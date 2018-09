První dojmy: Opel Combo je třetím do party povedených osobních dodávek

Historie kompaktních užitkových Opelů sahá až do osmdesátých let, kdy přišel na svět model Kadett Combo. Název si ponechal až do dnešních dní, od prvního modelu se toho ale změnilo opravdu hodně. Ryze užitkový model se v průběhu času zkulturnil až do podoby, v jaké se Combo nachází nyní. Vůbec poprvé prý Combo vznikalo primárně jako osobní verze ze které se odvodila užitkové verze a nikoli naopak. A je to znát.

Nějaké ty kudrlinky si designéři neodpustili, tvary jsou však podřízeny hlavně co největšímu prostoru na palubě. Hvězdou přehlídkového mola se tedy Combo nejspíš nestane. Ze tří modelů koncernu PSA mi navíc přišlo, že se Combo po designové stránce drží nejvíc při zemi. Z hlediska exteriéru to nemusí být vždy na škodu, platí to však i v interiéru, ke kterému se dostaneme za chvíli.

Díky spojení s koncernem PSA mohl Opel využít techniku, jakou dostal nový Citroen Berlingo Peugeot Rifter . Všechny tři modely mají proto stejný technický základ, který sestává z platformy EMP2 použité v přední části auta, zadní část vozu naopak využívá dosavadní platformu RG5. Výhodou je o 70 kilogramů nižší hmotnost a kratší převisy. Modulární platforma také umožnila dvě různé délky auta.

Standardní Combo měří 4,4 metru, prodloužené provedení má 4,75 metru a může disponovat sedmi sedadly. Zavazadelník má základní objem 597 litrů, u prodloužené verzi je to v pětimístném obsazení dokonce až 850 litrů. A co teprve, když sklopíte i druhou řadu sedadel… To objem naroste na 2.126 litrů v případě kratšího rozvoru a na 2.693 litrů u natažené verze.

Interiér je klasicky koncipovaný, vypadá tedy velmi podobně jako v případě Berlinga. Co ve srovnání s ním ale postrádá, jsou barvy. A dost to uškodilo výslednému dojmu, vnitřek vypadá velmi fádně, o to více pak vynikne použití tvrdých plastů. Praktický je ale neskutečně, takže nepostrádá širokou nabídku zásuvek pro nabíjení všemožné elektroniky. Nechybí porty USB ani klasická zásuvka na 230V umístěná u nohou spolujezdce.

Různých přihrádek je v interiéru spousta, od miniaturních na drobnosti až po ty opravdu velké na počítač nebo pořádnou svačinu. Připlatit si můžete i za obří schránku mezi předními sedadly, ale doporučil bych vám to nedělat. Svojí šíří výrazně omezuje prostor pro kolena, zcela znemožní možnost přejít do druhé řady sedadel a hodně znesnadňuje sklápění předních sedadel, protože do ní naráží loketní opěrky. Ty je nutné demontovat, není to ale úplně snadné.

Video

Pochválit naopak musím prodloužené provedení XL se sedmi sedadly. Jako jedno z mála sedmimístných osobních aut jsou sedadla ve třetí řadě skutečně použitelná i pro dospělé osoby. Díky vysoké střeše je nastupování snadné, velmi dobře je na tom Combo také s prostorem pro kolena. Sedadla ve třetí řadě je možné dále posouvat v rozmezí 130 milimetrů ve prospěch zavazadlového prostoru. Ten ale pochopitelně v sedmimístném uspořádání není příliš velký. Přesnou hodnotu však automobilka neudává. Když sedm sedaček nepotřebujete, můžete je z auta úplně vyjmout, což se může hodit.

Motory nepřekvapí

Pohonných jednotek na výběr příliš není, na druhou stranu již všechny verze vyhovují emisním normám Euro 6d-TEMP. Ze zážehových můžete zvolit tříválec o objemu 1,2 litru naladěný na 81 kW. Z dieselů je to čtyřválcová patnáctistovka ve třech různých verzích. Nejslabší má skromných 56 kW, její dynamiku poměrně výmluvným způsobem ilustruje zrychlení z 0 na 100 km/h za 16,5 sekundy. Střed nabídky pak tvoří verze o výkonu 75 kW. Oba tyto motory jsou spojeny s pětistupňovou manuální převodovkou. Vrcholné provedení naladěné na 96 kW má buď šestistupňovou manuální skříň, nebo osmistupňový automat.

Při svezení se zážehovým motorem jsem si v zásadě jen potvrdil dojmy z Citroenu Berlingo, který jsem měl příležitost vyzkoušet před časem. Jde o příjemný motor, který velmi zdatně potlačuje vibrace a zvuk tříválcového motoru. Jeho výkonová rezerva je však poměrně skromná, hlavně pro případ, kdy budete chtít kufr naložit až po střechu a do auta naskládat pět lidí. Ve dvou lidech byl ale motor naprosto dostačující a klidnějším řidičům bude jistě stačit.

Výborným společníkem se ukázala být vrcholná verze se vznětovou patnáctistovkou a osmistupňovým automatem, která nabídne slušný točivý moment v nízkých otáčkách, s dynamikou tedy auto problém rozhodně nemělo. Převodovka navíc řadí nahoru velmi rychle a hladce, o něco hůře si vede při podřazování, kde trochu škube. Není to ale nic, co by vás mělo příliš znepokojovat.

Krátce jsem vyzkoušel také základní diesel naladěný na 75 kW, který sice neohromí dynamikou, ale spotřeba se v jeho případě pohybovala okolo příjemných pěti litrů. Ostatní zkoušené motory neměly najeto ani tisíc kilometrů, takže bych jim nerad z hlediska spotřeby nějak křivdil.

Podvozek Opelu Combo je naladěný především na komfort, auto příjemně pruží a tlumí nerovnosti. Na velmi dobré úrovni je také odhlučnění podběhů. Při svižnější jízdě se karoserie pochopitelně hodně naklání, auto má však velmi dobrou přilnavost a na poměry osobních dodávek zatáčí velmi obstojně.

Leckoho by také mohlo představit množství asistenčních a bezpečnostních systémů, které můžou být na palubě. Nechybí systém nouzového brzdění či monitorování bdělosti řidiče, ve výbavě ale může být také adaptivní tempomat včetně hlídání jízdy v pruzích či systém automatického parkování.

Ve výsledku tedy Opel Combo nepřekvapil, to už se podařilo Citroenu Berlingo, který jsem řídil před časem. A jeho německý sourozenec kráčí v jeho stopách, je stejně příjemným rodinným společníkem, který dodávku připomíná hlavně svým vzhledem, nikoli jízdním projevem.

Cena podle webu automobilky začíná na částce 339.900 korun ve výbavě Selection. Až verze Enjoy má však v základní výbavě například manuální klimatizaci, dvoje boční posuvné dveře či nárazníky a kliky v barvě karoserie. Za tu si Opel řekne 374.900 Kč. Vrcholné provedení Innovation vás přijde nejméně na 429.900 Kč, auto už ale stojí na šestnáctipalcových litých discích, sedadla ve druhé řadě jsou individuálně sklopná a nechybí ani panoramatická střecha.