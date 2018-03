Vyzkoušeli jsme Opel Insignia GSi. Dieselová verze funguje lépe

Studená fronta přinesla v minulých dnech do Česka hluboké mrazy, netypické podmínky byly i ve zbytku Evropy. V okolí Marseille bývá touhle dobou nějakých patnáct, dvacet stupňů, dnes můžu být rád za pět nad nulou. K tomu tady příšerně fouká, takže je tu pocitově skoro stejná zima jako u nás. Autem se nakonec moc nekochám a rovnou skáču za volant. A za něj se vážně těším, protože u Opelu je tradičně vyhřívaný a v případě GSi v dolní části zploštělý.

Prokřehlé tělo nechám prohřát v sedačkách, které jsou specialitou sportovní verze. Mají výraznou podporu stehen i ramen a v zatáčkách skutečně podrží. Na rozdíl od jiných sportovních sedaček ale nikterak neslevují z komfortu, který nabízí klasická insignie. Samozřejmostí je zdravotní certifikát AGR a kromě výhřevu jim nechybí ventilace, masáž ani elektricky nastavitelná bederní opěrka. Váží přitom jen 26 kilogramů, Recaro sedačky z Corsy OPC jsou o dvě kila těžší, nemají ventilaci a jsou zcela manuální.

Návrat GSi

Legendární označení, které nesly špičkové verze sportovních opelů, je zpátky. Insignia je první verzí, která oživuje označení GSi , ale rozhodně ne poslední. Následovat bude v rychlém sledu také Corsa GSi a pravděpodobně další modely. A dá se předpokládat, že dojde i na crossovery, protože minimálně v případě insignie se bavíme spíš o designovém paketu než o ostrém sportovním modelu, jakým gé-es-íčka vždycky bývaly.

Poznávacím znamením GSi jsou jiné prahy a také oba nárazníky. Vpředu nemůžete přehlédnout chromované rámečky, které naznačují výrazné nasávací otvory, vzduch ale k brzdám ani k motoru nevedou, jsou zaslepené. Liftbacku na zadku nechybí decentní odtrhová hrana, pro obě karosářské verze platí svislé odrazky a výrazné koncovky výfuku, tentokrát už pravé. Změny završují nové disky a speciálně vyvinuté pneumatiky od Michelinu.

Celkově tedy vypadá GSi přitažlivě, zvlášť když ji ještě obléknete do individuální barvy z řady Exclusive. Do jaké? To už je úplně na vás, protože v Opelu vám namíchají naprosto libovolný odstín. Na tohle je automobilka obzvlášť pyšná, druhým dechem je ale třeba dodat, že si za to nechá náležitě zaplatit.

Motory moc sportovat nechtějí

Vás ale určitě mnohem víc zajímá, jak je na tom motor. Tenhle odstavec bych mohl šmahem odbýt, protože na motorech se nezměnilo zhola nic, byť jen jediný koník nepřibyl u vznětové ani u zážehové jednotky. Což je minimálně v tom druhém případě opravdu škoda. Ne že by snad bylo 191 kW málo, ale aspoň drobné odlišení od standardního modelu by si insignia zasloužila.

Vznětové Bi-Turbo má tedy dobře známých 154 kW a solidních 480 Nm, zážehový dvoulitr zmiňovaných 191 kW a 400 Nm točivého momentu. Na stovku se benzíňák podívá za 7,2 sekundy ve verzi Grand Sport, kombík potřebuje o dvě desetiny déle. Diesel stejnou disciplínu zvládne za 7,9 sekundy, kombík je o desetinu pomalejší. Že to nejsou úplně oslnivá čísla potvrzuje třeba srovnání se škodováckým superbem. Jeho 140 kW diesel potřebuje na stovku 7,7 sekundy, dvoulitrový benzín má 162 kW (o 31 kW méně!) a na stovce je za rovných sedm sekund, verze naladěná na 206 kW pak potřebuje 5,8 sekundy. Rozdíl necelé jeden a půl sekundy by v reálném světě skončil drtivou porážkou opelu.

Čísla přesně ilustrují to, jak insignia v oblasti dynamiky působí i naživo. Hodnoty výkonu jednoduše neodpovídají dojmům. Hlavní kámen úrazu podle mě leží v osmistupňové automatické převodovce, která ve většině situací s řazením hodně váhá a přidává tak cenné desetinky. Sportovní jízdě nevyhovuje ani pomalá odezva na sešlápnutí plynového pedálu. Moc dobře si přitom vzpomínám na svezení s oplastovanou verzí Country Tourer , která v klidném režimu fungovala moc příjemně. Jakmile ale po motoru požadujete nějakou dynamiku, najednou insignia nefunguje tak suverénním dojmem.

A za očekáváním zůstává také spotřeba. S benzínovým motorem jsme jezdili za jedenáct až třináct litrů. Sice svižným tempem, ale v běžném provozu a rozumných rychlostech. Diesel si v podobném režimu řekl o nějakých osm litrů. Nejen kvůli spotřebě bych osobně preferoval vznětový motor. Automatická převodovka je u něj lépe naladěna a motor působí daleko pružněji, i díky dvěma turbodmychadlům a poctivé zásobě newtonmetrů v nízkých otáčkách.

Co mají obě motorizace společné, je podvozek. Abych byl úplně přesný, fantastický podvozek. Insignia GSi má totiž zcela jiné tlumiče s kratšími pružinami a je pochopitelně také jinak naladěná. Je znatelně tužší než klasická verze, takže vás se svými dvacetipalcovými disky na české okresce asi trochu naklepe. Naštěstí se to pohybuje v přijatelných mezích, za nepohodlnou bych ji neoznačil, za příjemně tuhou ano. Všechno to ale vynahrazuje výtečnou přilnavostí.

Do oblouku se vrhá s minimálními náklony karoserie a nedotáčivost snad vůbec nemá ve slovníku. Fantasticky zvládá série navazujících zatáček, mezi kterými se proplétá s neuvěřitelnou mrštností bez tendence překývnout se ze strany na stranu. Auto je ve všech situacích velmi neutrální s jemným náznakem přetáčivosti, takže žádné zběsilé driftování jako to dokáže Focus RS se stejným typem pohonu všech kol nečekejte. Velmi dobře jsou na tom brzdy, ty dodalo Brembo a vpředu mají kotouče průměr 345 milimetrů, nějakou větší zátěž tedy snesou bez problémů.

Přesto si myslím, že Insignia GSi zůstala na půli cesty k perfektnímu autu na běžné cestování (což už klasická insignia zvládá výtečně), protože nedokáže nabídnout trochu sportovního charakteru navíc. Hlavní devizou Opelu Insignia GSi je především výtečný podvozek a slušivý design v kombinaci s parádními sedačkami. Je ale škoda, že se podobné péče nedočkaly i pohonné jednotky. Pár koní navíc by bylo slušným argumentem, proč sáhnout právě po GSi. To ale nic nemění na tom, že GSi dokáže nadšeného řidiče uspokojit svými jízdními vlastnostmi. Podvozek má ohromné rezervy a vyšší výkon by hravě zvládl.

Pokud se na GSi budete dívat jen jako designový paket s lepšími sedadly, budete si její koupi muset dobře obhájit kvůli její ceně. Ta startuje s karoserií Grand Sport a zážehovým dvoulitrem na částce 1.014.900 Kč, vrcholem je kombík s dieselem za 1.059.900 Kč. Rozdíl mezi insignií ve výbavě Innovation dělá nějakých 65 tisíc, což i s přihlédnutím k tomu, že dostanete nějakou výbavu navíc nevypadá zdaleka tak výhodně, jako je tomu u oplastovaného Country Toureru. A tomu bych osobně dal přednost i já navzdory tomu, že mám pro sportovně orientovaná auta slabost.