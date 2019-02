Vládě asijského ostrova se ztratilo 284 aut, včetně Maserati a Bentley. Teď řeší, kde jsou

O ostrovním státě Papua-Nová Guinea na stránkách Auto.cz obvykle nepíšeme, přece jen tato země ležící na sever od Austrálie nemá zrovna rozvinutý automobilový průmysl. Tentokrát ale výjimku uděláme, jelikož z Papuy-Nové Guniey dorazila zajímavá zpráva. Tamější vládě se „ztratilo“ 284 automobilů a nyní je chce získat zpět.

Jde o automobily, které sloužily na loňském summitu organizace APEC (Asijsko-pacifické hospodářské společenství) sdružující 21 států, mimo jiné Austrálii, Čínu, Japonsko, Rusko, USA a Vietnam. Ten v listopadu přivedl do hlavního města Papuy-Nové Guiney, Port Moresby, na 10.000 delegátů, kteří na místa setkání a kongresů museli něčím jezdit. Jelikož se sedmi miliony obyvatel nepatří Papua-Nová Guinea mezi zrovna velké státy, tolik reprezentativních vozidel tamější vláda neměla, a tak musela koupit nová a další si půjčit.

Jenže to je nyní kamenem úrazu, protože několik měsíců po konci summitu je řada aut ztracených, a to konkrétně 284 z nich. Tamější ministerstvo financí už požádalo policii, aby pomohlo najít majetek zakoupený během minulých tří let v souvislosti s pořádaným summitem APEC, a to mimo jiné právě vozidla. Konkrétně jsou mezi hledanými vozy modely Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, Maserati Quattroporte nebo Bentley Flying Spur.

tvrdí Dennis Corcoran, vedoucí oddělení pro zpětné získávání státních aktiv.

Policie mezitím zjistila, že devět ztracených automobilů bylo odcizeno a několik poškozeno. A také zatkla muže, který vypouštěl nádrže z vozů zaparkovaných na vládních parkovištích.

Pro vládu Papuy-Nové Guiney to přitom není první problém související s listopadovým summitem APEC. Už loni byla kritizována za zakoupení 40 exemplářů Maserati Quattroporte. Veřejnost se ptala, zda chudá země opravdu potřebuje luxusní sedany s cenovkou okolo 2,2 milionu korun, zvlášť když tamější silnice nejsou zrovna v perfektním stavu a na řadě nich je rychlost omezena jen na 80 km/h. Vláda nejchudšího člena APEC ale argumentovala tím, že na summit reprezentativní vozy potřebuje, navíc se rozhodla je po skončení summitu prodat.

