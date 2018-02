Švédská rallye před startem: Toyota vyzve Ogiera

Jezdec továrního týmu Ford vyhrál v Monte Carlu úvodní podnik sezony a na tratě rychlostních zkoušek, které je pod sněhem, bude ve čtvrtek a pátek vyrážet jako první. Loňské prvenství obhajuje Fin Jari-Matti Latvala s Toyotou Yaris WRC.

Švédská rallye se jela poprvé v létě 1950, zimní podnik se z ní stal v sezoně 1965. Součástí světového šampionátu je od roku 1973 a jde o jedinou čistě zimní soutěž v kalendáři MS. Závodní speciály používají pneumatiky s ocelovými hroty a aktuální podmínky nasvědčují tomu, že jezdci budou moci využívat k jízdě i pověstné sněhové bariéry.

V roce 1973 byly povoleny pneumatiky bez hrotů a domácí hrdina Stig Blomqvist vyhrál s vozem Saab i přesto, že v úvodu ztratil deset minut opravou palivového čerpadla. V sezoně 1973 zvítězila ve třídě A5 česká posádka Pavel Sibera/Petr Gross s vozem Škoda Favorit 136L. Výhry v soutěži byly až do ročníku 2004 záležitostí severských pilotů. Jejich úřadování tehdy přerušil až rekordman v počtu titulů mistra světa Sébastien Loeb z Francie. Letošní ročník startuje superspeciálkou (1,9 kilometru) v Karlstadu, ale převážná část pátečního dění se odehraje za hranicemi Norska. V sobotu přijdou ke slovu klasické švédské úseky jako Hagfors a Vargasen, po nichž následuje opět Karlstad a „sprint“ poblíž servisního parku v Torsby. Zde rallye skončí nedělní Power Stage (speciálně bodovaná erzeta) kolem třinácté hodiny. Vypsaných devatenáct rychlostních zkoušek měří dohromady 314,25 kilometrů. Každá posádka by měla mít ve voze lopatu pro případ, že by bylo nutné vyhrabat auto ze sněhové závěje.

Video

Bude to hodně rychlé

Jednička továrního Fordu Sebastien Ogier očekává, že nadcházející rallye bude jednou z nejrychlejších v historii. Studená skandinávská zima vytvořila podle jeho názoru ideální řidičské podmínky.

„Informace naznačují, že kolem trati jsou vysoké sněhové bariéry. Musíte umět posoudit jejich mohutnost, abyste se o ně mohli opřít. To je přesně to, co potřebuju před startem slyšet. V takové situaci můžeme dosáhnout neuvěřitelných rychlostí. Budeme první auto na trati, takže pokud napadne čerstvý sníh, zpomalí nás to,“ říká pilot společnosti M Sport, která reprezentuje modrý ovál v rallye.

Ogier pojede ve Švédsku podeváté a třikrát zde dokázal vyhrát. V letech 2013, 2015 a 2016 to bylo vždy s vozem Volkswagen Polo R WRC.

Latvala chce vyhrát

Soutěžní tým Toyota Gazoo Racing míří na Švédskou rallye s cílem zopakovat loňské prvenství Jari-Matti Latvaly. Fin má na tuto severskou soutěž své zvláštní vzpomínky. Před deseti lety tady vyhrál podnik světového šampionátu v kariéře a stal se ve věku 22 let a 313 dní nejmladším vítězem podniku MS v historii rallye a tento primát drží finský soutěžák dodnes.

Tým má za sebou úspěšný vstup do šampionátu, když na Rallye Monte Carlo skončil nováček stáje Ott Tänak druhý a Latvala třetí. „Máme za sebou intenzivní testy ve Finsku, kde měl každý z jezdců k dispozici dva dny. Pořád je však před námi otazník, že my jsme se zlepšili, ale do jaké míry udělali pokrok ostatní. Očekáváme, že se celá rallye pojede na sněhu, což bude pro diváky krásná podívaná. Jari-Matti (Latvala) tady loni zvítězil a Ott (Tänak) mu je v patách. Pro Esapekku (Lappi) také není sníh nikdy problém, ale samozřejmě nemá takové zkušenosti jako ostatní. Cítíme slušnou sebejistotu,“ prohlásil boss stáje Tommi Mäkinen, který ve Švédsku třikrát vyhrál (1996, 1998 a 1999). A co říkají jezdci?

„Švédsko je jednou z mých oblíbených rallye a vlastně je i místem, kde jsem ve WRC před deseti lety poprvé zvítězil. Ovšem tak dávno mi to vůbec nepřipadá. Při testování jsme se soustředili na vylepšení vozu na pomalejších a techničtějších úsecích a rozhodně dosáhli pokroku. Bude to opravdu pěkná soutěž za pravých zimních podmínek. Mám za sebou menší rallye ve Finsku, kde jsme startovali s Juhem Hänninenem v mé historické Toyotě Celica, což byla skvělá zábava a současně i výborná příprava.“

„S vozem Yaris WRC se stále seznamuji, ale po zkouškách na sněhu začínám rozumět tomu, proč Jari-Matti vloni zvítězil. V první části rallye budeme pozorně sledovat situaci, ale samozřejmě doufám, že budeme moci bojovat o stupně vítězů, nebo dokonce vyhrát. Pokud bude sníh na jednotlivých úsecích těžký, což asi nastane, nebude naše druhá startovní pozice ideální, ale počasí se může změnit.“

„Trvalo mi několik dnů, než jsem se oklepal ze zklamání v podobě ztráty čtvrtého místa na Monte Carlu v posledním úseku, ale nakonec ten závod vlastně přinesl více pozitivních věcí než negativních. Až do té ztráty jsme jeli velmi důsledně, a tak mým cílem ve Švédsku je zopakovat totéž. Absolvovali jsme kvalitní dvoudenní testování v délce asi 400 kilometrů, což mi stačilo k nabytí sebejistoty. Našemu vozu by mělo Švédsko vyhovovat, ale tento typ rallye se od Monte Carla dost liší. Na Monte musíte mít dost odvahy k dostatečně pomalé jízdě, zatímco ve Švédsku je zapotřebí jiný styl jízdy. Vloni jsem tuto rallye nejel, takže mi zde chybí zkušenosti. Ovšem sníh je povrch, který mi vždy vyhovuje.“

Citroën má méně peněz

Šéf francouzského koncernu PSA Carlos Tavares potvrdil, že závazky Citroënu ve WRC se nemění ani po loňském neúspěchu. „Loni jsme byli poslední s rozpočtem převyšujícím rozpočet vítězného M-Sportu,“ uvedl Tavares. Podle neoficiálních informací má tým pro aktuální sezonu snížený rozpočet o třicet procent. Tým navíc přišel o klíčovou osobu Yvese Mattona, který odešel do služeb Mezinárodní automobilové federace (FIA) a ve funkci ho nahradil Pierre Budar.

Sezonu začala francouzská stáj čtvrtým místem Brita Krise Meeka a devátým irského pilota Craiga Breena. „V několika předchozích letech, kdy bylo kolem trati menší množství sněhu, byly bariéry zrádné a snadno v nich mohl člověk skončit. Letos budou výrazně větší a kompaktní, takže budeme schopni jezdit mnohem agresivněji. Budu však potřebovat trochu času, abych si zvykl,“ domnívá se Meeke.

Pro Craiga Breena má start na severu Evropy zajímavý podtext, protože tady přes čtyřmi roky debutoval se speciálem WRC v mistrovství světa. „Mezi začátkem a koncem minulé sezony došlo k pokroku ve vývoji auta na šotolině, takže doufám, že tomu tak bude i na sněhu. Doufám, že bariéry kolem tratí jednotlivých zkoušek budou natolik, pevné, že odpustí i malou chyby,“ myslí si Breen.

Ačkoliv hodlá Citroën nasazovat v sezoně na každý podnik MS pouze dvě auta, Švédsko je ovšem výjimkou. Třetím do party je Nor Mads Ostberg, který pojede ve Švédsku podvanácté. Čtyřikrát skončil třetí – 2012, 2013, 2014 a 2016. „Podařilo se mi využít den testování před soutěží. V Norsku jsem absolvoval dva starty na sněhu, abych si trochu na tyhle podmínky přivykl,“ poznamenal Ostberg.

Hyundai nedělá paniku

Tovární tým z německého Alzenau má za sebou takřka katastrofální vstup do sezony. V Monte Carlu sklouzl na úvodní zkoušce Belgičan Thierry Neuville do příkopu a ztratil 4:16,8 minuty. Do čtvrté speciálky nenastoupil Nor Andreas Mikkelsen s nefunkčním alternátorem a na zasněženém devátém testu spadl do příkopu v tu chvíli třetí Španěl Dani Sordo. První dva jmenovaní do dalšího průběhu soutěže ještě zasáhli a Neuville nakonec vybojoval ve finiši páté místo.

„Pokud bychom začali dělat po první soutěži paniku, byl to začátek konce. Ve Švédsku je auto rychlé a Thierry (Neuville), Andreas (Mikkelsen) i Hayden (Paddon) zde podávají dobrý výkon. Švédsko není tak zrádné a podmínky se dají lépe předvídat,“ tvrdí říká francouzský šéf týmu Michel Nandan.

Škoda chce zopakovat úspěch

Tovární tým Škoda Motorsport nasadí v kategorii WRC2 švédskou posádku Pontus Tidemand a Jonas Andersson, která v této kategorii v loňském roce vybojovala první místo má na svém kontě titul mistrů světa ve WRC2 za minulý rok. O umístění na stupních vítězů budou usilovat také jejich mladí norští týmoví kolegové Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjærmoen.

„Vítězství Jana Kopeckého na Rallye Monte Carlo bylo pro nás skvělým začátkem sezóny,“ vysvětluje šéf týmu Michal Hrabánek. „V letošním roce očekávám v kategorii WRC2 ještě těsnější souboje než v loňském roce. Skutečnost, že se na start postaví patnáct našich Fabií R5, ukazuje přesvědčivou spolehlivost tohoto vozu v extrémních podmínkách,“ dodává Hrabánek.

Zkušenější Tidemand má pochopitelně nejvyšší ambice. „Švédská rallye je pro mě každým rokem velmi speciální soutěží. Doufám, že budu moci na konci slavit se svými fanoušky. Konkurence je v kategorii WRC2 velmi silná. Pokud chci zvítězit, musím jet celou soutěž na limitu. Nemohu se dovolit udělat ani jednu chybu,“ dodává sedmadvacetiletý Tidemand.

Mladý pilot Ole Christian Veiby, řečený O. C., ukázal v loňském roce ukázal ve Švédsku za volantem privátně nasazeného vozu svůj talent třetím místem v kategorii WRC2. „Mým cílem je získat první body do mistrovství světa 2018 kategorie WRC 2. Soustředím se na to, abych se, stejně jako v roce 2017, dostal na stupně vítězů,“ upřesňuje své cíle Veiby.

Velký zájem vyvolává přítomnost speciálního hosta, kterým je Johan Kristoffersson. Úřadující mistr světa v rallyekrosu pojede se spolujezdcem Patrickem Barthem za volantem privátně nasazeného vozu Fabia R5 ve třídě RC2. I když Kristoffersson nejede o body do kategorie WRC2, doufá, že by se na několika rychlostních zkouškách mohl ve své třídě umístit do třetího místa. Také pro Kristofferssona je Švédsko jeho domovskou zemí. Již v roce 2016 za volantem auta Škoda Fabia S2000 dojel na 11. místě v hodnocení WRC 2.

Solberg zkusil VW

Mistr světa v automobilových soutěžích (2003) a v rallyekrosu (2014 a 2015) Petter Solberg si vyzkoušel rallyeový speciál Volkswagen Polo GTI R5. U města Kall ve středním Švédsku najezdil tři stovky kilometrů. Vedle něj seděla Veronika Eganová, která od loňské sezony naviguje jeho syna Olivera. Solberg je na polo zvyklý. V rallyekrosu řídí speciál o výkonu 441 kW (600 koní), Polo GTI R5 disponuje 205 kW (279 koní). „Bylo to fantastické vrátit se za volant v rallye. Opravdu jsem si to užil. Vůz se báječné řídí, ani se mi nechtělo na konci testu vystupovat,“ prohlásil nadšený norský závodník. Solberg nestartoval v MS od odchodu z Fordu před pěti lety. Třikrát vyhrál Švédskou rallye mezi historiky za volantem vozu Ford Escort RS1800 a pomáhá s kariérou syna Olivera. Ten by mohl debutovat v MS letos v září ve Velké Británii a Solberg přiznává, že by byl dobrý nápad jet na jedné soutěži se synem. „Pokud Oliver pojede, byl by to pěkný příběh,“ myslí si Solberg starší.

Makinen jedná s Al-Attiyahem

Nasser Al-Attiyah nedokončil letošní rallye Dakar a zvažuje návrat do světové rallye. A to s vozem Yaris WEC 2017. Katarský závodník je pod smlouvou s Toyotou. „Jednáme spolu a je pravděpodobné, že se domluvíme. Finální rozhodnutí ale zatím nepadlo. Pokud jde o auto, v zásadě se vůz z konce roku 2017 moc neliší od toho současného,“ tvrdí Tommi Mäkinen, šéf Toyota Gazoo Racing pro rallye.

Block je na cestě

Na scéna soutěžáckého světového šampionátu se možná objeví také další zvučné jméno a tím je Kenny Block. Američan se v předchozích dvou letech věnoval startům v mistrovství světa v rallyekrosu, kde startoval se svým týmem Hoonigan Racing Division a vozem Ford Focus RS. Program byl podporován i přímo Fordem, ale poté, co na konci loňské sezóny modrý ovál partnerství ukončil, Hoonigan rallyekros opustil a Block se plánuje více ukazovat v rallye.

„Naše partnerství bude pokračovat. Zvažujeme možnost startu v mistrovství světa, ale ještě je potřeba doladit některé věci, abychom to mohli realizovat. Ken navíc dokáže generovat velký dosah na sociálních sítích. Taková vzájemná spolupráce funguje," říká šéf Ford Performance Mark Rushbrook.

Samotný Block ke svým plánům dodává: „Plánuji vyrazit do lesů a odjet v roce 2018 nějaké soutěže a Escort je jedním z aut, které chci vytáhnout na šotolinu. Už se na to moc těším.“

Diváci, můžete se těšit

Před startem Rallye Monte Carlo jsme vás informovali o mediálních novinkách ze strany promotéra. Pro osvěžení paměti je tady zopakujeme. Z každého podniku bude nově vysílán živý stream s více než 25 hodinami z každé rallye. Dostupný má být na stránkách wrcplus.com. O pokrytí rallye se postará produkční tým s takřka stovkou členů. Těšit se můžeme na záběry z palubních kamer, dronů i helikoptér.

Pohled na gumy s hroty

Pneumatika Michelin pro jízdu na sněhu je o dva centimetry užší než na šotolinu a o pět centimetrů užší než asfaltová verze. Na každé gumě je 384 hrotů vlepených do běhounu pneumatiky. Jsou dlouhé dvacet milimetrů a sedm z nich se zakusuje do sněhového podkladu.

Pokud hroty pracují, jak mají, dovolují na sněhu stejnou brzdnou dráhu jako na asfaltu. Problémy nastávají při druhých průjezdech rychlostními zkouškami, kdy ze sněhu vystupuje na povrch štěrk. Úkolem jezdce je zhodnotit stav pneumatik ve správný okamžik, aby se hroty opotřebovávaly rovnoměrně a nedošlo k poškození pneumatiky.

Program Švédské rallye

– 20.08 RZ1 (1,90 km).

– 7.55 RZ2 (21,26 km); 9.07 RZ3 (24,88 km); 09.54 RZ4 (19,13 km); 13.41 RZ5 (21,26 km); 15.03 RZ6 (24,88 km); 15.50 RZ7 (19,13 km); 16.56 RZ8 (9,56 km).

– 7.54 RZ9 (19,88 km); 9.12 RZ10 (23,40 km); 10.08 RZ11 (14,21 km); 12.44 RZ12 (19,88 km); 14.12 RZ13 (23,40 km); 15.08 RZ14 (14,21 km); 17.45 RZ15 (1,90 km); 19.26 RZ16 (3,43 km).

– 7.50 RZ17 (21,19 km); 9.51 RZ18 (21,19 km); 12.18 RZ19 (9,56 km).

Průběžné pořadí (po 1 z 13 rallye)

1.Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 26; 2. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 18; 3. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 17; 4. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 17; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 WRC) 14; 6. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 8; 7. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 6; 8. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 9. Mikkelsen (Nor./HYundai i20 Coupe WRC) 3; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 2; 11. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 1.

1. M-Sport Ford WRT 33; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 33; 3. Citroën Total Abu Dhabi WRT 18; 4. Hyundai Shell Mobis WRT 14.

Ogier RZ1 – RZ17.

Neuville 5; Ogier 4; Tänak 4; Evans 2, Mikkelsen 1, Meeke 1.