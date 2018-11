První auto začal Seat vyrábět na den přesně před 65 lety. Byl to Amerikou inspirovaný hit

Automobil Seat 1400 byl prvním produktem španělské značky. Šlo o čtyřdveřový sedan s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Dnes jej značka charakterizuje jako elegantní a luxusní vůz, čemuž lze snadno uvěřit. Často totiž nacházel uplatnění třeba jako oficiální vůz státní moci, potkat jste jej ale mohli i coby taxík.

První exemplář s registrační značkou B-87.223 sjel z výrobní linky závodu Zona Franca v Barceloně 13. listopadu 1953, tedy na den přesně před 65 lety. Stalo se tak pouhé tři roky po založení společnosti Seat. Výroba startovala hodně pozvolna, vždyť během prvního roku výrobu vznikalo pouhých pět vozidel denně. Na celém procesu se podílelo 925 zaměstnanců.

Vůz poháněla vpředu podélně uložená zážehová čtrnáctistovka posílající sílu na zadní kola prostřednictvím čtyřstupňové mechanické převodovky. Motor nabízel nejvyšší výkon 44 koní a sedan dokázal rozpohybovat na maximální rychlost 120 km/h.

Zatímco vpředu využíval vůz nezávislého zavěšení kol, vzadu byste našli zadní tuhou nápravu opatřenou podélnými čtvrteliptickými listovými pery, která současně plnila funkci podélných ramen a byla doplněna vinutými pružinami. Příčné ustavení nápravy vůči karoserii zase zajišťovala panhardská tyč, celkově se tedy na svou dobu jednalo o moderní a vyspělý systém.

Seat se netají tím, že tehdy hledal inspiraci v dobových amerických automobilech. Na zaoblené zádi najdeme světlomety kuželového tvaru, nevídané bylo i klenuté jednodílné sklo čelního okna a topení.

Do roku 1954 stvořili ve Španělsku 1345 vozidel, to se ovšem bavíme jen o první sérii modelu 1400. Následovala totiž provedení 1400 A (1954), 1400 B (1956) a konečně 1400 C (1960). Kromě toho Seat stvořil i několik speciálních edicí.

S rostoucím zájmem se zvyšovala i kapacita výroby. Zatímco do konce roku 1954 značka dodala 959 aut, o rok později už roční výroba atakovala hranici 3000 kusů, přičemž téměř sto procent všech použitých dílů pocházelo ze španělské výroby. Roku 1956 už továrna tvořila 7000 vozidel a v roce dalším už se dostala na deset tisíc kusů. Suma sumárum vzniklo za jedenáct let produkce rovných 98 978 vozů modelové řady 1400.