různých postav. Dlouhá volicí páka je navíc pěkně po ruce.

Vpředu navíc budete mít hromadu prostoru v oblasti ramen i místa nad hlavou. To při usazení se dozadu už je to horší. Se svými 182 centimetry mám před koleny i nad hlavou jen minimální rezervu. Krátké sedáky navíc vyhoví jen drobnějším pasažérům, a tak je to ve výsledku prostor hlavně pro děti.

A nijak velký není ani zavazadlový prostor, objem 350 litrů je v dané kategorii spíše průměrná hodnota, s níž si na větších výletech vystačí leda tak bezdětný pár. Pochválit ale musíme jeho pravidelné tvary nebo fakt, že se pod podlahu ještě vejde 18palcová rezerva. Naopak se nám nelíbí chybějící háčky nebo notně nakloněná rovina po sklopení zadních sedadel. Z hlediska odkládacích prostorů uvnitř zaujmou hlavně kapsy ve dveřích, do nichž se vejde 1,5litrová láhev. Před spolujezdcem jsou pak hned dvě schránky, nejsou ale zrovna moc velké.