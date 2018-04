Ojetý Ford Focus 3. generace (CB8/CEW): Když je nejslabší ten nejlepší!

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Původní Focus platil ve své době za nejlepší vůz své třídy. Nejen vynikající jízdní dynamika, ale také velmi dobré zážehové motory v kombinaci s pohledným designem a prostorností zajistily autu nebývalý úspěch. Slabinu v podobě vznětových motorů řešil Ford za pochodu v podobě inovací své vlastní techniky.

Zcela odstranit tento problém se podařilo až s příchodem druhého vydání zásluhou spolupráce se skupinou PSA. Ta měla ke vznětovým motorům vždycky mnohem blíže než Ford. Jenže druhé vydání poněkud ubralo na atraktivitě, a to jak vně, tak také uvnitř. Také mírně rezervovaná ochrana proti korozi se přenesla z první generace. Focus II je sice možná střízlivější než ten původní, avšak kvalitativně a hlavně odolností své mechaniky udělal jednoznačný pokrok. Navíc u aut po modernizaci v roce 2007 se podařilo výrazně zlepšit i tu vzpomínanou ochranu proti korozi. Od té doby tyto focusy korodují méně, a to dokonce i na podvozkových částech.

Stísněný, ale ostražitý

Druhá generace focusu vznikla v době, kdy Ford úzce spolupracoval s japonskou Mazdou a švédským Volvem. Focus tak sdílel technický základ s Mazdou 3 prvních dvou generací, stejně jako s druhým vydáním Volva S40/V50 a také C30. Třetí pokolení focusu ale již nemá s těmito vozy nic společného, snad s výjimkou některých pohonných jednotek.

Video

Při přípravě třetí generace se Ford opět zaměřil na design, takže oproti předchůdci působí tento vůz o poznání atraktivněji a dynamičtěji. Bohužel sázka na řešení kabiny, kde přístrojová deska řidiče zcela obklopuje, se trochu minula účinkem. Vadil zejména mohutný středový tunel, který omezoval prostor pro nohy v příčném směru. Ani místem ve druhé řadě toto vydání zrovna nehýří. Ty tam byly doby vzdušného předchůdce...

Největší pokrok ale udělal vůz v nabídce bezpečnostních prvků. Od samého začátku jste tak mohli mít v podstatě vše, co mají i současná auta. Vůz tak dokázal sám točit volantem při parkování, čehož podmínkou byl přechod na elektromechanický posilovač řízení pro všechny verze. Předchůdce používal v závislosti na motoru hydraulický, nebo elektrohydraulický systém. Vůz dále uměl hlídat jízdu v pruzích či číst dopravní značky. Ale pozor, rovněž dokázal sám brzdit a do rychlosti asi 35 km/h dokonce zastavit. Bylo to možné díky adaptivnímu tempomatu s funkcí samočinného brzdění. Další systémy hlídaly nebezpečný mrtvý úhel či řidičovu bdělost. V nabídce techniky, výrazně zvyšujících aktivní bezpečnost vozu, je Focus III i po téměř osmi letech od zahájení výroby stále plně konkurenceschopný i nejnovějším autům svého segmentu. Je jasné, že nová generace, která dorazila před nedávnem, v tomto směru již takový posun nepřinese.

Odolný teda je

Na rozdíl od bezpečnostní výbavy a celkově vysoké úrovni elektronického příslušenství se podvozek vozu změnil na pohled pouze málo. Ve třetí generaci Ford ještě nepodlehl mánii nabízet dvě různé zadní nápravy v závislosti na pohonné jednotce. Toto se týká až nynějšího, tedy čtvrtého vydání.

Zadní čtyřprvková náprava byla nabízena ve dvou verzích podle motorizace. U všech modelů s výjimkou sportovní ST je podélné rameno dodáváno vcelku s těhlicí. Pouze u ST je těhlice zvlášť. U obou ale platí, že ložisko kola Ford nabízí vždy jen s nábojem. „Nejčastějším problémem jsou u zadní nápravy zatuhlé takzvané excentry, jimiž se nastavuje geometrie,“ říká k focusu Michal Škorpil, jehož stejnojmenný servis se ve východočeském Náchodě na fordy specializuje. „Pokud jsou excentry zatuhlé, nelze nastavit geometrii. Jedinou možností je vyměnit spodní ramena, včetně excentrů,“ upřesňuje Škorpil.

Dle jeho názoru však platí podvozek Focusu III za velmi odolný, kdy zavěšení kol běžně vydrží i 200.000 km. Bohužel Ford u přední nápravy dodává pouze rameno jako celek. V druhovýrobě jsou však k dostání jak oba silentbloky, tak také spodní čep ramene, vše v různé kvalitě a cenové relaci. Naopak pochvalu zaslouží Ford za nabídku samostatných ložisek předních kol, které tak nejsou dodávány jen vcelku s nábojem, jako je tomu vzadu.

Focus III používá nejdokonalejší systém elektromechanického posilovače, takzvaný osově souměrný typ, využívající pomocný kuličkový mechanismus v kombinaci s krátkým ozubeným řemínkem. Pracuje s nízkým třením, hlavně však s ním tady nejsou vůbec žádné problémy. O tom, že umí sám točit volantem v režimu samočinného parkování, již byla řeč.

Slabý, ale přesto nejlepší

Ve třetí generaci Focusu vsadil Ford na přeplňované zážehové motory EcoBoost. V průběhu produkce byly v nabídce hned tři, tedy pokud nepočítáme motor v RS, jenž je ovšem technicky evolucí dvoulitru - od tříválce 1.0 interně pojmenovaného Fox, přes 1.6 EcoBoost z řady Sigma a vrcholem se stal dvoulitr EcoBoost v ostrém Focusu ST. Tento motor má pro změnu základ v původním pravém Durateku neboli řadě MI5. Všechny vyjmenované agregáty mají přímé vstřikování benzínu, stejně jako přeplňování turbodmychadlem. Více o těchto motorech dále.

Ti, co tolik nelpí na dynamice, mají šanci zakoupit focus ještě s původní atmosférickou šestnáctistovkou z řady Sigma. Starší, jednodušší a obecně doporučovanější verze se 74 kW, obraná o proměnné časování rozvodu by již normou Euro 5 neprolezla, takže se zde setkáte pouze s vyspělejší verzí, doplněnou o variabilní rozvod na sání i výfuku Ti-VCT.

I přes některé nedostatky se jedná bez debat o nejspolehlivější motor, jaký můžete ve focusu mít. Současně jde o jeden z nejméně problematických agregátů posledních deseti let. Díky nepřímému vstřikování benzinu není tak citlivý na palivo a nemá tudíž problémy s karbonováním spalovacího prostoru, pokud se nedodržuje provoz na benzíny s vyšším oktanovým číslem, řekněme od 98 výše. Rozvody tady nepohání řetěz s krátkou životností, ale běžný ozubený řemen, který sice musíte po ujetí 160.000 km nebo po 96 měsících vyměnit, ale finančně nejde o nic drastického.

Výměnu rozvodů přesto doporučujeme svěřit servisu, který má s těmito motory zkušenosti, nejlépe specialistovi na fordy. „Motory řady Sigma, kam Ti-VCT patří, nemají na spodní řemenici zajišťovací klínek, tedy pero s drážkou. Je zde tedy pouze tlakový spoj, což znamená, že je nezbytně nutné dodržet velmi přesně montážní postup, zejména utahovací moment. Navíc zajišťovací klínky nemají ani rozvodová kola na vačkových hřídelích. A pozor, dříve populární lepidlo Loctite, které se ve spojení s touto konstrukcí obecně občas pojí, se u těchto motorů nepoužívá,“ vysvětluje Michal Škorpil. My dodáváme, že pokud se přesně nedodrží postup při výměně rozvodů, nebo se to udělá nesprávně, může se motor klidně potkat.

Odborníci doporučují originál

Motor 1.6 Ti-VCT je mimořádně spolehlivý pohon. Přesto je dobré se zaměřit na některá jeho specifika, jejichž opomenutí by mohlo jinak skvělou pověst trochu pokazit. Předně je nezbytně nutné dodržovat výměnu zapalovacích svíček po ujetí 60.000 km. „Velmi doporučuji kupovat pouze originální svíčky od Motorcraft. S náhražkami, například od NGK, nejsou dobré zkušenosti. To pak může jít motor občas i na snížený počet válců,“ říká Škorpil. Motor 1.6 Ti-VCT používá klasické vysokonapěťové zapalovací kabely, které vedou od zapalovacího modulu. Nejsou zde tedy použity takzvané jednojiskrové zapalovací cívky, kdy každá svíčka má svoji vlastní, nasazenou přímo na sobě.

„Je to právě modul zapalování, který na těchto motorech občas selže. Důvodem je jeho přehřívání, přičemž přesněji v něm odejde cívka primárního okruhu. Na rozdíl od Focusu II ale již v této generaci umí citlivá elektronika poznat, který z válců nepálí, takže k poškození katalyzátoru by dojít nemělo,“ poznamenává Michal Škorpil. Originální zapalovací modul vyjde na 2.500 korun, v druhovýrobě pak na osmnáct stovek. U motoru 1.6 Ti-VCT je také důležité měnit pravidelně olej, na němž se nedoporučuje šetřit. Výrobce předepisoval interval 20.000 km nebo rok, olej 5W-30 nebo 5W20, specifikace Ford WSS-M2C913-D (pro 5W-30), respektive WSS-M2C948-B (pro 5W-20).

Kupodivu v médiích či diskusích na internetu často zmiňované selhávání přesuvníků proměnného časování rozvodu Ti-VCT se u této generace focusu již prakticky nevyskytuje. Na rozdíl od předchozího modelu.

Jak šel čas

Na podzim představení třetí generace focusu. V nabídce pouze pětidveřový hatchback a kombi. Později čtyřdveřový sedan, nabízený jen na některých trzích. Zážehové motory 1.6 Ti-VCT s výkonem 77, respektive 92 kW. Oba s pětistupňovou manuální převodovkou. Na některých trzích verze FlexiFuel pro palivo E85 s výkonem 88 kW. A dále motor 1.6 EcoBoost s výkonem 110 a 134 kW, standardně s šestistupňovým manuálem. Vznětové motory 1.6 TDCi (70, respektive 85 kW) oba se šestistupňovou ručně řazenou převodovkou. Motor 2.0 TDCi s 85, 103 nebo 120 kW. Standardně šestistupňový manuál, alternativně šestistupňová dvouspojková převodovka Powershift. Diesely standardně s částicovým filtrem, ale už bez aditiv.

Zahájení prodeje na většině trhů. Nová úsporná verze Focus ECOnetic s motorem 1.6 TDCi (motor NGDA nebo NGDB) s výkonem 77 kW. Standardně stop-start, inteligentní dobíjení s rekuperací brzdné energie, Ford Eco mode a dále ukazatel vhodného okamžiku k řazení. Jiné vstřikování common-rail s tlakem 1600 barů. Na podzim pro některé trhy motor 1.6 Ti-VCT s výkonem pouhých 63 kW.

Představení sportovní verze ST v obou karosářských verzích. Motor 2.0 EcoBoost s výkonem 184 kW, standardně manuální šestistupňová skříň, alternativně šestistupňová dvouspojková Powershift. Od června možnost nakonfigurovat denní svícení s pomocí originální diagnostiky Ford IDS. Na některých trzích elektrický Focus Electric. Později nový motor 1.0 EcoBoost s výkonem 74 a 92 kW a šestistupňovou převodovkou.

Výrazná modernizace, jiná přední část, revidovaná nabídka pohonných jednotek. Z nabídky vypadl motor 1.6 EcoBoost, který byl nahrazen čtyřválcem 1.5 EcoBoost s výkonem 110 a 134 kW. Jedná se o zmenšenou a upravenou verzi starší zmíněné šestnáctistovky. Nový motor 1.5 TDCi s výkonem 70, 77 a 88 kW, opět odvozený od starší a větší 1.6 TDCi. Tento motor ale pokračuje dále. Motor 2.0 TDCi se 110 a 132 kW. Nový ostrý Focus RS s motorem 2.3 EcoBoost a výkonem 257 kW. Standardně v RS pohon všech kol. Ostatní motory (1.6 Ti-VCT přejmenovaný na Duratec a 1.0 EcoBoost beze změn).

Ukončení produkce, na jaře představena nová generace. Doprodej posledních kusů.

Názor odborníka - Jindřich Topol, regionální manažer AAA Auto Praha

V bazarech patřil focus odjakživa k nejprodávanějším ojetinám a jeho třetí generace dnes není výjimkou. Argumentem pro koupi nejsou jen tradičně velmi dobré jízdní vlastnosti, ale třeba i relativně levný autorizovaný servis. V neposlední řadě ojetý focus vždycky lákal i na docela příznivé ceny. Solidní pětileté kusy pohodlně pořídíte pod 200 tisíc, zatímco třeba golf bývá v průměru alespoň o 30 tisíc dražší. Výběr je v české inzerci široký, ale jen asi polovina ojetých focusů má český původ a tudíž jasně dohledatelnou historii, u aut z dovozu je riziko pochopitelně vyšší a jejich lákavé cenovky často mají svůj důvod. Drtivá většina aut, která se k nám dostala ze zahraničí, pochází z firemních flotil, které se rozprodávají v internetových aukcích leasingovek. Tam je jasně vidět, že auta po skončení tří- nebo čtyřletého „operáku“ třeba v Holandsku mívají najeto klidně okolo 200 tisíc, takže to nepoctivce může svádět k podvodům s kilometry. Dlužno ale dodat, že třeba databáze Cebia už v mnoha případech i do těchto zahraničních aukčních portálů „vidí“, takže kupující už dnes má mnohem lepší možnost jak auto prověřit, než tomu bývalo ještě před pár lety.