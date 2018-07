Škodou Kodiaq po ostrově Kodiak: Vyrazili jsme za medvědy!  

Na ostrov Kodiak se našinec obvykle trmácí hlavně kvůli lovu stejnojmenného medvěda. To však není náš případ. Celkem 27 hodin, z toho sedmnáct v letadle, jsme absolvovali, abychom poznali kraj, který dal jméno největšímu českému SUV, a když bude dobře, abychom obávaného huňáče v nespoutané krajině alespoň zahlédli.

Jak se brzy dozvídáme od místních, potkat jednoho z 3500 zde žijících medvědů není nic výjimečného, ale ani samozřejmého. Však v Česku taky nevidíte srnku nebo divočáka na každém kroku.

Proto lovci a turisté využívají specializované, a hlavně zkušené průvodce, kteří znají brumly, jejich oblíbená místa i zvyky. Některé šelmy od nich dokonce dostaly jméno.

A tak i my využíváme služeb Kodiačanů, když za volantem dvou kodiaqů brázdíme kopce, lesy a hory s dechberoucími výhledy. A všude jsme za exoty. Příjezd páru čtyřkolových exotů se po ostrově rychle rozkřikl, a zatímco nás vzrušuje přítomnost kodiaků, obyvatele zase přítomnost kodiaqů. Aut neznámé evropské značky, která se v roce 2016, kdy se SUV představilo, stala ze dne na den lokální celebritou.

Takže zatímco místní okukují naše škodovky a porovnávají je se svými hromotluckými pick-upy, my šmejdíme očima po loukách a snažíme se lokalizovat podezřelý pohyb. Marně.

Až druhého rána volají kolegové z naší skupiny, že se u řeky prochází medvědice. Tak rychle jsme z hotelu ještě nevystřelili. Rudý kodiaq sviští zatáčkami na udané místo a posádka chystá foťáky. To je ono? Ta tečka v dálce? Inu, dobrá, ale my chceme víc!

Možná mám práh pudu sebezáchovy mírně posunutý, ale vydávám se vyšlapanou cestou blíž a blíž, ještě kousek do trávy, to je ono. Teď i můj objektiv dokáže zachytit tu strhující podívanou. Co to říkal zkušený medvědář Larry? Medvěda nesmíš zaskočit. A tak na něj volám. „Nazdar, chlupáči, já jsem tady, vidíš mě? Ty jsi ale krasavec,“ připadám si jako pako, ale když mi to má zachránit kůži… Pravda, když se mi samice vyhladovělá po zimním spánku zadívala přímo do očí, přál jsem si sedět zamčený v kodiaqu. Ale jsem tady, abych fotil, tak mačkám spoušť.

Vtom už naše průvodkyně Wendy zmerčila mé počínání a volá. Spíš vříská. Hlasem podobným siréně mi nařizuje ústup. Sama jezdí vybavená teleobjektivem, číhá v ústraní a pro případ blízkého setkání medvědího druhu má u sebe alespoň pepřák a deštník na zastrašení. Chlapi od konkurence si o tom myslí své, sami totiž neváhají zajít k šelmám mnohem blíž než Wendy a moje fotky s medvědicí naopak oceňují uznalým plácáním po zádech a zdviženým palcem. Zkrátka co medvědář, to názor. Jako v autařině. Každopádně já jsem dostal od Wendy vynadáno. Je to dáma, proto kultivovaně, květnatě a s noblesou. Nebylo ale těžké vyčíst mezi řádky, že jsem idiot, kterého by na danou vzdálenost medvěd zpacifikoval během pár vteřin, a ani bych si nestihl nadělat do kalhot. Naštěstí prioritou medvědice bylo válení sudů v trávě a já mám v albu novou perlu – kodiaka na Kodiaku vystopovaného kodiaqem.

Škoda Kodiaq ve zkratce

Největší české SUV se při hledání jména nenechalo inspirovat obřím medvědem náhodou. Oba mají mnoho společného – jsou největšími členy své rodiny, jsou silní, dokážou se prodírat terénem a také jsou chytří. V případě brumly jde o ryzí inteligenci, v případě auta pak o spoustu chytrých a praktických řešení v interiéru.

V jazyce původních obyvatel Aljašky z kmene Alutiiqů končily názvy zvířat vždy písmenem „q“. Když se tedy v Mladé Boleslavi rozhodli pro jméno šelmy, pozměnili jej v duchu této tradice a vznikl Kodiaq.

Od konce roku 2016, kdy v Kvasinách odstartovala výroba nového SUV, se prodalo 120.000 kodiaqů, z toho 11 000 v Česku.

Lokální produkce probíhá v Rusku a Číně.

V ČR je nejprodávanější výbava Style (70 %), následuje Ambition (25 %) a Active (5 %).

Tři čtvrtiny zákazníků volí diesel s převahou 2,0 TDI/140 kW (41 %) na úkor 110 kW (35 %). Zážehový motor 2,0 TSI drží 13% podíl.

81 % prodaných vozů má automatickou převodovku DSG.

88 % kodiaqů má pohon 4x4.

Nejoblíbenější barvy jsou bílá, černá a šedá.

Sedm sedadel

Komplexní propojení s internetem

Vyhřívaný volant

Asistent pro couvání s přívěsem

Systém kamer kolem celého vozu

Bezdrátové dobíjení mobilu

Značka Škoda není v USA aktivní. Proto se dvě SUV vydala na Aljašku pouze za účelem novinářské prezentace. Akci zaštítil francouzský dovozce, proto netradičně nečeské registrační značky. Červený Sportline 1.4 TSI 4x2 a modrý Scout 1.4 TSi 4x4 letěly z Francie do Seattlu a pak se svezly lodí do cíle.

Kodiaq vs. kodiak Délka 4697 mm až 3200 mm Hmotnost 1546-1795 kg 300-751 kg Rychlost až 210 km/h až 40 km/h Výdrž na plnou nádrž/žaludek až 1160 km půl roku spánku

Medvěd kodiak ve zkratce

Spolu s ledním bratrancem je medvěd kodiak největší suchozemskou šelmou. Jde o poddruh medvěda hnědého, který byl před asi 20.000 lety po odtržení ostrova Kodiak izolován od kontinentu. Vzhledem k přemíře potravy a absenci přirozeného nepřítele se mohli izolovaní medvědi dožívat vysokého věku a vykrmit se do gigantických rozměrů. Běžně má hnědý medvěd 115 až 360 kg, kodiak od 300 do 600 kg. Nejtěžší kodiak, ulovený v roce 1894, měl 751 kilogramů. S malou rezervou by tak bylo možné jej odvézt i ve škodováckém SUV, jehož nosnost činí podle verze až 768 kg. Huňatý rekordman měřil od čumáku po natažené zadní nohy 4,12 metru, do délky kodiaqu mu tak chybělo jen asi půl metru. To byl ale macek! Od té doby tak velkého medvěda na ostrově neviděli, ale jak nám prozradil Larry Van Dael, přední světový odborník na tento druh šelmy, třímetrové kusy nejsou výjimkou. 13.500 lidí a 3500 kodiaků žije na ostrově velikosti Korsiky v dokonalém souladu. Medvědi běžně zavítají na zahradu domků, prošmejdí kůlny, očichají gril po víkendovém barbecue, ale obyvatele to nijak nevzrušuje. Vědí, jak se chovat. „Hlavně nesmíte medvěda překvapit, aby se necítil ohrožený,“ vysvětluje Larry. Prý je běžné, že se medvědi přiblíží i ke škole, a ani jedné straně to nevadí. Za svůj život pamatuje Larry jediný smrtící útok kodiaka. To však neznamená, že by nebyli nebezpeční. Hlavně jsou to osobnosti, každý jedinec je jiný, může být náladový, a i když odborníci znají jejich vzorce chování, nelze s určitostí předvídat reakce zvířete v dané situaci.

…velkému hnědému medvědovi se často všeobecně říká kodiak? Správně smí ale označení kodiak nést pouze zvíře ze stejnojmenného ostrova, na pevninské Aljašce už je to například grizzly. Je to podobné jako se šampaňským či portským vínem nebo sýrem Parmigiano-Reggiano – tyto lahůdky jsou také vázány na konkrétní místo.

…17 z 25 největších ulovených medvědů Aljašky pocházelo z ostrova Kodiak? Stejně tak tři největší mackové absolutně.

Ostrov Kodiak ve zkratce

Obrovskou Aljašku koupily Spojené státy americké od Ruska 30. března 1867 za pouhých 7,2 milionu dolarů. S rozlohou 1,7 milionu kmse okamžitě stala největším státem Unie. Obyvatel má ale drsný kraj málo – dnes jen 740.000.

Z nich 13.500 žije na ostrově Kodiak u jižního pobřeží kontinentální části. Na mapě vypadá malý, měří však 160 km na délku a s rozlohou 8975 km² představuje druhý největší ostrov USA po Havaji. Snažíme se prozkoumat oblast na mapě navigace, ale marně. Škodovky se v zámoří neprodávají, tudíž i mapové pokrytí končí u břehů Portugalska. Jak ale brzy zjišťujeme, mapy netřeba. Silniční síť na ostrově je řídká, v podstatě jde o pár kvalitních silnic, které spojují hlavní město Kodiak a šest zbylých vesnic. Kdo chce do přírody, musí se vydat do terénu. SUV a terénní pick-upy jsou tu tedy doma a i naše dvojice kodiaqů si libuje.

Pořád jsme ale v Americe, takže i když se tu všichni v podstatě znají, kriminalita je minimální a daly by se očekávat uvolněné mravy, opak je pravdou. Policisté jsou přísní a rychlost tu všichni dodržují i v pustině mezi lesy. Za tři dny pobytu jsme ale na hlídku nenarazili.

Když Kodiačan řídí kodiaq

V programu naší návštěvy ostrova se našel prostor i pro výlet do vnitrozemí. Po dvou neobvykle slunných dnech konečně poznáváme typickou Aljašku – patnáct lezavých stupňů, déšť, vítr. Takový náš podzim. Jakkoli se škodovky mohou zdát terénně schopné, musíme je odstavit u silnice a přesedáme do strohých čtyřkolek. Našimi průvodci a instruktory rybolovu budou ostřílení borci Justin Melin a Jason Humphreys. Za nezapomenutelnou off-roadovou jízdu přes potoky a kamení se jim chceme odvděčit. Chcete si vyzkoušet kodiaq? Oh, yes! Justin neváhá ani vteřinu. Drsný muž s bouchačkou na hrudi, zkušený stopař, lovec a muž mnoha profesí zažil kde co, ale evropské auto řídí poprvé. Co je pro nás standard, jemu vyvolá úsměv na tváři. „Super sedačky, ty jo, a zploštělý volant! Jak je to tichý a pohodlný. Bomba! Jdou sklopit zadní sedačky? Takhle jednoduše páčkou? Super, to by bylo auto na lov,“ září Justin stejně, jako když nám někdo v Praze půjčí americkou káru.

Na slovo se starostkou Kodiaku Patricií Branson

Upřímně? Vůbec ne. Poprvé, až když mě oslovila agentura, že se nějaké evropské auto jmenuje jako naše město, ostrov a medvěd. A že by u nás rádi natočili propagační film. Ta myšlenka mě nadchla, i pro nás je to skvělá reklama, a já osobně jsem tak poznala řadu nových zajímavých lidí. Byla jsem Škodou například pozvána na světovou premiéru kodiaqu do Berlína před dvěma lety. Ale povědomí o Škodě Kodiaq se na ostrově rychle rozšířilo a místní lidé ji mají rádi a jsou na ni svým způsobem pyšní. Je to pro nás zážitek, vidět ji tady dnes naživo.

Máme tu jedno dealerství Fordu, pro všechna jiná auta musíme na pevninu do města Anchorage. Stejně tak za náročnějšími opravami.

Rybolov zaměstnává suverénní většinu obyvatel. Řada jich pracuje v cestovním ruchu, byť nejsme vzhledem k odlehlé poloze zas až tak vyhledávaní. A pak tu máme velkou nemocnici, školu a také významnou základnu pobřežní stráže, na kterou jsme velmi pyšní.

… k samozřejmým službám aljašských hotelů patří uskladnění, případně zpracování ulovených ryb? Můžete si je nechat zchladit, zmrazit, vyudit…