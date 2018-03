Opel rozšiřuje nabídku sportovních modelů GSi. Není však Corsa GSi zklamáním?

Opel se loňským příchodem Insignie GSi rozhodl oživit toto legendární třípísmenné označení, které v minulosti nesly sportovní varianty modelů Manta nebo Kadett. Nyní nabídku těchto verzí dále rozšiřuje, když představuje Corsu GSi.

V nabídce se podle všeho zařadí pod vrcholný hot hatch Corsa OPC , z níž novinka přebírá velkou část prvků. V první řadě jde o vzhled, Corsa GSi je agresivně tvarovaným warm hatchem s novým nárazníkem, charakteristickou maskou chladiče s voštinovou mřížkou nebo kapotou s chladicím otvorem.

Zboku třídveřového hatchbacku zaujmou zvýrazněné boční prahy nebo na přání dodávaná 18palcová kola z lehkých slitin. Záď zase zdobí střešní spoiler zlepšující přítlak na zadní nápravě nebo chromovaná koncovka výfukového systému.

Při pohledu dovnitř zaujme sportovní volant nebo hliníkové pedály. Za příplatek si pak můžete objednat sportovní sedadla Recaro.

Z vrcholné varianty OPC čerpá i podvozek nového hatche. Corsa GSi využívá její sportovní naladění nebo brzdy s červeně lakovanými třmeny. Opel tudíž slibuje skvělé jízdní vlastnosti a vynikající brzdnou sílu.

To všechno vypadá dobře, proč tedy v titulku mluvíme o zklamání? Je to tím, že oficiální tisková zpráva vůbec nemluví o nabízených motorech, prý je oznámí až při zahájení prodeje. Kdyby ale v útrobách bušilo nějaké silné srdce, jistě by to automobilka zdůraznila, a tak můžeme jen předvídat, že maximem Corsy GSi bude 1.4 Turbo se 110 kW, které je dostupné už v rámci běžné nabídky. To by špatné nebylo, zároveň si ale říkáme, zda to na verzi GSi není málo? Podobně je tomu ale také u Insignie GSi, jejíž 2.0 Turbo (191 kW) a 2.0 CDTI BiTurbo (154 kW) seženete také u běžných variant tohoto modelu. Takže podle všeho půjde spíše o warm hatch než hot hatch...