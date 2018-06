Porsche slaví 70 let. Podívejte se na exkluzivní fotky z jeho historie

Poválečné období bylo v automobilovém světě opravdu hojné. V roce 1947 se začala psát historie automobilek Ferrari a TVR, o rok později následovala první díla Land Roveru a Porsche. Právě značka ze Züffenhausenu slavila své kulaté, již sedmdesáté narozeniny uplynulý víkend, připadají na 8. června.

Právě 8. června 1948 bylo korutanskou vládou schválen do provozu první automobil nesoucí jméno geniálního konstruktéra Ferdinanda Porscheho. Jednalo se o prototyp 356 Roadster, dodnes přezdívaný číslo 1, který tehdy dostal unikátní povolení pro testování na veřejných cestách.

Historie Porsche se ale začala psát již mnohem dříve, a to již v dubnu 1931, kdy Ferdinand Porsche založil po sobě pojmenovanou konstruktérskou firmu, financovanou i díky jistému Antonu Piëchovi, otci Ferdinanda Piëcha, někdejší hlavy Volkswagenu. Porsche ale v meziválečném období netvořil pro sebe, ale pro jiné značky. Pomáhal dávno zaniklé automobilce Wanderer, později Auto Unionu, pro něž navrhoval závodní speciály.

V té době zahájil i svoji spolupráci s nacistickým režimem, když pracoval na lidovém vozu, KdF-Wagenu, pozdějšímu Volkswagenu Type 1, alias broukovi. Podílel se i na vzniku tanku Tiger a dalších projektech.

Zpět ale k počátkům samotné automobilky Porsche. První prototyp, Porsche 356 Roadster , číslo 1, byl vyústěním snah o vysněný automobil tehdy již slavného konstruktéra, který nakonec realizoval jeho syn Ferry. Právě ten výrobu Porsche odstartoval.

Cílem Porscheho bylo postavit malý, lehký a účinný sporťák, který bude kombinovat skvělé jízdní vlastnosti, exkluzivitu a každodenní použitelnost. Už tehdy přitom platilo, že design následuje funkci, nikoliv naopak. Naopak rozdílem proti pozdějším dílům značky a sériové 356 bylo umístění motoru – ještě nebyl uložen vzadu, ale uprostřed. Na pro Porsche charakteristické místo se však přesunul už u druhého prototypu, kterým bylo kupé (Porsche 356/2). Tímto krokem se povedlo vytvořit prostor pro zadní sedadla, vylepšující každodenní použitelnost vozu.

Základem prototypu byl trubkový rám, nápravy pocházely z Volkswagenu Brouk. To samé platí pro motor, vzduchem chlazený čtyřválec o objemu 1,1 litru, který však díky vyladění poskytoval 26 kW. V 3.860 mm sporťáku spolupracoval se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Využití techniky z brouka bylo nutností, kvůli poválečnému nedostatku dílů. Design navrhl stejně jako u Brouka Erwin Komenda, karoserii během dvou měsíců z hliníkového plechu ručně zhotovil Friedrich Weber. Dnes už prototyp Porsche 356/1 bohužel neexistuje, automobilka však postavila jeho věrnou repliku, která se v rámci oslav 70 let od založení značky ukáže i v Praze.

První prototyp Porsche 356 Roadster, stejně jako první sériové vozy, vznikl v rakouském Gmündu. Do Korutan se Porscheho konstrukční kancelář přesunula během války, z bezpečnostních důvodů, to když se domovský Stuttgart stal častým terčem bombardování spojeneckými vojsky. Zpátky do Stuttgartu, konkrétně do čtvrti Züffenhausen, se automobilka Porsche vrátila na začátku padesátých let. V době, kdy v Gmündu ještě dobíhala manufakturní výroba, se tam již rozbíhala sériová produkce. První Porsche 356 vyjelo ze Stuttgartu před velikonočními svátky v roce 1950, když se stalo služebním vozem Ferryho, zatímco ruční výroba v Gmündu ještě pokračovala do března 1951. Nakonec tam bylo postaveno celkem 52 aut, 44 kupé a osm kabrioletů.

Příchod legendy

Porsche 356 po několika změnách vydrželo ve výrobě až do roku 1965. Už o dva roky dříve však debutoval vůz, který ho postupně nahradil a hlavně, stal se mnohem slavnějším. Právě díky němu a úspěchům na závodních tratích se z Porsche stala taková legenda, jakou dodnes je. Řeč je samozřejmě o Porsche 911.

Toho už se sám Ferdinand Porsche, který dal automobilce jméno, nedočkal. Zažil jen počátky výroby, zemřel 30. ledna 1951, následkem mrtvice, kterou utrpěl pár týdnů předtím. Přesto však firma zůstala rodinným podnikem, o Ferdinandově synovi Ferrym a jeho podílu na vznik automobilky už řeč byla, v šedesátých letech přišla doba Ferdinandova vnuka. Autorem první „devětsetjedenáctky“ byl Ferdinand Alexander Porsche, přezdívaný Butzi.

Právě devětsetjedenáctka, původně známá jako 901, avšak přejmenovaná kvůli licenčním právům Peugeotu, se stala automobilem, který značku Porsche dodnes definoval. Vedení tvrdí, že dnes všechny modely značky musejí mít něco z 911. Nemluvíme jen o typických prvcích designu, ale hlavně o osobnosti.

Sázka na 911 se automobilce vyplatila. Dnes je na trhu sedmá generace a za dveřmi je již osmá. Přestože se za ta léta mnohé změnilo, když vodou chlazené motory nahradily původní vzduchem chlazené, atmosférické agregáty byly postupně nahrazeny přeplňovanými, to základní zůstává. Ať už charakteristická silueta nebo motor umístěný vzadu, který zajišťuje unikátní jízdní charakter auta.

Přitom tomu tak být nemuselo. V sedmdesátých letech tehdejší vedení zvažovalo, že by 911 byla nahrazena modelem 928. Tedy že by místo sporťáku se vzadu umístěným šestiválcem zaujalo auto s osmiválcem vpředu. To se ale nakonec nestalo a 911 díky tehdejšímu rozhodnutí šéfa Petera Schutze žila dál. Přesto si z 928, vyráběné mezi lety 1977 a 1995, přece jen něco vzala. V dnešní podobě už je ve výchozí verzi přece jen spíše gran turismo (jako 928) než ryzí sporťák jako originální 911.

Jak na krizi?

Právě v polovině devadesátých let, kdy 928 končila, nebylo v Züffenhausenu moc veselo. Jestliže v osmdesátých letech Porsche dominovalo Le Mans a dařilo se mu i prodejně, na začátku devadesátých let se stejně jako další výrobci sportovních aut muselo potýkat se slábnoucí poptávkou kvůli tehdejší ekonomické krizi. Automobilka tak hledala možnosti, jak snížit vysoké výrobní náklady, čemuž pomáhala i Toyota, i cesty, jakým směrem se dát dále.

Nejprve výsledkům v roce 1996 pomohla první generace Boxsteru, alias otevřený sporťák s uprostřed uloženým šestiválcem. Ten sice zůstal „plochý,“ byl však poprvé vodou chlazený. Novinka se tak tohoto řešení dočkala o rok dříve než 911.

Hlavním zdrojem financí se ale stal v roce 2002 první Cayenne. Pravověrnými fanoušky byl sice vstup Porsche mezi SUV vytýkán, sázka na tehdy teprve rostoucí segment se ale výrobci vyplatila. Aktuálně je na trhu už třetí generace Cayennu a právě díky němu značka může stavět a do detailu vylepšovat i své typické sporťáky, které k ní pořád nejvíce patří.

Aktuálně Porsche nabízí už pět modelových řad. Pod Cayennem stojí menší Macan, který se letos dočká faceliftu. Třetím do party té méně sportovní části portfolia je Panamera, pětidveřové gran turismo, které, co se týče materiálů a poskytovaného luxusu, funguje jako jistá vlajková loď značky, ať už jakožto výchozí fastback, nebo odvozené kombi. Plnohodnotné sporťáky zastupuje řada 718 (kupé Cayman a roadster Boxster) a samozřejmě legendární 911 se svojí širokou záplavou nabízených variant, která pomalu čeká na novou generaci.

V příštím roce se navíc rodina Porsche rozšíří o šestého člena. Bude jím elektrický Taycan , sériová verze elektromobilu Mission E, automobil s dvěma páry dveří, který zrychlí z 0-100 km/h pod 3,5 sekundy a ujede bez nutnosti nabíjení přes 500 kilometrů. A to není všechno, výchozí Cayenne doplní i jeho „kupé“ verze. Porsche tak i ve svých 70 let má elánu na rozdávání, a tak se i v příštích letech od něj dočkáme samých skvělých aut. Tak všechno nejlepší do Züffenhausenu!