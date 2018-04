Škoda a její elektrifikovaná budoucnost. eCitigo a Superb PHEV za rok, sériové Vision E v roce 2020

Německý koncern Volkswagen Group loni odhalil své plány na mohutnou expanzi v oblasti elektrických a hybridních vozidel. Do roku 2025 značky koncernu budou prodávat na 80 elektrických modelů. Tyto plány se nevyhnou ani Škodě, která je součástí koncernu. Do roku 2025 bude nabízet šest elektromobilů.

říká Bernhard Maier, předseda představenstva Škoda Auto.

První z chystaných elektrických novinek dorazí již v příštím roce, přičemž, jak už bylo dříve odhaleno, půjde o elektrickou verzi miniauta Citigo. Nyní výrobce prozradil, že se bude jmenovat eCitigo. Doplní již delší dobu prodávaný Volkswagen e-Up! A nedávno odhalený Seat eMii, s nimiž bude sdílet svoji techniku. Dnes využívají elektromotor o výkonu 60 kW a lithium-iontové baterie s kapacitou 18,7 kWh, které jim umožní na jedno nabití ujet až 160 kilometrů (podle cyklu NEDC). Do budoucna se ale údajně chystá vylepšená varianta e-Upu s dojezdem prodlouženým na 300 kilometrů, který by měl být základem i pro eCitigo.

Hlavním úkolem Škody eCitigo nebude ani tak honit co nejvyšší prodeje, jako snížit flotilové emise značky. V době nadcházejících přísnějších norem bude potřeba normované gramy oxidu uhličitého pečlivě snižovat, kde to půjde, a elektromobil je k tomu ideální prostředek.

Příští rok dorazí také už delší dobu avizovaný plug-in hybridní Superb. Automobilka o něm nadále hovoří jako o Superbu PHEV, s ohledem na výrobcem registrovaná obchodní označení se však nabízí přídomek h-tec nebo e-tec.

Pro elektrickou expanzi Škody pak bude nejdůležitější rok 2020. To na trh dorazí sériová varianta loňského konceptu Vision E . Elektrické SUV využije nově vyvinutou koncernovou platformu MEB, speciálně navrženou pro auta s elektropohonem. Automobil bude navržen tak, aby dosáhl dojezdu 500 kilometrů. Na bližší informace o technice si musíme počkat, koncept každopádně využíval dvojici elektromotorů o kombinovaném výkonu 225 kW. Šlo tedy o čtyřkolku, která by měla být k dispozici také u sériové verze – základem ale patrně bude provedení s pohonem jedné nápravy.

Do roku 2025 pak Škodovka bude nabízet hned šest elektromobilů, které doplní i čtyři hybridy a plug-in hybridy. Vedle nich přijdou i vozy i s účinnějšími spalovacími motory. Specialitou pak bude nový hybrid kombinující elektromotor s motorem na CNG, což bylo řešení poprvé prezentované v letošním konceptu Vision X . Důležitou zprávou je pak i to, že Škoda bude elektrické komponenty i sama vyrábět, a to rovněž pro ostatní značky koncernu.