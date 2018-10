Lada zahajuje výrobu model Xray Cross. Nová verze ruského crossoveru je ještě schopnější

Lada od roku 2016 prodává na domácím ruském trhu crossover Xray, který je spolu s modelem Vesta zástupcem nové generace vozů z Toljatti. Od příchodu na trh automobilka postupně rozšiřuje jeho nabídku, loni debutovala luxusně laděná varianta Xray Exclusive , letos následuje Xray Cross, který je ještě více přizpůsobený jízdě v terénu než výchozí model.

Automobilka vůz poprvé prezentovala v roce 2016 ve formě konceptu , na letošním srpnovém autosalonu v Moskvě následovala produkční verze , která se nyní začala sériově vyrábět. Produkci má na starosti domovský závod automobilky AvtoVAZ v Toljatti.

Před zahájením sériové výroby byl automobil pečlivě otestován, a to na běžných silnicích i v laboratoři. Na 80 prototypů prošlo testy spolehlivosti, bezpečnosti, klimatického komfortu i jízdních vlastností, aby dodržel všechnu platnou legislativu. Zvláštní péče byla věnována i lakovaným částem karoserie, aby byla vyzkoušena jejich odolnost proti vyblednutí, poškození nebo třeba polití benzinem. Zkoušky Xray Cross probíhaly kolem ruských měst Surgut nebo Soči.

Lada Xray Cross se proti výchozímu provedení oplastovanou a zvýšenou karoserií, je to tedy crossover ve stylu všech těch Allroadů, Outbacků či Scoutů. Světlá výška narostla z už tak slušných 195 mm na 215 mm, a to spolu s obutím nových pneumatik a použitím jiných pružin.

Ve stylu jiných aut se pak Xray Cross dočkal možnosti úpravy nastavení vozu. Otočný ovladač Lada Ride Select umožňuje zvolit jeden z pěti nabízených jízdních režimů. Vedle výchozího módu (ESC On) je tu sportovní režim s citlivější reakcí na plyn a elektronikou umožňující větší prokluz kol a tři různé módy do terénních podmínek – režimy sníh, písek a ESC Off, které však fungují maximálně do rychlosti 54 km/h.

Automobil je také nově vybaven zadními kotoučovými brzdami nebo strmějším elektrickým posilovačem řízení – mezi krajními polohami je teď 2,9 otáček místo 3,3. Nová jsou i přední sedadla, která díky jinému rámu vytváří více prostoru pro cestující vzadu.

Motor je nabízen jediný. Ladu Xray Cross pořídíte výhradně se zážehovou osmnáctistovkou o výkonu 90 kW a točivém momentu 170 N.m, která je spárována s manuální převodovkou.

Ceny na domácím trhu zatím zveřejněny nebyly. Lada však slibuje bohatou výbavu.