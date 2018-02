Prohlédněte si Teslu Semi, Nikolu One a další futuristické tahače!  

Emisní normy pro osobní i užitkové automobily jsou nejen na severoamerické a evropské půdě stále přísnější a spolu s tím řada velkých měst omezuje vjezd vozidel se spalovacími motory do svých center s ohledem na zlepšení kvality ovzduší v nich a zároveň i s cílem snížení hlučnosti.

Právě díky tomu se řada společnosti věnuje vývoji elektrických a hybridních užitkových vozidel, s nimiž lze rozvážet zboží na krátké vzdálenosti. Vedle elektrických dodávek a lehkých nákladních vozidel se stále častěji objevují i projekty těžkých tahačů návěsů s elektrickými pohonnými systémy vhodnými nejčastěji pro nasazení na kratších trasách.

Z těchto projektů k sobě v současnosti nejvíce pozornosti přitahuje elektrický tahač Tesla Semi, který ovšem není jediný svého druhu a má řadu konkurentů, za jejichž vznikem stojí nové společnosti i tradiční výrobci nákladních vozidel.

Tesla Semi

Tahač Tesla Semi, jehož oficiální představení se odehrálo v listopadu roku 2017, je prvním těžkým nákladním vozidlem výrobce, který doposud produkoval pouze osobní elektromobily. Díky tomu i svému designu a především uváděným jízdním výkonům k sobě toto vozidlo strhlo nejen na poměry těžkých nákladních automobilů skutečně velkou vlnu pozornosti.

Společnost Tesla nabízí model Semi ve dvou základních provedeních, odlišujících se délkou dojezdu na jedno nabití. V prvním případě se má jednat o dojezd kolem 300 mil (483 km). Toto provedení si výrobce cení na rovných 150.000 amerických dolarů. Druhé provedení má disponovat dojezdem kolem 500 mil (805 km) a jeho cena je stanovena na 180.000 amerických dolarů.

Tahač Tesla Semi se čtyřmi elektromotory, pohánějícími kola obou zadních náprav a pocházejícími z osobního elektromobilu Tesla Model 3, při svém představení ohromil především schopností akcelerovat z 0-96 km/h za 5,0 s, resp. za 20,0 s při plném zatížení, kdy je hmotnost soupravy s návěsem 36 tun.

Zájem o tahač Tesla Semi na severoamerickém trhu je skutečně velký a již před koncem roku 2017 evidovala společnost téměř 500 objednávek. Vedle USA a Kanady si lze tahač Tesla Semi objednat i ve Velké Británii, Norsku a Nizozemsku. Tesla Motors v současnosti uvádí, že výroba i dodávky tahačů Semi zákazníkům se rozběhnou v roce 2019.

Tesla Semi

Nikola One a Nikola Two

Severoamerická společnost Nikola Motor Company odhalila svůj projekt tahače pro dálkovou silniční dopravu s pohonem šesti elektromotory prostřednictvím vizualizací v květnu roku 2016 a koncem stejného roku pak v Salt Lake City představila jeho funkční prototyp.

Nikola One díky svému designu i technice stále působí futuristickým dojmem. K pohonu tohoto tahače mají totiž sloužit elektromotory, disponující výkonem 736 kW (1000 k) a točivým momentem 2712 N.m.

Potřebnou energii mají zajistit lithium-iontové baterie s kapacitou 320 kWh. Baterie měl původně doplňovat generátor elektrické energie v podobě turbíny o výkonu 400 kW spalující stlačený zemní plyn, ale tohoto provedení se údajně nedočkáme a místo turbíny má Nikola One využívat palivových článků.

Ve stávající podobě má mít Nikola One v závislosti na konfiguraci nádrží na vodík a baterií dojezd až 1931 km. Vedle svého dojezdu má tento tahač vynikat i svými dynamickými schopnostmi a je zmiňováno zrychlení plně zatížené soupravy z 0 na 96,6 km/h za 30 s.

Nikola Motor Company hodlá v roce 2019 vyslat do běžného provozu první testovací flotilu tahačů One a začátkem dvacátých let jednadvacátého století mají první sériová vozidla zamířit do služeb dopravců.

Vedle modelu s označením One se u Nikola Motor Company pracuje i na tahači, jenž dostal označení Two a podle v současnosti dostupných informací sdílí techniku i jízdní výkony se svým starším příbuzným, ale odlišuje se od něj designem a provedením kabiny, označované jako denní. Ta je navržena tak, aby byla vhodná pro provoz na kratších trasách v rámci regionální dopravy.

Nikola One a Nikola Two

Thor ET-One

Společnost Thor Trucks, kterou v Los Angeles založili a provozují pánové Dakota Semler a Giordano Sordoni, představila koncem roku 2017 svůj prototyp elektřinou poháněného tahače ET-One.

Tahač společnosti Thor Trucks není jako zástupci značek Tesla a Nikola vyvíjen zcela od nuly, ale využívá osvědčené komponenty z produkce severoamerických výrobců. Základem modelu ET-One je žebřinový rám z produkce značky Navistar, který je osazen nápravami značky Dana. Kabina má rovněž základ v sériové produkci, ale je doplněna o nově navržené čelní partie.

Pohonný systém využívá komponenty od společnosti TM4 a společnost Thor Trucks v současnosti zmiňuje, že ET-One má být k dispozici ve několika provedeních s výkonu od 221 do 515 kW (300 až 700 k). Dojezd tahače schopného poradit si se soupravou o hmotnosti přes 36 tun má být 300 mil (483 km) na jedno nabití lithium-iontových akumulátorů.

Společnost Thor Trucks údajně financuje vývoj tahače ET-One výhradně z prostředků, které získala z jiných obchodních projektů. Nyní tvůrci hledají nového investora, který by jim pomohl uvést produkt na trh.

Thor ET-One

Cummins AEOS

Společnost Cummins, založená v roce 1919, patří mezi 500 největších amerických korporací. V současnosti se věnuje především vývoji a výrobě vznětových motorů a generátorů, ale zároveň se angažuje i v oblasti vývoje a využití alternativních paliv a pohonných systému. Právě díky tomu pod svým jménem odhalila koncem srpna roku 2017 koncept elektřinou poháněného tahače.

Cummins AEOS je vybaven baterií s kapacitou 140 kWh, s níž se má jeho dojezd na jedno nabití pohybovat kolem 160 km, což znamená, že tento tahač může být využíván především v distribučním provozu s velkým objemem nákladu na krátkých tratích.

Společnost Cummins při premiéře svého konceptu uvedla, že pracuje i na verzi s větší kapacitou baterií, umožňující dojezd kolem 480 km. Pro další zvýšení dojezdu pak má být k dispozici i provedení se vznětovým generátorem.

Vedle navyšování kapacity baterií či použití generátorů se má na dojezdu tahače pozitivně projevit rekuperace kinetické energie a zvažováno je i dobíjení baterií za pomoci solárních panelů, umístěných na střeše návěsu.

Při vývoji tahače, zachovávajícího tradiční linie severoamerických nákladních vozidel s kabinou posunutou až za kapotu motoru, hrála důležitou roli i aerodynamika, což vedle provedení povrchových panelů kabiny dokazují svými tvary i bočnice kryjící podvozek nebo vnější zpětná zrcátka nahrazená kamerami.

Cummins AEOS ve své současné podobě nemíří do sériové produkce, ale poslouží pro další vývoj a očekává se, že od něj odvozený model nebo jen technická řešení nabídne americká společnost pro sériovou produkci kolem roku 2020.

Cummins AEOS

Toyota Project Portal

Toyota představila Project Portal na jaře roku 2017 jako plně funkční prototyp sedlového tahače, k jehož pohonu slouží systém, který využívá palivových článků a jeho základem je podvozek s kabinou modelové řady T660 značky Kenworth.

Při odhalení vozidla Project Portal bylo uvedeno, že k jeho pohonu slouží systém, jehož součástí jsou palivové články ze dvou vozů Toyota Mirai, které doplňuje baterie s kapacitou 12 kWh. Pohonný systém, který má být výsledkem vlastního vývoje japonské automobilky a jejích partnerů, podílejících se na projektu, disponuje výkonem 493 kW (670 k) a točivým momentem 1796 N.m.

Toyota Project Portal si poradí s hmotností do 36 tun a dojezd se pohybuje okolo 320 km, což má být dostačující pro provoz, v němž se má toto vozidlo pohybovat. Na podzim roku 2017 oznámila Toyota, že tahač absolvoval 6400 km během svých vývojových testů bez i s plně naloženými návěsy a vyslala jej do skutečného provozu v Los Angeles, kde slouží k přepravě nákladů z přístavních terminálů do okolních skladů a na železniční nádraží.

Data získaná z tohoto nasazení ve skutečném pracovním provozu pak mají posloužit k ověření současných předpokladů o přednostech nákladních vozidel s palivovými články a zároveň pro další vývoj, jehož součástí mají být i jízdy na delších trasách.

Toyota Project Portal

Kenworth ZECT

Severoamerický výrobce nákladních vozidel Kenworth využil veletrh CES 2018 v Las Vegas k představení projektu Zero Emission Cargo Transport (ZECT), jehož součástí je tahač s krátkou denní kabinou, který vychází ze sériového vozidla řady T680, ale namísto konvenčního vznětového motoru využívá ke svému pohonu elektromotor.

Kenworth ZECT, disponující nejvyšším výkonem 412 kW (560 k), je vybaven kombinací palivových článků a 100 kWh lithium-iontových baterií. Dojezd vozidla s maximální rychlostí omezenou na 105 km/h se má pohybovat okolo 240 km.

Právě s ohledem na uváděný dojezd zmiňuje Kenworth, že tento tahač je v současnosti ideální pro nasazení na krátkých regionálních trasách nebo v přístavech. Právě v nich má být ostatně v roce 2018 nasazen v rámci testování v reálném provozu. Využívat jej má společnost Total Transportation Services Inc. v přístavech Los Angeles a Long Beach.

Zkušenosti a data získaná z provozu tahače v přístavech při přepravě kontejnerů na krátké vzdálenosti mají být využita pro další vývoj pohonného systému s palivovými články pro těžká nákladní vozidla.

Kenworth ZECT

MAN City Truck

Společnost MAN Truck & Bus na IAA v Hannoveru v roce 2016 představila koncept elektrického tahače City Truck, který má být díky nulovým emisím škodlivých výfukových plynů v místě provozu a velmi nízkému provoznímu hluku ideální pro rozvoz zboží v centrech městech.

Základem pro koncept se stal sériový tahač návěsů TGS 4X2 BLS-TS s celkovou přípustnou hmotností 18 tun, jehož konvenční pohonný systém nahradil elektromotor o výkonu 250 kW (340 k) a točivém momentu 2700 N.m. Elektřina slouží u tohoto konceptu i k pohonu posilovače řízení, vzduchového kompresoru, hydrauliky a dalších pomocných systémů.

Potřebnou energii poskytuje trojice lithium-iontových baterií s kapacitou 35,3 kWh. Ty jsou umístěný v prostoru pod podlahou kabiny, který jim uvolnil vznětový motor. Hmotnost baterií je tedy umístěna nad přední nápravou, což umožňuje plně využít nosnost zadní nápravy pro užitečné zatížení návěsem s nákladem.

V závislosti na zatížení vozidla a profilu trasy, po níž se má vozidlo pohybovat, se má dojezd pohybovat od 50 do 150 km. Dobíjení baterií na plnou kapacitu má z běžné sítě probíhat přes noc, ale má být možné je dobíjet i rychlonabíječkou během přestávek při nakládce a vykládce zboží. MAN City Truck je pro zvýšení svého dojezdu vybaven i systém rekuperace kinetické energie.

Pro případy prodloužení dojezdu je možné umístit další čtyři sady baterií s kapacitou 35,3 kWh po stranách rámu tahače, kde ovšem mohou umístěny i palivové články nebo malý spalovací motor sloužící jako generátor.

Elektrický tahač City Truck je využíván při vývoji alternativních pohonných systémů společnosti MAN Truck & Bus a na podzim roku 2017 zamířil do běžného silničního provozu díky společnému projektu s CNL (Council for Sustainable Logistics – Rada pro udržitelnou logistiku), kterou tvoří celkem patnáct společností z oborů výroby, logistiky a maloobchodu.

MAN City Truck

Walmart Wave

Na vývoji nových pohonných systém a řešení konstrukce nákladních vozidel se vedle nově zakládaných společností či zavedených výrobců užitkových automobilů mohou podílet i obchodní řetězce. Důkazem je ostatně severoamerický Walmart, který již začátkem roku 2014 odhalil svůj koncept Wave (Walmart Advanced Vehicle Experience).

Walmart patří mezi největší obchodní korporace na světě. Ve Spojených státech amerických dnes vlastní přes 4750 prodejen a v dalších státech po celém světě pak dalších více než 6290 prodejen. Ty musí samozřejmě zásobovat zbožím a k tomu slouží flotila, kterou v současnosti tvoří jen v USA přes 6000 nákladních vozidel.

Právě tato skutečnost stála za vlastní aktivitou společnosti Walmart v podobě vývoje nové generace soupravy tahače s návěsem, na níž pracovala s celou řadou partnerských firem. Za vývojem tahače tak stojí především společnosti Peterbilt, Capstone Turbine, Allison a Roush Engineering, zatímco pod konstrukcí a výrobou tahače je podepsána především společnost Great Dane Trailers.

K hlavním přednostem tahače Wave a jeho návěsu patří propracovaná aerodynamika celé soupravy a zároveň její hmotnost, která je výrazně nižší než u současných souprav. V konstrukci návěsu jsou v hojné míře využity kompozitní materiály v čele s uhlíkovými vlákny a díky tomu má být jeho hmotnost o více 1800 kg nižší než u konvečního návěsu.

V případě aerodynamiky zaujme především samotný tahač, který se svými tvary naprosto odlišuje od současné severoamerické i evropské produkce. Walmart uvádí, že oproti tahači Peterbilt Model 386 má Wave o 20 % nižší odpor vzduchu. Řidič sedí v bohatě prosklené kabině nad podélnou osou vozidla a za ním je umístěno sedadlo pro případné spolujezdce, resp.prostor pro odpočinek řidiče.

Kromě nízké hmotnosti a aerodynamicky optimalizovaných tvarů zaujme Wave i svým pohonným systémem, protože v jeho šasi se neukrývá konvenční spalovací motor, ale mikro-turbína Capstone, která může spalovat naftu, bionaftu, letecký benzin nebo zkapalněný zemní plyn a vozidlu slouží pouze jako generátor elektrické energie uskladněné v lithium-iontových baterií. Hlavní pohonnou jednotkou je elektromotor, jehož výkon Walmart bohužel neuvádí.

Video

Walmart Wave

Tesla Inc., Nikola Motor Company, Thor Trucks Inc., Cummins Inc., Toyota, Kenworth, MAN Truck & Bus, Walmart Inc.