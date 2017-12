Rok 2018 se blíží. Co čeká na české řidiče? Úprava značek i řidičských zkoušek

Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci, a tak nastává čas hledět kupředu a začít řešit, co nás čeká v roce následujícím. Na české řidiče čeká v roce 2018 několik změn. Konečně budou moci. A také se dočkají více nezpoplatněných úseků dálnic.

Jestliže dnes při žádosti o výměnu nebo vydání řidičského průkazu museli řidiči na úřad v místě svého bydliště, od 1. července 2018 se to změní. V platnost vejde novela zákona, díky níž bude možné požádat o řidičák na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Totéž platí i pro žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu, výpisu z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení nebo vzdání se řidičského oprávnění. Také pro tyto agendy postačí vyrazit na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností. Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu se vztahuje i na řidiče-profesionály, týkat se totiž bude také vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče.

Navíc s už s sebou řidiči nebudou muset nosit průkazovou fotografii. Úředníci budou pro řidičské průkazy pořizovat fotografie digitální, stejně jako je tomu u občanských průkazů.

Právě noví řidiči by pak měli počítat s inovovanými řidičskými zkouškami. Počítá se s aktualizací otázek v aplikaci eTesty, která se používá při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích. V rámci blíže nespecifikované úpravy dojde k doplnění nebo výmazu vybraných otázek. Ke změně má dojít někdy na přelomu března a dubna.

Novinkou dále bude. Cílem je zabránění podvodů s měřením emisím, proto od 1. ledna 2018 budou stanice připojeny do Centrálního informačního systému ministerstva dopravy, do kterého budou obrazový záznam a výsledky měření ukládat online. Mechanik bude dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Do protokolu bude uvádět i čas a dobu kontroly.

A změnou projdou také registrační značky. Už před koncem roku se na značkách nově registrovaných vozidel začal objevovat nový hologram.je nový ochranný prvek, který nahrazuje ten předchozí, prováděný laserem do ochranné reflexní fólie. Podobné známky používají i některé státy EU.

Na závěr pak doplňme dobrou zprávu. Od ledna 2018 budou. Dálniční známku tak nově nemusíte mít na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, na D52 u Pohořelic nebo na D46 u Hněvotína, což umožní bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35.

Co se však týče nových dálnic, tak veselé to nebude. Modernizovány sice budou další úseky D1, zcela nové úseky ale mají otevřít jen dva. V prvním případě jde o D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou, v druhém jde o úsek D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí. První má být otevřen v druhém čtvrtletí 2018, otevření druhého se kvůli nečekaným stavebním komplikacím pozdrží o několik měsíců. Původně měl být hotov v létě 2018.