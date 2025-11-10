Volvo bude sdílet víc součástek s číňany. Identity se nevzdáme, říká
Automobilka Volvo vidí v širším sdílení dílů v rámci koncernu Geely cestu k vyšší marži, nemá to však znamenat, že by její auta přišla o svou identitu. Přitom se chce stát výrobcem softwarově definovaných vozidel.
Čínský koncern Geely má pod sebou řadu značek včetně dvou evropských – Volvo a Lotus. Ta první z nich má ovšem v řadě svých modelů vlastní techniku, nesdílenou s ostatními modely koncernu. Do budoucna se to má změnit – avšak nikoliv na úkor vlastní identity.
„Geely se stalo v Číně velmi silným a z toho můžeme benefitovat víc než kdy dřív,“ uvedl šéf vývoje Volva Anders Bell pro web britského magazínu Autocar. Rozsah výroby, synergie a sdílení se podle něj staly pro ziskovost v dnešním automobilovém průmyslu klíčové.
Konkrétní věci, které by volva mohla sdílet s dalšími značkami v koncernu, ať už jde o Polestar, LEVC, Lynk & Co či samotnou značku Geely, nespecifikoval, ale mají to být „oblasti, které nejsou pro produkt definující“. Auta značky Volvo si mají zachovat svou identitu.
„Aspekty vývoje, díky nimž jsme přežili sto let, musíme následujících sto let chránit. Je to jednoduché – krásný skandinávský design a špičkové technologie, ale s člověkem ve středu. Takový bude recept na úspěšná volva i nadále,“ řekl.
V kontrastu s Bellovými slovy je fakt, že se Volvo chce stát výrobcem „vozidel plně definovaných softwarem“ a už před lety se zbavilo svých charakteristických motorizací, jako řadových pětiválců a šestiválců umístěných pod předními kapotami vozů napříč. Model EX30 také sice minimalistický skandinávský design nabízí, ale budeme-li se bavit o softwaru, ten ho definuje jako čínský vůz, když je nutné např. hlavní světlomety zapínat na několik kroků skrz centrální displej.
Stav elektrického SUV EX90 při spuštění prodejů také naznačuje, že to s tím softwarem také nebude až tak jednoduché. Tento model hned zkraje výroby dostal velké záplaty, které do již jezdících aut automobilka doručila po internetu.
EX90 totiž podle něj „nebylo jen auto, byla to zcela nová cesta, jak auto vyrobit, a s tím i nová platforma, výroba softwaru, všechny procesy“ a tak dále. A některé chyby se „přelily k prvním zákazníkům“, vysvětlil Bell. „Dny nestability jsou za námi. (…) Nyní se stabilizujeme a musíme diamant dále leštit,“ dodal.
Nemyslí skutečný ani metaforický diamant, nýbrž softwarovou platformu, na níž běží všechny systémy a funkce EX90. Stejný princip fungování má sedan ES90 a chystané SUV EX60, které se má představit v lednu příštího roku s parametry odpovídajícími BMW iX3 či Mercedesu-Benz GLC EQ.
Volvo je v současnosti v procesu masivního šetření, chce snížit své náklady o 38 miliard korun. V rámci plánu úspor také sníží počet svých zaměstnanců postupně o 3 tisíce. Kromě toho i zvýšením podílu sdílených součástek se chce dostat na marži 8 % ze současných 5,6 %, což je velký skok.
zdroj: Autocar | foto: Volvo | video: Marek Bednář/Auto.cz