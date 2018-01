Jedno Porsche 911 GT3 je vám málo? Kupte si jich hned 18!

Svět superbohatých fanoušků aut je pro běžnou populaci někdy k nepochopení. Jeden si nechá postavit exkluzivní Ferrari jen pro sebe, jiný si koupí různá auta pro různé příležitosti, další zase oblíbené auto v různých barvách. To jeden nejmenovaný sběratel z Nizozemí si koupil hned 18 kousků Porsche 911 GT3 , všechny v bílé barvě. A kdybyste je chtěli, je nyní tato nezvyklá sbírka na prodej.

Všechny automobily jsou v bílé barvě, výbavu čítající klimatizaci, elektrické ovládání oken, navigaci, vyhřívané sedačky nebo parkovací senzory doplňuje paket Clubsport, zahrnující manuálně nastavitelná sportovní sedadla s šestibodovými pásy, hasičský přístroj nebo ochrannou vnitřní klec. Na druhou stranu doplňující fotografie interiéru jednoho z aut ukazuje sedačky s běžnými bezpečnostními pásy...

Šestiválec o objemu 3,8 litru a výkonu 350 kW v nich spolupracuje s dvouspojkovou převodovkou. Jedná se tedy o verzi o před faceliftem, aktuální provedení z letošního roku již využívá čtyřlitr s 368 kW.

Jestliže se ptáte, k čemu taková nezvyklá sbírka měla sloužit, nejste sami. Zprávy z Holandska naznačují, že auta měla být původně určena pro soukromý závodní okruh, který však nakonec nebyl realizován. Prodejce k tomu nic bližšího neuvádí, výbava by ale původnímu zaměření auta pro jízdu na závodním okruhu odpovídala.

Pokud vás sbírka zaujala, vězte, že je na holandském serveru Marktplaats dostupná za 2,4 milionu eur, což je v přepočtu přes 62 milionů korun. Takových movitých majitelů, kteří by si auta koupili, asi moc nebude, a když ano, raději si koupí nové, podle svého výběru, a tak je vcelku logické, že je vozy možné pořídit i zvlášť. V takovém případě za jeden kousek dáte 134.500 eur, zhruba 3,5 milionu korun.

To je slušná nabídka s ohledem na to, že tyto automobily vyrobené v roce 2015 nebyly nikdy používané, a tak na svém kontě mají minimum najetých kilometrů. Pokud byste tak rádi realizovali myšlenku původního majitele na soukromou závodní trať, je to pro vás nepochybně zajímavá nabídka.