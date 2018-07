Nejrychlejší předokolky na Nürburgring Nordschleife: Jak šel čas s rekordy?  

Absolutní rekord Ringu má nyní hodnotu 5:19 a stanovilo jej letos Porsche 919 Evo . Je to fantastický výkon a bude velmi těžké jej překonat. Jenže takové auto si zkrátka koupit nemůžete (a pokud ano, tak tenhle článek nejspíš nečtete). Proto je mnohem zuřivější bitva o titul nejrychlejší předokolky, jako kdyby to automaticky vypovídalo něco o kvalitách hot hatche, který jej získá. Pojďme se tedy projít historií aut, která se chvíli pyšnila tímto rekordem.

Před deseti lety rekord držel, který měl skvělý čas na kolo 8:35. Ve své době nebyla Astra vůbec špatným hot hatchem, paket Nürburgring ale znamenal zhoršení jízdního komfortu a větší zaměření na okruhové dny. Reklamě se ale jméno balíčku skvěle prodávalo, když auto s ním bylo nejrychlejší na stejnojmenné trati. Vydrželo to ale jen chvilku, než se o zelené peklo začali zajímat Francouzi.

Ve stejném roce na Ring poprvé zavítal Renault Sport, tehdy s typema zajel okruh za 8:16,9. Kultovní postavení francouzského hot hatche bylo na světě a nepustilo to fanoušky a některé motoristické novináře dodnes. U verze R.S. jste se vlastně ani nepozastavovali nad prapodivným tvarem zadní části, který vás u naftové patnáctistovky mohl rozčilovat. A nový rekord držel a odolával až do roku 2014. Tehdy byla na trhu už třetí generace modelu Mégane a druhá, která dostala verzi R.S. Nejultimátnější verzí bylaa reklama, že je rychlejší než předchůdce, by se opravdu hodila. A povedlo se, bájná hranice osmi minut padla a Mégane se pyšnilo časem 7:54,36. Je pravdou, že se tímto prvenstvím mezitím chlubil, který Ring zajel dříve za 7:58. Ale rekord mu nebyl uznán, protože takto vyrobené auto jste si v showroomu automobilky vybrat nemohli, kdežto všechny Mégane byly plně v zákaznické specifikaci. Ostatně podobné kontroverze provázely později devátou generaci Hondy Civic Type R a ani její čas nebývá uznáván.

Pokořitele našli Francouzi až v německém rivalovi. Na domácí půdě se totiž v roce 2016 radoval Volkswagen. Ten dosáhl času 7:47,19. Už R26.R byl posedlý úsporou váhy, Clubsport S šel ale do extrému a neměl například vůbec žádná zadní sedadla. Navíc měl silnější motor, místo 286 nabízel 306 koní. Nezní to moc fér, ale opravdu si právě takové auto a nejsilnější GTI všech dob můžete koupit. Golf navíc dosáhl času, který byl o dekádu dříve vyhrazen supersportům.

Stále je ale možnost posunovat se dál. Dokázala to Honda, která se poučila z chyb a napodruhé přivezla plně sériové auto. Novýpostavený na základech aktuální desáté generace zajel skvělý čas 7:43,8. Pokořit jej bude těžké, často se o něm mluví jako o nejlepším hot hatchi na trhu. Mohutné aerodynamické prvky na karoserii nejsou na parádu a opravdu fungují. Musíme si počkat, kdo získá rekord nyní, ale už víme, že to někdo dokáže. Nejspíš se bude chtít na trůn vrátit nový Renault Mégane R.S. Trophy s řízením všech kol a motorem posíleným na 300 koní.