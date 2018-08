Rozhovor se závodnickým chameleonem Sébastienem Bourdaisem: Bavím se jako nikdy!

Devětatřicetiletý Francouz má za sebou kariéru ve formuli 1, ale také více než deset let veleúspěšného působení v zámoří.

Povídali jsme si před čtyřiadvacetihodinovkou v Le Mans, kde nakonec dojel mezi vozy GT s týmem Ford na třetím místě.

Bude to Le Mans. Narodil jsem se v sousedství a vyrůstal deset minut odsud. A podpora od místních lidí je neuvěřitelná. Je to vždy speciální zážitek.

Možná to věci ulehčilo. Spíše ale šlo o to, že závodil můj táta a já jsem vyrůstal na závodní dráze. Logicky jsem tak měl možnost potkat mnoho důležitých lidí, kteří pak sehráli roli v mé budoucí kariéře. Bylo to příhodné.

Skončil jsem také třikrát druhý s peugeotem, a to celkově. A právě celkové vítězství na Le Mans je tím chybějícím prvkem. Ale triumf ve třídě je také úžasný úspěch. Vítězství by logicky bylo skutečně speciální záležitostí.

Příliš na to nevzpomínám. Mohl to být zcela jiný příběh, ale řada věcí do sebe nezapadla. Je obtížné užívat si řízení, když se v autě necítíte dobře. Vždy jsem vyžadoval, aby vůz fungoval určitým způsobem – třeba z pohledu vyvážení. Nejsem typ jezdce, kterého jen posadíte do libovolného auta a řeknete, ať z něj dostane maximum. Formule, se kterou jsem jezdil, vůbec neseděla mému stylu. Byla to katastrofa. A já jsem s tím nemohl nic dělat.

Představte si, že celý život pracujete na tom, dostat se na vrchol: do formule 1. Když se mi to konečně povedlo, říkal jsem si naopak, kdy už to skončí. Chtěl jsem se dostat z té mizérie. A to přesto, že se mi podařilo odjet i slušné závody: třeba start z druhé řady v Monze. Ale vždy, když mi přišlo, že se něco zlepšuje, zase něco jiného pokazilo výsledek. Třeba v úplně prvním závodě mi dvě kola před cílem selhala poloosa. Byl jsem tou dobou čtvrtý. A tak to šlo stále dokola.

Jako přesný opak formule: v tomto případě jsem měl naopak obrovské štěstí. V Americe jsem získal příležitosti, které bych nikdy v Evropě nedostal. Tým Newman/Haas mi po přelomu milénia umožnil naskočit do šampionátu neuvěřitelným stylem. I díky němu jsem následně mohl tolikrát zvítězit. Zcela to změnilo můj život. Je to asi nejlepší část mé dosavadní kariéry. Nesmírně si vážím toho, že můžu být na zmiňovaném seznamu tak vysoko. A to nejsem typ, který se příliš vyžívá ve statistikách.

Přístup k závodům je úplně jiný. Není tam tolik politiky ani peněz. Závody stojí mnohem méně. I proto je napojení na firmy výrazně slabší. Prostě se jde jezdit a lidi to baví. Pro závodníka to znamená, že se může více věnovat samotnému řízení. Je to opravdu zajímavá kategorie a já se bavím jako nikdy předtím.

Do budoucna by to mohlo být zajímavé. Už dnes se dostávají na solidní výkony. Jde o zcela jiný směr a patrně právě tudy se motorsport vydá.