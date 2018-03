Podívejte se, jak britští odborníci renovují nejkrásnější vozy značky Jaguar

Jaguar E-Type patří mezi nejslavnější a nejpopulárnější britské vozy a samotní Britové jsou na něj náležitě hrdí, což ostatně dokazuje i samotná automobilka, která v loňském roce spustila program renovace deseti vozů a rovněž představila jeden E-Type přestavěný na elektromobil

Samostatnou kapitolou jsou pak firmy, které se specializují na vše, co souvisí s vozy Jaguar E-Type. Mezi nimi hraje bezpochyby prim společnost Eagle , jejíž kořeny sahají do osmdesátých let dvacátého století a dnes nabízí vedle renovací i své vlastní modely, které vychází z původního E-Type.

Společnost E-Type UK s datem založení v roce 2008 je sice vedle firmy Eagle výrazně mladší, ale za uplynulých deset let si vybudovala pověst jednoho z předních specialistů na slavné roadstery a kupé značky Jaguar.

V současnosti spouští tento podnik, za jehož vznikem stojí otec a syn Dominic a Marcus Hollandové, ve svém působišti v Hadlow v hrabství Kent provoz v nových dílnách, jejichž součástí je i moderní lakovací box, v nichž bude majitelům vozů Jaguar E-Type poskytovat ty nejlepší služby.

V nabídce služeb společnosti E-Type UK je servis i kompletní renovace všech provedení modelu E-Type a rovněž modernizace zaměřené především na vstřikování paliva řadových šestiválců i vidlicových dvanáctiválců těchto vozů. Samozřejmostí je i prodej těchto automobilů a poradenství při jejich nákupu i následné údržbě.

Video

Kvalitu práce a služeb společnosti E-Type UK pak vedle spokojených zákazníků dokazují i ocenění, která byla udělena na prestižních přehlídkách automobilové elegance Salon Privé a Villa d’Este vozům renovovaným jejími zaměstnanci.