Nové vozy loni zdražily o 3,6 procenta, ojetiny o 9,1 procenta

V případě ojetých vozů však ceny v posledních týdnech stagnují či mírně klesají. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia.

Na růstu cen nových vozidel se vedle zvyšující se spotřeby domácností a vzrůstající prosperity firem podílí rovněž nové legislativní požadavky na homologaci vozů z hlediska emisí a bezpečnosti provozu. Naopak stagnace až mírný pokles cen ojetin je do značné míry způsoben jejich zvýšenou nabídkou a prodloužením průměrné doby prodeje v autobazarech, která loni vzrostla na 99 dnů z průměrných 76 dnů v roce 2017.

Stále přitom platí, že trh s novými i ojetými osobními vozidly je v České republice výrazně ovlivněný dominancí značky Škoda téměř ve všech segmentech a cenová politika této značky je pro trh významným indikátorem.

Ve třetím čtvrtletí loňského roku se u nových vozů obměnily nejprodávanější modely v jednotlivých segmentech, kdy se do popředí oproti předchozím kvartálům více prosadily modely s benzinovými motory. Popularita naftových motorů ale výrazně neklesla. Například cena nejprodávanějšího vozidla Škoda Octavia s benzinovým motorem meziročně stoupla o 9,9 procenta, zatímco cena stejného modelu v dieselovém provedení s motorem 1.6 TDI už mírně klesá téměř dva roky v řadě a za poslední rok klesla o 3,1 procenta.

Aféra Dieselgate, od jejíhož odhalení loni uplynuly tři roky, se na tuzemském trhu ojetých automobilů na rozdíl od jiných zemí EU výrazněji neprojevila, a to jak z hlediska poměru zastoupení druhů motorů, tak i cen jednotlivých vozidel. Na mírně klesající ceny ojetých vozidel s naftovými motory má vliv zejména velké množství vozidel z ukončených operativních leasingů. Aféra Dieselgate však začíná hrát významnější roli v dovozech ojetin. V sousedních zemích se začíná projevovat snížená poptávka po ojetých vozidlech s dieselovými motory, která se tak stávají zajímavá pro dovozce ojetin do České republiky, a to zejména u dražších modelů.