Rolls-Royce Cullinan dorazil do Prahy a my byli exkluzivně u toho

Chce se nám napsat SUV, ale budeme zdvořilí a přistoupíme na hru exkluzivní značky, která tento pojem nepoužívá a novince říká „vůz s vyšší stavbou karoserie“. V historii rollsu jde každopádně o první model s pohonem všech kol a také o první s originálním tažným zařízením!

Světu se na fotkách představil již v květnu a od té doby cestuje předsériový vínový exemplář světem, ohromuje vybrané hosty na večírcích, fascinuje náhodné kolemjdoucí a v neposlední řadě ukazuje zákazníkům, co že si to vlastně objednali. Kolem značky Rolls-Royce existuje řada mýtů a pověr, nicméně toto je holý fakt – všechny první závazné objednávky byly podepsány, aniž by Cullinan kdokoli viděl. Platí to i pro auta objednaná českými zákazníky. Dovozce je v souladu s tradicí značky skoupý na přesnější informace, nicméně do Česka prý dorazí hned několik kusů. Ale klienti si ještě počkají, svých nových přírůstků se dočkají až v prvním čtvrtletí 2019. Nikdo prý nebyl zvýhodněn, zprávy o tom, že jistý šejk už má Cullinan doma, nejsou pravdivé, ujistil nás tiskový mluvčí značky Frank Tiemann.

Strháváme černou plachtu z obří hromady ušlechtilých materiálů a poprvé stojíme Cullinanu tváří v tvář. Je obrovský, o tom nemůže být sporu, ale možná ne až tak, jak jsme čekali. Čím to? Snad promyšlenými designovými prvky, které vůz opticky odlehčují. Boční okna jsou nezvykle vysoká a jejich spodní hrana leží hodně nízko, boční masív odlehčuje velké zadní okénko a stupínek na zádi jakoby naznačující siluetu limuzíny. Tou může Cullinan do jisté míry být, mezi příplatkovými položkami totiž najdeme také skleněnou dělicí přepážku mezi přední a zadní řadou sedadel. Když už jsme u příplatků, zaujal nás „kochací“ set výsuvných sedadel do zavazadlového prostoru, odkud se bude s šampaňským v ruce pozorovat západ slunce jedna báseň. Hezká legrácka za 480.000 Kč. V plánu jsou i další vestavby do zavazadelníku – třeba pro rybáře nebo lovce.

V Praze vystavený exemplář – mimochodem je to přesně ten kus z prvních oficiálních fotek – má tradiční uspořádání interiéru, který nás nadchl prostorností a tím, jak snadno se do něj nastupuje. Nechybí pro rolls typické dveře otevírané od středu do stran, značná délka zadního křídla pak dovoluje zcela pohodlně nastoupit a díky důmyslnému zakrytí prahů si můžete být jisti, že nohavice si u tohoto off-roadu nezamažete. Zavření dveří pochopitelně obstarají elektromotory, a to jak vpředu, tak vzadu. Zatímco na šířku nám interiér cullinanu připadá ještě docela pozemský, délkou a výškou obytného prostoru je to spíš malý byt než auto.

Přístrojová deska nese stejně jako exteriér tradiční designové prvky, ale současně přináší řadu nových myšlenek a nápadů. Především na středové konzoli je vidět důraz na vertikální linie. Pokud vás zaujal netradiční vroubkovaný povrch dekoračního obložení, pak vězte, že jde o nový způsob úpravy kůže.

Jak nám prozradil majitel českého zastoupení značky Rolls-Royce Karel Kadlec, ze strany českých zákazníků je o novinku enormní zájem a poptávka v tuto chvíli převyšuje kapacitu ruční produkce.

A co myslíte? Drží se čeští klienti při zemi nebo se rádi rozšoupnou? Základní cena Cullinanu činí 8.225.000 Kč. Prakticky žádný z vozů zadaných do výroby českým prodejcem nestál pod deset milionů. A ke slovu se prý dostane i zakázkové oddělení Bespoke, protože z české kotliny už prý do Goodwoodu dorazil i požadavek na běžně nenabízený prvek výbavy.