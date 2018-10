Škoda a názvy jejích aut. Jak dostaly své jméno Octavia, Felicia nebo nová Scala?

Hledání jména pro nový model není v dnešním světě vůbec nic jednoduchého. Měl by vystihnout charakter daného vozu, zároveň ale název nesmí používat někdo jiný nebo nesmí v některém jazyku znamenat něco vulgárního. Není tak divu, že někteří výrobci raději užívají „bezpečné“ numerické nebo alfanumerické označení. Škoda však mezi takové nepatří. Víte však, co jména jejích modelů znamenají?

Škoda sice v minulosti číselné označení též využívala, od dob Favorita ale sází výhradně na slovní výrazy. Pojďme si připomenout, co jednotlivá jména znamenají. Vedle modelů aktuální nabídky připomeneme i zákulisí názvů některých historických modelů:

Citigo

Název nejmenšího zástupce Škodovky, bratra Volkswagenu Up! a Seatu Mii zdůrazňuje městské zaměření tohoto miniauta. Základem tříslabičného slova je anglický výraz city, tedy město, jen s poměkčeným písmenem i, Go je pak anglický výraz pro „jet“. Není přitom bez zajímavosti, že původně se u tohoto modelu spekulovalo o použití výrazů City nebo Go, nakonec tak došlo k jejich spojení.

Fabia

Fabia je v současné nabídce Škody jediným modelem, u něhož je původ jména neznámý. Jediným oficiálním vysvětlením je prý tehdejší zájem představenstva o tento název. Prvotní písmeno F každopádně nepochybně odkazuje na názvy předcházejících modelů Favorit a Felicia, zatímco poslední dvě písmena mohou vůz názvoslovně přibližovat větší Octavii. Pokud pak chceme hledat původ jména hledat v latině (tedy jako u některých jiných modelů značky), zjistíme, že Gens Fabia byl jeden z nejstarších patricijských klanů v antickém Římě.

Favorit

Důvěrně známý hatchback poprvé představený v roce 1987 se svým názvem inspiroval v historii značky. Označení Favorit totiž již v meziválečné éře nesl vůz vyšší střední třídy, vyráběný mezi lety 1936 a 1941, který měl vyplnit mezeru mezi tehdejšími modely Rapid a Superb (což jsou v novodobé éře značky též opětovně užitá jména). Slovo vychází z latiny a označuje předpokládaného vítěze. Zatímco u historického vozidla předválečné éry to moc nevyšlo, Favorit z konce osmdesátých let populární byl. Není bez zajímavosti, že název Favorit se užíval už v souvislosti s prototypy chystané Škody 1000 MB, nakonec ale k jeho oživení u sériového auta tehdy nedošlo.

Felicia

Nástupce Favoritu/Formana se chtěl od svého předchůdce navzdory shodnému základu natolik odlišit, že pro něj automobilka, vlastněná již koncernem VW Group, rozhodla použít nové jméno. Opět přitom sáhla do své historie, když pro nový malý hatchback a odvozené kombi použila označení někdejšího kabrioletu na bázi Octavie, který se vyráběl mezi lety 1959 a 1964. Jméno vychází z latiny, odkazuje na výrazy felicitas (plodnost, úrodnost) a felicis (šťastnější).

Forman

Kombi odvozené od Favoritu neslo vlastní pojmenování, přestože základ obou aut byl de facto totožný, dvojice měla dokonce shodné víko zavazadelníku. Automobilka však chtěla zdůraznit jeho užitkový charakter, respektive velký kufr, a tak pro jeho označení zvolila archaický výraz pro vozku nebo povozníka. V anglickém světě pak mohlo označení evokovat slovní spojení „for man,“ tedy pro muže.

Kamiq

Jméno třetího SUV v portfoliu Škody, které je však určeno výhradně pro čínský trh, se stejně jako sportovně-užitkoví sourozenci inspirovalo na Aljašce. Název vychází ze slova amiq, které je názvem malého ostrůvku v Beringově úžině. Škoda vysvětluje, že obyvatelé tohoto ostrova po generace čelí nástrahám života v divočině a objevují možnosti a podmínky pro nový život, což má charakterizovat i tento model. Díky Škodě Kamiq totiž jeho majitelé budou moci objevovat netušené životní možnosti.

Karoq

Nástupce Yetiho se jménem přizpůsobil většímu Kodiaqu, s nímž ho sbližuje písmeno K na začátku a Q na konci. Stejně jako u něj se navíc Škoda inspirovala Aljaškou. Nechala totiž tamější obyvatele, aby jméno vymysleli. Podnět pochází z hlavy jednoho dvanáctiletého chlapce, který zkombinoval dvě slova původních obyvatel ostrova Kodiak na Aljašce – kaaraq, který v jazyce ostrovanů znamená automobil, a quarruq, tedy šíp, což odkazuje na ústřední motiv loga značky Škoda. Zkomoleninou těchto výrazů tak vzniklo označení Karoq

Kodiaq

Až sedmimístné SUV dostalo své jméno podle medvěda kodiaka , žijícího na stejnojmenném ostrově u jižního pobřeží Aljašky, a to na základě jeho charakteru. Kodiak je největší druh medvěda hnědého, zatímco Kodiaq je největší SUV mladoboleslavské značky. Navíc se prý jedná o společenského tvora, což u medvědů nebývá obvyklé, tímto tak chce auto zdůraznit své rodinné zaměření. Samotný přepis, tahle Škoda se jmenuje Kodiaq, ne Kodiak, se inspiroval u původního obyvatelstva Aljašky, kmene Alutiiqů. V jeho jazyce se medvěd kodiak jmenuje Taq uka 'aq.

Octavia

Dnes nejprodávanější Škodovka na trhu je dalším vozem značky, který odkazuje svým jménem na někdejší stejnojmenný model. V tomto případě jde o nástupce Škody 440 představeného v roce 1959. Jméno Octavia pochází z latiny, jedná se o výraz pro slovo „osmý“. Původní Octavia, lidově přezdívaná oktávka, toto pojmenování dostala podle toho, že byla osmým modelem znárodněného československého průmyslu po druhé světové válce.

Popular

Model Škoda 420 (a jeho odvozená verze 418 s menším motorem a menší karoserií) se stal nejúspěšnějším meziválečným automobilem značky, a tak se v průběhu třicátých let dočkal přídomku Popular. Slovo je latinského původu, které znamená oblíbený, lidový.

Rapid

Rapid je dalším modelem v nabídce mladoboleslavské značky, který je nejen latinského původu, ale zároveň odkazuje na někdejší vůz. Naposledy to sice byl kompaktní liftback, respektive pětidveřový hatchback (Rapid Spaceback), původně to ale v meziválečné éře bylo vozidlo střední třídy se silným motorem. Z toho důvodu dostalo původem latinský výraz pro rychlý. Proto bylo později užito i pro kupé s motorem vzadu, na bázi Škody 742, nástupce Garde.

Roomster

Dnes již nevyráběné malé MPV si uchovalo jméno svého konceptu, který v roce 2003 poprvé naznačilo jeho podobu. Na rozdíl od mnohých jiných modelů nemá jméno historický kontext, není užito z jiné Škodovky. Základem je anglický výraz room (prostor), který měl zdůraznit praktičnost vozu a jeho vnitřní prostor.

Scala

Nástupce kompaktního hatchbacku Rapid Spaceback je další Škodovkou, která se u svého jména inspirovala v latině. Jedná se o latinský výraz pro žebřík nebo schody, což má zdůrazňovat velký krok vpřed, kterým chce automobilka Scalou udělat. Novinka totiž přichází do jádra nižší střední třídy, s tou nejnovější technikou.

Spartak

Označení Spartak je možná znalcům historie Škodovky známé, nikdy však nešlo o oficiální pojmenování modelu. Daný vůz se totiž oficiálně vždy nazýval Škoda 440 (respektive 445 a 450 podle verze), a to podle počtu válců a výkonu v koních. Spartak se však vžil podle označení původního prototypu daného automobilu, sám výrobce je prý nechtěl využívat pro přílišnou podobnost s holandským výrobcem motocyklů Sparta. Stejně tak zavrhl označení Orlík nebo Rival, o jejichž použití se v té době také spekulovalo.

Superb

Model střední třídy a dnešní vlajková loď je další z dnešní nabídky aut mladoboleslavské značky využívající někdejší historický název. Jméno Superb totiž už nesla luxusní řada z meziválečného období. Ta vzhledem ke svému luxusu a charakteru „vyvrcholení modelové palety“ využila francouzský výraz pro jedinečný nebo skvělý. Myšlenku tak dnešní Superb jakožto největší automobil v nabídce Škody převzal.

Tudor

Podobně jako Spartak je i Tudor původně lidový výraz. Říkalo se tak poválečné verzi Škody Popular, nabízené jako Škoda 1101 (respektive později 1102). Tudor se autu říkalo podle jeho dvoudveřové karoserie – jedná se o počeštěný výraz anglického two doors, tedy dvoje dveře. V roce 2002 pak automobilka po desítkách let jméno oživila, pro studii kupé na bázi jedničkového Superbu. Na realizaci této Škody Tudor ale bohužel nedošlo.

Yeti

Předchůdce Škody Karoq se světu poprvé představil v roce 2005 ve formě stejnojmenného konceptu. Sériové auto si následně uchovalo nejen základní tvary studie, ale také její název odkazující na sněžného muže. Ten nepochybně měl odkazovat na terénní charakter prvního sériového SUV mladoboleslavské značky. A navíc postavu sněžného muže mohla využívat i marketingově.