Nezávislá topení: Jak funguje? A co obnáší jeho instalace?

Řešením pro pohodlí v chladném období mohou být nezávislá topení: „Výhodou je skutečnost, že během zimy zajišťují výhled z vozu a tepelnou pohodu cestujících. Díky prohřátému motoru se po nastartování kromě toho snižuje jeho opotřebení, spotřeba paliva i emise,“ vypočítává výhody například Škoda Auto. Vypravili jsme se do pražského Top Servisu, který se nezávislým topením věnuje přes dvacet let, pro odpovědi na osm nejpalčivějších otázek.

1. Jaké druhy nezávislého topení existují?

U osobních aut se jedná především o horkovodní a horkovzdušná, která jsou v obou případech poháněna palivem, na něž vozidlo jezdí. Další možností, rozšířenou především u obytných aut, je topení na plyn: propan, výjimečně LPG. Nahřát motor vozu, nebo dokonce i interiér lze také pomocí elektrických topných těles.

2. Jak se nejlevněji dostat k vyhřátému autu?

Cenově nejdostupnější je elektrické vyhřívání motoru v řádu tisícikorun. V zásadě jde o topnou spirálu, která se namontuje do bloku motoru, kde ohřívá chladicí kapalinu. Další možnost představuje umístění topného elementu přímo do olejové vany. Zařízení je speciální zásuvkou napojeno na rozvod 220 V třeba v domě. Právě toto řešení a zásuvku v předním nárazníku má řada ojetin dovezených ze Skandinávie. Tam na podobné zásuvky narazíte běžně na parkovištích. Zařízení se spustí buď pomocí termostatu, nebo časových hodin. Doplnit lze i speciálním přímotopem, který se napevno umístí do kabiny a je vybaven bezpečnostními senzory proti přehřátí.

3. Jak fungují naftová topení?

Podstatně rozšířenější jsou u osobáků naftová a případně benzinová topení. Ta se dělí na horkovzdušná a horkovodní. Základní princip je v obou případech obdobný. Ve spalovací komoře se rozžhaví svíčka a malé dmychadlo začne do prostoru vhánět vzduch přes sítko, do kterého jde palivo. Následně se mix nafty a vzduchu zažehne a začne prostor ohřívat. Zplodiny jsou odváděny výfukem pryč. V případě horkovzdušného topení je teplo odebíráno dalším větráčkem od rozehřátých žeber přímo do interiéru. U horkovodního je okolo komory prostor, jímž protéká chladicí kapalina. „Okruh je napojen na oběhové čerpadlo, které kapalinu žene do výměníku topení. Řídicí jednotka pak spustí i ventilátory, které vyhřejí interiér,“ vysvětluje princip Petr Staněk z pražské společnosti Top Servis. I z důvodu nutnosti propojit řídicí jednotku topení s elektronikou moderních vozů je při dodatečné montáži vždy nutné využít sadu vyrobenou pro konkrétní automobil. „Řekl bych ale, že přední výrobci pokrývají asi osmdesát procent nabídky modelů na trhu,“ dodává Staněk.

4. Jak se topení ovládá?

Na trhu je řada cenově se lišících řešení. Kromě časovače na palubní desce jste se možná setkali s přívěskem na klíček, kterým se na dálku topení aktivuje – funguje až do vzdálenosti tisíce metrů. Prodávají se i pokročilejší sady s možností bezdrátově topení naprogramovat na konkrétní hodinu. „Existují ale i sady s možností spustit zařízení prostřednictvím mobilní aplikace,“ popisuje Staněk. Z našich testů máme zkušenost takovou, že i na horách stačí při snídani zmáčknout tlačítko ovladače, a než se najíte a k autu dojdete, námraza na oknech je pryč a v interiéru příjemně.

5. Kolik to stojí?

Nejlevnější elektrický výhřev motoru a interiéru stojí kolem deseti tisíc korun včetně montáže. Dodatečná instalace nejběžněji používaného naftového horkovodního topení včetně asi dva dny trvající instalace přijde zhruba na čtyřicet tisíc korun. Nezávislé topení ale nabízejí i samotné automobilky. Například u nejprodávanější Škody Octavia vyjde na 25.900 Kč. Nezávislá topení se začala v letectví využívat už ve třicátých letech, masověji se prosadila u špatně topících vzduchem chlazených volkswagenů. Ze stejného důvody jej měly i osobní tatry. Není bez zajímavosti, že řada aut, jejichž motor by nestačil na vytopení interiéru, má dodnes automaticky spouštěný naftový přítop zabudovaný z výroby. Kromě velkoprostorových vozů typu Volkswagenu Sharan nebo Peugeotu 807 se to týká například i některých starších mercedesů, mazd nebo BMW. „I do takových vozidel umíme většinou doinstalovat ovládání, takže jej lze využívat jako nezávislé topení,“ popisuje Petr Staněk z Top Servisu.

6. Je vyžadován nějaký servis?

Elektrické, horkovodní ani horkovzdušné řešení nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. „U horkovzdušného typu je však nutné udržovat pořádek v kabině, jinak zařízení nasává nečistoty, které se v něm hromadí,“ upozorňuje Petr Staněk. „Důrazně pak doporučujeme tankování kvalitní nafty bez biosložky. V opačném případě ve spalovací komoře zůstávají zbytky nedokonalého spalování,“ popisuje. Do servisu se vypravte vždy, když topení zakouří déle než chvilku při startu – značí to opotřebení sítka, nebo svíčky. „Na naftová topení většinou nebývá problém sehnat náhradní díly ani pro starší modely. U těch na plyn už to však většinou bývá komplikovanější,“ varuje odborník Petr Staněk. Pro dlouhodobou spolehlivou funkci pak také doporučuje pravidelně minimálně jednou za měsíc topení zapnout.

7. Jaká je spotřeba?

Nezávislé topení usrkává z nádrže jen pomalu. „V závislosti na modelu spotřebují topné systémy během půlhodinového ohřevu přibližně 0,2 litru paliva. Obdobné množství paliva ale ohřátý motor ušetří, čímž dojde k vyrovnání spotřeby. Navíc díky vytápění jsou emise škodlivin po nastartování nižší než u studeného agregátu,“ uvádí Škoda Auto s tím, že start studeného motoru představuje pro pohonnou jednotku přibližně takovou zátěž, která se vyrovná zhruba 70 kilometrům jízdy po dálnici. „Obecně ale nahřátí motoru a interiéru většinou v závislosti na venkovní teplotě zabere mezi deseti a dvaceti minutami,“ popisuje Petr Staněk. „Hlavním zdrojem energie pro topení je palivo. Vodní pumpu, palivové čerpadlo, dmychadlo i ventilátory ale pohání startovací akumulátor. Proto doporučujeme po startu mít zapnutý motor minimálně stejně dlouho, jako jste topili,“ radí Staněk.

8. Čím se topí v obytňácích?

U obytných vozů se kromě naftových častěji využívají i plynová horkovzdušná kamínka, která i ohřívají vodu pro mytí. Jejich výhodou je především přesná regulace teploty. „Dnes jsou ale spíše na ústupu. Zabírají hodně místa, někam se musí zabudovat nádoba na plyn, a navíc se s nimi musí každý rok na revizi,“ vysvětluje Petr Staněk z Top Servisu v pražské Vinoři. Upozorňuje také na fakt, že na starší výrobky této konstrukce už je dnes obtížné sehnat jakékoliv náhradní díly.