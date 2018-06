Peugeot 308 1.5 BlueHDi vs. VW Golf 1.5 TSI – Diesely v troskách? Nevypadá to...

Marketingoví stratégové automobilek se často snaží přesvědčit zákazníky, že moderní zážehové motory už jsou stejně úsporné jako vznětové. Obhajují tak skutečnost, že se v menších modelech nafta už nabízet nebude. Volkswagen v případě golfu s diesely počítá, stále více se však zaměřuje na zážehové jednotky. Vrcholným dílem v souboru úsporných technologií je motor 1.5 TSI ACT 96 kW. Ten technologii odpojování dvou válců při nízké zátěži doplňuje i o možnost zcela se vypnout a plachtit bez benzinu. Během jízdy pracuje v úsporném Millerově cyklu a používá variabilní nastavování lopatek v turbodmychadle, které je dominantou dieselů a u benzinových motorů není příliš rozšířené.

Přinese mu to podstatné úspory a spotřebu na dohled vznětovým motorům? Jelikož Volkswagen s modifikací vznětových motorů pro Euro 6c (od září) zatím stále čeká, zaměřili jsme se na novou jednotku 1.5 BlueHDi od koncernu PSA. Zatímco v Peugeotu 308 je podle tabulek úspornější v kombinaci s manuálem (3,5 l/100 km manuál vs. 3,7 l/100 km automat), v golfu je na tom o chlup lépe sedmistupňový dvouspojkový automat (dle specifikace 4,8 až 5,0 l/100 km manuál vs. 4,8 až 4,9 automat). Do testu spotřeby jsme tedy vzali od každého střídmější verzi a vyrazili měřit spotřebu v běžném provozu.

CENA A VÝBAVA: Omezené možnosti volby

Volkswagen sice nabízí širokou škálu motorů včetně souběhu jednotek 1.4 TSI a 1.5 TSI, zároveň však citelně omezuje kombinovatelnost různých motorů a výbav. Námi testovanou verzi 1.5 TSI/96 kW tak lze koupit jen ve výbavě Comfortline, silnější variantu 110 kW zase jen ve stupni Highline. V základním provedení Trendline (obsahuje dvouzónovou klimatizaci, elektrické otevírání všech oken, kožený volant i rádio) dostanete jen základní litr s manuálem (414.900 Kč). Často také ve stejné výbavě nelze pořídit daný motor s manuální i samočinnou převodovkou. Celkově se cenami golf rozhodně nepodbízí a i ve vyšších stupních se draze připlácí za navigaci (22.700 až 63.100 Kč) nebo diodové světlomety (37.300 Kč). Peugeot 308 je o poznání levnější, v akčních cenách se dodává už od 365.000 Kč a při výkupu protiúčtem je sleva dalších 20.000 Kč. Naftová patnáctistovka se nabízí už v nejnižším provedení Active, které obsahuje základní komfortní prvky, podobně jako nejlevnější golf. Třeba světlomety LED zůstávají vyhrazeny dražším variantám Allure a GT, ale celkově jsou příplatky včetně navigací výrazně levnější. Peugeot boduje i rozšířenou, pětiletou zárukou.

Pořizovací náklady Peugeot 308 1.5 BlueHDi/96 kW Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG/96 kW Základní cena 430 000 Kč (Active) 567 900 Kč (Comfortline) Cena verze Světa motorů 430 000 Kč (Active) 567 900 Kč (Comfortline) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ano Ano Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/37 300 Kč Vyhřívání předních/zadních sedadel 7500 Kč 16 700 Kč/Ne Zadní/zadní a přední parkovací senzory 7000 Kč/13 000 Kč Ne/13 900 Kč Litá kola Ano (16") Ano (15") Navigace 20 000 Kč 33 400 Kč Dešťový a světelný senzor Ano 6800 Kč Tempomat/adaptivní tempomat Ano/Ne Ne/Ano Bezklíčkové startování Ne 9600 Kč Metalíza 14 000 Kč 15 100 Kč Porovnání cen 430 000 Kč 567 900 Kč

MĚSTO

Manýry téměř hybridní

Začínáme ve městě a v plánu máme ujet aspoň 40 kilometrů v pondělním pražském provozu. Vyrážíme brzy ráno ze Stodůlek přes Ruzyni do Dejvic, doprava je k nám zpočátku přívětivá a jedeme skoro bez zastavení. Spotřeba zatím vypadá hodně „neměstsky“: 4,7 l/100 km (peugeot) vs. 6,3 l/100 km (volkswagen).

Golf se snaží hladké jízdy naplno využívat a často vypíná motor. Dělá to bohužel i ve chvílích, kdy se to nehodí. Jedete třeba do mírného kopce, na sekundu povolíte plyn, patnáctistovka se vypne, poté opět přidáte, následuje drobná prodleva, jednotka startuje a opět vyráží. Řidiči se však těžko odhaduje, jak musí na plyn šlápnout, takže vůz sebou škubne a jízda postrádá plynulost. Navíc auto samozřejmě nedokáže předvídat, zda se jízda na neutrál bez motoru vyplatí. My jsme si i při plynulé jízdě takových situací uvědomovali minimum. Většinou by stejný efekt mělo pouhé brzdění motorem (v obou případech jedete za nulu), neboť následně se musí stejně kvůli provozu či semaforu brzdit. Do toho golf při nízké zátěži využívá jízdu v režimu na dva válce. To probíhá naprosto nerušeně a ani podle zvukové kulisy téměř není šance poznat.

+

Co ty cuky?

Zcela spokojeni nejsme ani s řazením dvouspojky, která má tendence při rozjezdech cuknout, zejména pokud během stání stop-start vypne motor a nedočkavec za volantem přidá více plynu. Delší je také prodleva na manuální řazení páčkami pod volantem v případě řazení o více stupňů. Nutno však říci, že běžně není potřeba do činnosti zasahovat.

Sama o sobě velmi tichá a hladce běžící patnáctistovka žádá ve městě velké soustředění, aby všechny vychytávky pro ekonomický provoz nebyly na úkor kultivovanosti jízdy jako takové. Řidiči chybí přímý vliv na jízdní režim vozu a občas si připadá jako za volantem hybridů, které si také tak trochu dělají, co chtějí.

Naftová patnáctistovka v peugeotu běží na poměry dieselů kultivovaně. Ve srovnání s golfem si však posádka uvědomí rachtavé tóny, které sluch více dráždí, a také vnímá jemné vibrace. Rozjezdy probíhají díky měkce zabírající spojce hladce a motor se sbírá pohotově i z nízkých otáček. Na rovince si nechá líbit i pětku těsně nad volnoběžnými otáčkami. Dojem kazí jen zadrhávající řazení, kterému chybí přesnost, lehkost a má také zbytečně dlouhé dráhy.

Naopak klasický stop-start na nás v kombinaci s manuální převodovkou nepůsobí nijak rušivým dojmem. Než řidič prošlápne spojku, už má spolehlivě nastartováno. Vadí však neintuitivní spouštění tlačítkem, které nestačí jen stisknout. Musí se podržet asi sekundu, či raději déle, abyste měli jistotu, že se něco děje.

Dva tupláky

V momentě, kdy provoz houstne, přidává se několik stoupání v okolí Smíchova a chvíli popojíždíme po nábřeží, je pro golf vymalováno. Své výhody plachtění nadobro ztrácí a rozdíl v konzumaci mezi ním a peugeotem se prohlubuje. Po 43 kilometrech ukazuje ničím překvapivých 7,6 l/100 km, zatímco v peugeotu stoupla spotřeba jen na 5,6 l/100 km.

Údaje o testovaných vozidlech Peugeot 308 1.5 BlueHDi Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC benzin R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1499 1498 Největší výkon (kW/min-1) 96/3750 96/5000-6000 Největší točivý moment (N.m/min-1) 300/1750 200/1400-4000 Převodovka 6° manuální 7° automatická dvouspojková Délka x šířka x výška (mm) 4253 x 1804 x 1457 4258 x 1790 x 1492 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2620, 1559/1553 2620, 1533/1549 Standardní pneumatiky 205/55 R16 195/65 R15 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1255/630 1322/563 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 615/1500 660/1700 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 420/1228 380/1270 Objem nádrže paliva (l) 53 50 Nejvyšší rychlost (km/h) 204 210 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,8 9,1 Emise CO2 (g/km) 108 110 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 4,1/3,2/3,5 6,1/4,1/4,8 NAMĚŘENÉ HODNOTY Otáčky na nejvyšší rychlostní stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2300 2900 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 36,5 36,3 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46,7/86,6/126,4 48,0/85,2/123,6 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,2 6,4

DÁLNICE

Pět, či šest

Míříme na dálnici D10. Udržujeme cestovní rychlost kolem tachometrových 135 km/h, kterou narušuje jen několik omezení na osmdesát a pár pomalejších vozů v levém pruhu. K plachtění se golf dostává spíše výjimečně, přesto se u něj spotřeba drží sympaticky nízko. Průměr říká 6,1 l/100 km, v peugeotu palubní počítač ukazuje 5,1 l/100 km. Ve svých kategoriích patří v tomto režimu oba k velmi úsporným.

Příjemnější atmosféra panuje v golfu, který je aerodynamicky i od kol pečlivě utlumen. V peugeotu se nepodařilo zcela odizolovat hluk od motoru, který je i při dálničních rychlostech slyšet, přestože diesel točí výrazně méně – ve 130 km/h (podle GPS) 2300 min, zatímco golf 2900 min

SILNICE

Nebrzdit a plachtit!

Poslední štací jsou okresky v Českém ráji. Začínáme na vedlejších silničkách s minimálním provozem, zato řadou zatáček a kopci. Rychlost zřídkakdy překročí 70 km/h. Golf v takovémto pomalejším tempu často přechází do dvouválcového režimu a z každého klesání vypíná motor. Ten zůstává v nečinnosti i při mírném brzdění a naskočí až při větším zpomalování. S vypnutým rádiem je každé nastartování slyšet, což může někoho obtěžovat. Při běžném poslechu hudby se to však ztrácí. Pokud by to přesto vadilo, lze zhasínání patnáctistovky za jízdy deaktivovat.

V peugeotu sjíždíme z kopců se zařazenou rychlostí (tudíž také za nulu). Jelikož následně téměř vždy musíte brzdit do zatáčky, nezdá se, že by byl proti golfu znevýhodněn. Průběžné hodnoty ukazují 6,7 l/100 km (volkswagen) a 5,5 l/100 km (peugeot).

Následuje rovnější pasáž po silnicích I. a II. třídy. Jedeme často 90 km/h, méně brzdíme a celkově takový styl více odpovídá přesunu na delší vzdálenost mimo dálnice. S jistou dávkou předvídání zde lze v golfu naplno vytěžit schopnost plachtění. Průměr u něj rázem výrazně klesá na finálních 5,8 l/100 km, zatímco peugeot ukazuje 4,9 l/100 km. Rozdíl se tedy zmenšil na méně než litr. Právě na klasických státovkách s množstvím dlouhých rovinek se při předvídavé jízdě ušetří s golfem nejvíce.

Nejen výkonová plichta

Testované motory by v nabídce jedné automobilky tvořily dokonale vyrovnaný pár. Oba mají výkon 96 kW a téměř shodný je i jejich objem: 1498 cm(1.5 TSI) vs. 1499 cm(1.5 BlueHDi). Překvapivá je nízká hmotnost Peugeotu 308, který i s dieselem váží méně než benzinový golf (1255 kg peugeot, 1280 kg volkswagen). Zkoušená verze s automatem přidává u německého vozu dalších 42 kg. Udávané dynamické parametry však hovoří v lehký prospěch golfu. Zrychlení z nuly na sto by měl umět o 0,7 s rychleji (9,8 vs. 9,1 s) a maximálka je o 6 km/h vyšší (210 vs. 204 km/h). Subjektivně rozdíl v dynamice mezi vozy nevnímáte. Při našem měření se však potvrdila váhavost dvouspojky v golfu, v prvních desítkách metrů má pohotový diesel v peugeotu náskok. Němec se dostává do popředí až kolem 80 km/h a díky menším přeskokům při řazení si zachovává drobný náskok. Rozdíl při zrychlení na 140 km/h však stále dosahuje pouze jedné sekundy. Verze s osmistupňovým automatem by tento rozdíl pravděpodobně smazala. Peugeot trochu doplácí na výraznější propad točivého momentu už lehce za 4000 min, vynahrazuje to však daleko cennější pružností už z nejnižších otáček. Z extrémního měření pružnosti 60-100 km/h na nejvyšší stupeň je vidět, že peugeot s výrazně delší šestkou (zvedá se z otáček pod 1000 min), než má golf sedmičku, dosahuje prakticky stejného času. Při zrychlování 80-120 km/h se peugeot dokáže volkswagenu držet i při stejných zařazených stupních.

+

Závěr

Test reálné spotřeby ukázal, že ani nejmodernější zážehový motor s řadou technologických vychytávek typu odpojování válců nebo celkového vypínání za jízdy nedokáže suplovat vyšší účinnost vznětových motorů a přiblížit se jejich nízké spotřebě. Patnáctistovka v golfu sice patří k nejúspornějším motorům ve své výkonové kategorii, zlepšení proti staršímu 1.4 TSI nebo silnější variantě 1.5 TSI 110 kW je však minimální. Řidič, který si chce takové auto pořídit, by měl být naladěn na ekologickou notu podobně jako třeba zájemce o hybrid a stejně jako on musí být ochoten se charakteru vozu přizpůsobit. Teprve potom mohou ekologické finesy vyniknout. Bude-li však k úsporňákovi přistupovat jako ke každému jinému autu, mohou jeho specifika spíš obtěžovat.

Peugeot 308 1.5 BlueHDi zastupující nejmodernější nafťáky je velmi pružný diesel s pohotovými reakcemi, které bývají v dnešních malých motorech spíše výjimkou. Potěšila nás dynamika a spotřeba málo citlivá na styl jízdy. Rozptyl 5,1 až 5,6 l/100 km ve všech režimech testu nedal benzinovému golfu šanci. Jeho spotřeba se pohybovala mezi 6,1 a 7,6 l/100 km.

Pro vysoký kilometrový proběh tak zůstává diesel výhodnější volbou.