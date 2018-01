Nikola Motor Company předvádí v pohybu elektrický tahač One

Nikola Motor Company odhalila svůj projekt tahače pro dálkovou silniční dopravu s pohonem šesti elektromotory prostřednictvím vizualizací v květnu roku 2016 a koncem stejného roku pak v Salt Lake City představila jeho funkční prototyp.

Nyní se v době, kdy řada firem objednává tahač značky Tesla , který je určen pro provoz na kratších trasách, projekt Nikola One připomíná prostřednictvím krátkého videa. Záběry tahače s návěsem byly pořízeny v rámci natáčení krátkého filmu pro společnost Philips.

Více než rok od představení prototypu působí Nika One díky svému designu i technice futuristickým dojmem. K pohonu tohoto tahače mají totiž sloužit elektromotory, disponující výkonem 736 kW (1000 k) a točivým momentem 2712 N.m.

Potřebnou energii mají zajistit lithium-iontové baterie s kapacitou 320 kWh. Baterie měl původně doplňovat generátor elektrické energie v podobě turbíny o výkonu 400 kW spalující stlačený zemní plyn, ale tohoto provedení se údajně nedočkáme a místo turbíny spalující stlačený zemní plyn má Nikola One využívat palivových článků.

Ve stávající podobě má mít Nikola One v závislosti na konfiguraci nádrží na vodík a baterií dojezd až 1931 km. Vedle svého dojezdu má tento tahač vynikat i svými dynamickými schopnostmi a je zmiňováno zrychlení plně zatížené soupravy z 0 na 96,6 km/h za 30 s.

Ve srovnání se současnými konvenčními tahači severoamerické produkce, určenými pro dálkovou dopravu, má vynikat výrazně nižšími provozními náklady a jen v případě paliva mají být dvakrát až třikrát nižší.

Nikola Motor Company hodlá v příštím roce vyslat do běžného provozu první testovací flotilu tahačů One a začátkem dvacátých let jednadvacátého století mají první sériová vozidla zamířit do služeb dopravců.

Video