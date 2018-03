Jak na očistu dieselů, aby splňovaly přísnější emisní normy? Jde to, ale něco to stojí

Možnost zákazu naftových aut v německých městech opět vytáhla toto téma mezi hojně diskutované. Zatím není jasné, jak se k tomu jednotlivé obce postaví. Mohou sice diesely zakázat zcela, možností jsou ale i konkrétní zóny či varianta, že do center pustí jen vozy splňující nejvyšší emisní normy.

Pokud vám v garáži stojí auto s moderním dieselovým motorem, ale nesplňuje emisní normu Euro 6, nezoufejte. Existuje totiž varianta, jak ji vcelku snadno splnit. Informuje o ni ÚAMK s odkazem na test německého autoklubu ADAC, který „očistu“ naftových agregátů nejenže popsal, ale dokonce i vyzkoušel v praxi.

ADAC zakoupil čtveřici aut se vznětovými jednotkami, aby je následně nechal upravit. Konkrétně šlo o Mercedes B 180 CDI 1.5, Opel Astra CDTI Sports Tourer 1.7, VW T5 Multivan 2.0 TDI a Fiat Ducato 130 Multijet 2.3 D. Jde tedy o auta ve stáří od jednoho do pěti let, s počtem najetých kilometrů od 20 do 95 tisíc.

Tvůrci výzkumu vybavili auta v certifikovaných zkušebnách systémem čištění výfukových plynů (SCR). Tuto technologii dobře známe, jde o řešení s dodatečným vstřikováním močoviny (AdBlue) do výfukových plynů, což vyvolává chemickou reakci, při níž se oxid dusíku rozkládá na dusík (neškodný lidskému organismu) a vodní páru.

A jak se to osvědčilo v praxi? ADAC provedl měření emisí před i po předělávce, výsledkem byl pokles emisí škodlivin v průměru o 44 % u všech testovaných aut ve městě, mimo něj se hodnota zlepšila dokonce o 88 %.

Není divu, že Němci obdobná řešení zkouší. V jejich zemi totiž jezdí zhruba 15,4 milionu naftových aut, přičemž jen asi pětina splňuje nevyšší normu Euro 6. Nejde ale jen o problém našich sousedů.uvádí JUDr. Oldřich Vaníček, prezident ÚAMK.

A kolik taková přestavba vlastně stojí? Autoklub spočítal cenu na 1400 až 3300 euro (35 až 84 tisíc českých korun), což není zrovna málo. Avšak bavíme se o moderních autech minimálně za statisíce, u kterých už se taková investice pro čistší provoz vyplatí. Hlavním cílem ADACu bylo ukázat, že existuje cesta a technické řešení, které může mladé diesely očistit a zmodernizovat.