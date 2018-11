Víte, jak se od sebe liší jednotlivé verze Porsche 911? Tady je skvělý tahák popisující všechny!

Porsche 911 je legendární sporťák, který zákazníky láká nejen na skvělé jízdní schopnosti, ale také na širokou nabídku verzí, díky níž si tu svou ideální najde opravdu každý. Dnes je takových variant hned 24, což některé zákazníky může zmást, z takové palety už se může těžce vybírat. Proto Porsche přichází s tímto tahákem, který rozdíly mezi jednotlivými deriváty vysvětlí.

Začněme základem, alias. Auto pojmenované po slavném závodě napříč Amerikou je v současném provedení poháněno třílitrovým šestiválcem typu boxer o výkonu 272 kW. Vedle kupé lze pořídit i otevřený models elektricky ovládanou plátěnou střechou.

Na základech tohoto dua je postavena, respektive. Motor o výkonu 272 kW zůstává, v tomto případě však pohání všechna čtyři kola. To se tak hodí zákazníkům hledajícím sporťák do každého počasí.

je automobilkou označovaná za atleta. Má silnější šestiválec, o výkonu 309 kW, a nabízí více příplatkových prvků, třeba natáčení zadní nápravy. Opět přitom platí, že je k dispozici i otevřený model. Přídomekpak značí zástavbu pohonu všech kol.

Naopakje puristou rodiny. Oživuje myšlenku někdejší 911 T z roku 1968, když nabízí nižší hmotnost, manuální převodovku s kratšími kvalty a pohon jen zadní nápravy přes samosvorný diferenciál. Jedná se tedy o verzi nabízející tu nejryzejší radost z řízení, z názvu pak vyplývá, že vychází ze základní Carrery, s níž sdílí agregát o výkonu 272 kW.

je nejsportovnější variantou řady Carrera. Liší se odlišným vzhledem i širší základní výbavou, stále však chce být autem pro každý den. S výkonem 331 kW je i nejsilnější Carrerou, přičemž opět platí, že je k dispozici ve formě otevřeného modelu () a s pohonem všech kol ().

Zatím hovoříme jen o kupé a kabrioletu, ve skutečnosti tu je ale ještě jedna karosářská verze 911, a tou je targa. Jedná se o jakýsi mezikrok mezi kupé a kabrioletem s hliníkovým obloukem za předními sedadly, který stahuje jen střešní panel nad hlavou řidiče a spolujezdce. Dnes je nabízen výhradně s pohonem všech kol, jednotlivé výkonové verze odpovídají výše zmíněným modelům. Tahle verze je nabízena ve formě

To už jsme u varianty Turbo, jejíž název z dnešního pohledu nemusí dávat smysl – většina verzí aktuální generace 911 má už přeplňovaný motor. Název odkazuje na první Turbo z roku 1974, první Porsche s přeplňovaným motorem, na nějž odkazuje i svým vzhledem. Poznávacím znakem 911 Turbo jsou rozšířené podběhy a ikonický zadní spoiler. V dnešní generaci pak najdeme v útrobách 3,8litrový šestiválec vyladěný na 397 kW. Komu by to pak nestačilo, je tu iposílené na 427 kW. Vedle kupé jsou pak obě varianty dostupné také ve formě kabrioletu.

Varianty s přídomkem GT pak odkazují na sepětí s motoristickým sportem a konkrétně větší zaměření na jízdu po závodních okruzích. Nabízeny už jsou jen ve formě uzavřené varianty.

automobilka charakterizuje jako závodně orientované silniční auto. Liší se čtyřlitrovým atmosférickým motorem o výkonu 368 kW (opravdu je tak slabší než verze Turbo) nebo vysokým spoilerem na zádi. Odvozenéje pak úzce zaměřeno na jízdu po závodním okruhu, ať už lehčí konstrukcí, aerodynamickými prvky nebo naladěním. Nechybí ani výkonnější motor s 383 kW, stejně jako u 911 GT3 jsou pak poháněna jen zadní kola.

Verzeje pak absolutním vrcholem nabídky tohoto modelu. Jedná se o nejvýkonnější a nejrychlejší variantu devětsetjedenáctky, která se oproti 911 GT3 RS liší především motorem. Místo vysokootáčkového atmosférického agregátu však vzadu pracuje dvakrát přeplňovaný šestiválec typu boxer o objemu 3,8 litru, který je naladěn na 515 kW.

Porsche 911 tak nabízí opravdu širokou nabídku variant, několik prvků ale zůstává u sériových aut vždy shodných. A tím jsou stále relativně kompaktní rozměry, charakteristická silueta karoserie nebo motor. Možná už není vzduchem chlazený jako kdysi a ve většině případů už není ani atmosférický, stále to však je vzadu uložený šestiválec typu boxer. Tak co, jakou variantu byste si vybrali vy? Dejte nám vědět do diskuze pod článkem.