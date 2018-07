Novou Audi Q3 už jsme viděli naživo. Vypadá jako zmenšená Q8

Všichni milovníci Audi Q3 tento týden určitě zpozornili. Automobilka začala pozvolna lákat na novou generaci, která se tímto momentem představuje. Jak vypadá? Posuďte sami z galerie, podle nás se proměna podařila na jedničku. Designérům se povedlo zachovat základní rysy, celkově však Q3 působí o poznání atletičtějším dojmem.

A to hlavně naživo, kdy vyniknou ostré prolisy na boku a výrazně tvarovaná osmiúhelníková maska chladiče. Co rozhodně potěší, jsou standardně montované LED světlomety už od základní výbavy. V nabídce jsou další dvě verze světel, přičemž vrchol samozřejmě tvoří „chytrá“ Matrix LED světla.

Ve sportovní verzi S Line, kterou na fotkách reprezentuje modrý kousek, je přední nárazník zvýrazněn šedými rámečky. Spodní část auta včetně lemování blatníků je v této verzi nalakována kontrastním odstínem, není to tedy matný plast tak, jako u běžné verze. Tady se příliš nepředpokládá, že by majitelé jezdili do terénu. Také záď je u obou modelů koncipována trochu odlišně, u obou aut už ale neuvidíte skutečné výfuky. Tak snad u nějaké opravdové sportovní verze s písmenkem S v názvu.

Zásadní proměna se odehrává u podvozkové platformy. Dosavadní Q3 totiž jako jeden z posledních modelů stál na platformě PQ35, která byla shodná třeba se Škodou Yeti nebo Audi A3. Novinka srovnává krok s ostatními koncernovými auty, takže naplno využívá přednosti platformy MQB pro modely s motorem uloženým napříč.

Také díky tomu mohla Q3 dostat lepší proporce. Auto prakticky ve všech rozměrech povyrostlo, snížila se pouze o 5 milimetrů výška. Na délku Q3 měří 4485 milimetrů, předchůdce tedy překonává o 97 milimetrů. Šířka narostla o 18 milimetrů na 1849 mm, výška je nyní 1585 mm. K výrazně štědřejšímu prostoru uvnitř pomohlo prodloužení rozvoru o 78 mm na finálních 2681 milimetrů.

Byť jsem se do Q3 posadil jen na chvíli, na nedostatek prostoru si pravděpodobně stěžovat nebudete. Zadní sedadla jsou dělená v poměru 40:20:40 a mají nastavitelný sklon v sedmi krocích. Na základě jejich pozice se mění kapacita zavazadlového prostoru od 530 do 675 litrů, se sklopenými sedadly naroste prostor na 1525 litrů.

Inspirace u limuzíny

Také Q3 následuje ostatní modely Audi pojetím interiéru. Čím vrcholná A8 vyrazila dech, to postupně dostávají i menší modely. Řeč je pochopitelně o horizontálně koncipované palubní desce se dvěma displeji.

V kapličce přístrojů ní už klasické budíky nenajdete, všechno je tvořeno displejem o úhlopříčce 10,25 palce. Displej multimédií MMI touch má standardně úhlopříčku 8,8 palce, ve vyšší verzi jeho velikost naroste až na 10,1 palce. Kdyby vám i to přišlo málo, můžete mít na přání displej o velikosti 12,3 palce. To už je takový malý notebook…

Pokud si potrpíte na kvalitní hudební reprodukci, tak i vám má Audi co nabídnout. Například audiosystém Bang & Olufsen se čtyřmi reproduktory na přístrojové desce, které doplňuje reproduktor v D sloupku. Celkem systém 15 reproduktorů disponuje výkonem 680 W. Speciální algoritmus se pak postará o prostorový efekt.

Podvozek je vpředu tvořen vzpěrami McPherson, zadní náprava využívá čtyřprvkovou konstrukci. Kola jsou v nabídce v rozměrech od 17 do 20 palců. Ta největší dodává divize Audi Sport GmbH, přičemž obouvají pneumatiky o rozměru 255/40.

Kromě standardního podvozku nabízí Audi verzi s adaptivními tlumiči, případně také se sportovním podvozkem, který je standardem u verze S Line. S ní dostanete kromě tužšího podvozku také progresivní řízení. Natáčení zadní nápravy po vzoru větších modelů Audi se tady pochopitelně nekoná.

Pohled pod kapotu

V nabídce budou od začátku prodejů čtyři motory. Upozadění vznětových motorů je zřejmé, na výběr jsou tři zážehové jednotky a jedna vznětová, ve všech případech však jde o velmi dobře známé koncernové čtyřválce. Nabídku zážehových verzí otevírá motor o objemu 1,5 litru s výkonem 110 koní a točivým momentem 250 Nm se systémem deaktivace dvou válců. Najdete ho pod označením Q3 35 TFSI, přičemž spojen je se sedmistupňovou automatickou převodovkou S tronic a pohonem předních kol. Na podzim jej doplní verze se šestistupňovou manuální skříní.

Dvoulitr najdete pod označením 40 TFSI, disponuje výkonem 140 kW a 320 Nm, vrchol představuje verze 45 TFSI s hodnotou 169 kW a 350 Nm. Oba motory se pojí s převodovkou S tronic a pohonem všech kol quattro s hydraulicky ovládanou mezinápravovou vícelamelovou spojkou.

Trochu osamocený je vznětový motor o objemu 2 litrů s výkonem 110 kW a 340 Nm. Zpočátku bude nabízen výhradně s manuální skříní a pohonem quattro, později dorazí verze s automatem. V budoucnu nabídku rozšíří výkonnější verze s výkonem 140 kW. Výroba bude probíhat v maďarském závodě Györ, přičemž první kousky se k zákazníkům dostanou ještě letos v listopadu.

Aby automobilka zákazníky ještě více motivovala, připravila si speciální edici. Poznáte ji podle paketu S Line, černého loga Audi na masce chladiče, dvacetipalcových kol a světel Matrix. Laky jsou na výběr jen dva, oranžová Puls a šedá Chronos. V interiéru nechybí sportovní sedadla, sportovní volant a části přístrojové desky potažené alcantarou. To zní hodně lákavě!