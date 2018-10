Morgan pracuje na vysokovýkonném sporťáku klasických tvarů! Že by nástupce Aero 8?

V současnosti představuje vrcholný model malé britské automobilky Morgan tradičně pojatý i tvarovaný model Roadster, který nabízí to, co dříve model Plus 8, byť k pohonu současného vozu již neslouží osmiválec, ale vidlicový šestiválec. Z pohledu techniky je ovšem nesporným vrcholem této malé automobilky model Aero 8. Poprvé se objevil už v roce 2001 a částečně využíval techniku BMW, včetně jejího zážehového osmiválce.

Auto mistrně kombinovalo moderní prvky designu s důrazem na aerodynamiku (proto také název Aero 8) s tradičními tvary tehdy vyráběných modelů Plus 4 a Plus 8, které původem spadají do 60. let 20. století. Po ukončení výroby v roce 2010 bylo po pěti letech ohlášeno obnovení výroby Aero 8, ovšem v současnosti tento model v nabídce není.

Pro třetí dekádu

Že je Morgan skutečně malou automobilkou, dokazuje počet pracovníků vývojového týmu. Dle britských zdrojů jsou jich pouhé tři desítky. Právě těchto třicet specialistů v současné době pracuje na nové vlajkové lodi této automobilky, která existuje již 109 let.

Auta bychom se měli dočkat někdy v průběhu příští dekády. Novinka se bude údajně nacházet v cenové relaci vozu Aston Martin V8 Vantage. Nepůjde tudíž o nic laciného. Morgan však levný nebyl nikdy. Dle prvních zpráv si auto zachová klasickou koncepci pohonu, tedy motor vpředu podélně a pohon zadních kol. Na výstřelky v podobě placek se středovými motory u tradičně orientovaného Morganu zapomeňte. Vůz má být k dispozici jak v uzavřené variantě kupé, tak také otevřené, tedy roadster.

Dle dostupných údajů se počítá se zcela novým podvozkem, jehož hlavním stavebním materiálem budou hliníkové slitiny. S těmi má Morgan bohaté zkušenosti, neboť i výše zmíněné Aero 8 tento lehký materiál využíval. V době příchodu Aero 8 šlo o obrovský pokrok, uvážíme-li, že starší Morgany Plus 4 a Plus 8 ještě „spočívaly“ na šasi, v němž bylo možné nalézt mimo jiné také dubové dřevo.

O kopii původního řešení hliníkového šasi ale v případě připravovaného vozu nepůjde, neboť od dob vývoje Aero 8 se poměrně výrazně změnily legislativní požadavky. V hojné míře se má využívat při spojování jednotlivých částí podvozku lepení a samozřejmě nýtování. Tedy letecké technologie. Pro zajímavost, technologii lepení hliníku v podobě metody Redux zvládli Britové už v 60. letech, kdy ji používali v letectví.

Pohon? Může být i elektrický.

Aby měl nový klasicky tvarovaný sporťák Morganu také patřičné jízdní výkony, uvažují jeho tvůrci hned o několika pohonech. Zatím nejblíže do výroby má přeplňovaný šestiválec, přičemž britské zdroje udávají jeho výkon od 350 koní výše (od 257 kW). Spojen může být s manuální šestistupňovou převodovkou, ale také alternativně se samočinnou s možností řadit páčkami pod volantem.

Jenže motorů může mít nový vůz více a ve hře je dokonce i elektrická varianta. Pokud by na ni došlo, bylo by to až někdy v průběhu výroby vozu. Zda se bude jednat o hybrid, či ryzí elektromobil, zatím uvedeno není. Už nyní ale Morgan slibuje skvělou dynamiku své novinky. A sice maximální rychlost přes 150 mph (tedy 240 km/h) a zrychlení z klidu na 60 mph (96 km/h) za 4,5 sekundy.

V současné době nabízí automobilka z Malvernu čtyři základní modely. A sice 3 Wheeler, 4/4, Plus 4 a konečně Roadster.