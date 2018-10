Šéf české Toyoty: Elektromobilita nemá jedno řešení. Musíme hledat více alternativ  

Jaká se nakonec ujme, bude záviset na zákaznících, řekl na brněnské konferenci o budoucnosti automobilového průmyslu generální ředitel Toyota Central Europe-Czech Martin Peleška. Velkou budoucnost prorokuje palivovému článku z vodíku, který elektřinu vyrábí přímo v autě. Tankování vodíku podle něj trvá stejně dlouho jako tankování benzinu.

"Existuje možnost externího dobíjení, dobíjení z vodíkového článku i kombinace obojího. Z našeho pohledu neexistuje jednoznačné řešení. Svět nebude černý, nebo bílý, ale šedivý. Využití bude fungovat na bázi poptávky a využití. Regulace mohou rozhodovat jen krátkodobě. Důležité je, co bude trvale udržitelné a funkční," uvedl Peleška. Kdo bude mít připravené preferované řešení, bude podle něj nakonec úspěšný.

Toyota umístila na trh první plně hybridní auta na trh již před 20 lety. Technologie spočívá v tom, že motor na konvenční paliva lze za jízdy zcela vypnout a jet pouze na elektřinu.

Vodík vnímá Toyota jako palivo budoucnosti i díky tomu, že na loňském Světovém ekonomickém fóru v Davosu založilo 11 velkých světových firem tzv. vodíkovou radu, k níž se přidávají postupně další velké firmy včetně finančních institucí. Domluvily se na postupu ve vývoji a výzkumu a mimo jiné se dohodly, že budou používat kompatibilní technologie. Ročně se vyrobí 50 milionů tun vodíku.

Toyota už vyrábí v Japonsku a dodává do vybraných zemí model Mirai , v překladu budoucnost, který je plně elektrický s palivovým vodíkovým článkem. "Prodeje jsou zatím nízké, ale v roce 2020 už to budou desetitisíce kusů a distribuce se rozšíří do dalších zemí. Tankování trvá do pěti minut, emise oxidu uhličitého jsou nulové, dojezd je 500 kilometrů," řekl Peleška.

Výrobce už má i autobus s vodíkovými články, který má jezdit v Tokiu při olympijských hrách v roce 2020 a má být průlomem ve veřejné dopravě. "Testujeme také kamiony pro těžkou nákladní dopravu a spoluvlastníme projekt na výrobu lodí. Ta si vyrábí sama vodík z mořské vody a z něj elektřinu, což zní futuristicky, ale funguje to," řekl Peleška. Velké nákladní lodě na naftu jsou přitom jedněmi z obrovských znečišťovatelů životního prostředí.