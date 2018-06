Škodovka hledá nové nápady tam, kde by vás to nejspíš nenapadlo

S naším systémem už nikdy nezůstane žádné dítě nebo zvíře zapomenuto v autě! Vidíte mikrovibrace zaznamenané u spícího kojence? To nám ukazuje nadšený vývojář společnosti Guardian Optic Technologies na monitoru před nosem.

Sedíme přitom na rušné ulici Tel Avivu před místním showroomem Škoda Auto a ze všeho nejvíc řešíme, proč zrovna národy z horkých zemí neumějí používat klimatizaci – zatímco venku je přes třicet, v autě je snad osmnáct. To ještě nic není proti hotelovým lobby. Angíno, vítej!

Nefotit, tajné!

Do toho je nám trapné přiznat, že pořád nechápeme, v čem je systém zabudovaný v na pohled obyčejné šedivé oktávce tak unikátní. Prý je tak tajný, že ho nesmíme fotit. Proto ho neuvidíte. Můžeme ale prozradit, že kromě chumlu kabelů a obrazovek jsme nemohli spustit oči z optického čidla vytrčeného do interiéru. „U sériové verze bude tak malé, že ho nespatříte,“ reaguje technik na naše pohledy.

A vzápětí dodává, že čidlo samotné není tak unikání. To je až program, naladěný třeba na situace, kdy pasažéři sedí v autě nakřivo – v případě nárazu odpojí nebo ztlumí airbagy, které by jim způsobily větší zranění než náraz. Za pár let se takový 3D skener možná objeví i v sériových škodovkách.

Kromě zmíněného projektu testuje mladoboleslavský výrobce v Izraeli šest dalších nápadů. „Obvykle je vyhodnotíme do tří měsíců. Ale nemusíme každý dotáhnout do cíle. I to je pokrok,“ vysvětluje nám Jarmila Plachá, vedoucí vývojové laboratoře Škoda Auto DigiLab. Výrobce si do roku 2025 stanovil strategii digitalizace a podobných líhní existuje jen u VW čtyřicet. Dokonce se běžně paralelně pracuje na stejných projektech u Volkswagenu i Škodovky.

Digitalizace přichází

Výrobce z Mladé Boleslavi už v Tel Avivu založil pobočku pod názvem DigiLab Israel, která hledá nejlepší místní nápady. Polovinu vlastní místní importér škodovek Champion Motors. Škoda je čtvrtou nejprodávanější značkou v Izraeli, a dokonce první z dovážených evropských. Češi sem vyvezou ročně víc aut než Němci nebo Britové.

I proto tady hledají IT nápady, jako je zmíněný systém sledování interiéru vozu. V českém DigiLabu pracuje pětadvacet lidí, v Izraeli stačí dva. „Máme tady dobrou pozici, lidé značku Škoda Auto znají a chtějí s námi spolupracovat,“ říká český zástupce v Izraeli Vít Lichtenstein. Fabrika se takto připravuje na dobu, kdy bude stále složitější nová auta prodávat – lidé je prý nebudou chtít vlastnit, ale radši si je půjčovat. Proto výrobce hledá lidi, které dřív automobilový průmysl negeneroval. Například kodiaq je jako první škodovka plně připojitelný na síť a každý další model bude následovat. To s sebou přirozeně nese nové otázky kolem bezpečnosti aut – možnosti sledování jejich pohybu, hackerských útoků a podobně.

Křemíková poušť

O nápadité mozky nemají Izraelci nouzi. Vždyť země pod Sionem brzo převezme štafetu centra pokroku místo kalifornského Silicon Valley alias Křemíkového údolí. Polovina dospělých Izraelců má vysokoškolské vzdělání (jsou v tom třetí na světě po Kanadě a Japonsku) a místnímu technologickému středisku se už dokonce s nadsázkou přezdívá Křemíková poušť – právě nehostinné krajině vděčí Izraelci za svůj technologický vzestup. Roky bojovali s nedostatkem vody, až se naučili odsolovat mořskou vodu. A dnes školí celý svět, jak na to. Dál než většina zemí jsou v armádním vývoji, odběratelem řady vynálezů je právě vojsko – vždyť už od svého vzniku před 70 lety prakticky bez vydechnutí bojují o území historické Palestiny.

V době naší návštěvy se v Tel Avivu konala konference o budoucnosti mobility Ecomotion. Tam jsme spatřili řadu nápadů. Ale systém Guardian sledující interiér auta nad ně vyčníval už jen tím, že nám tvůrci předvedli, k čemu je opravdu využitelný. U řady konkurenčních stánků jsme spíše nabyli dojmu, že nápad je to hlavní a zbytek se nějak udělá. Proto založili Češi v Izraeli pobočku mateřské automobilky, aby odlišili dobré nápady od těch špatných přímo u zdroje.

Jarmila Plachá, DigiLab: Musíme tady být

Jarmila Plachá je zkušenou manažerkou v bankovnictví a telekomunikacích. Před dvěma lety stála za rozjezdem digitální laboratoře automobilového výrobce Škoda DigiLab. Podnik vystupuje samostatně, dokonce ani nesídlí v Mladé Boleslavi, ale v Praze kousek od naší redakce. V poslední době o něm bylo slyšet v souvislosti s platformou na sdílení aut HoppyGo, která fúzovala se Smile Car od Leo Expressu.

V digitálním byznysu musíte být fakt rychlí. Pokud chceme být nejlepší, nemůžeme to dělat z Prahy, ale od těch nejlepších. Izrael je centrum startupů. Je to komunita, která se mezi sebou zná. Proto Izrael.

V Silicon Valley by nebylo založení pobočky DigiLabu tak průhledné, je to tam všechno mnohem složitější.

Za mnohými společnostmi je vývoj pro armádu. Je tady široká nabídka mladých vzdělaných lidí, které my identifikujeme a hledáme cestu, jak jejich nápady zpeněžit.

Chceme postavit nový obchodní model. Takový nový ekosystém mobility. Mimo jiné hledáme způsob, jak zajistit práci ve výrobě, až se auta nebudou tak prodávat. Lidé je budou například sdílet mezi sebou.

Musí se vyřešit některé podmínky. Například pojištění lidí, a ne aut.