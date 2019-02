Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi EAT8 – Svět se mění a Citroën s ním!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Vozy značky Citroën se vždy vyznačovaly velkou dávkou avantgardy. Postupem let výrobce sice upustil od jednoramenných volantů, strojních řízení či nezvyklého ovládání snad všeho co bylo v kabině (třeba model CX měl autorádio až za řadicí pákou – tedy zcela mimo zorné pole řidiče), avšak jednu věc si velké citroëny udržovaly až vlastně donedávna. Tou bylo plynokapalinové odpružení, u něhož obvyklou sadu tlumič-ocelová pružina nahradila soustava odpružení využívající kapaliny a dusíku. Typické takzvané „koule“ nejčastěji v zelené barvě v roli pružících jednotek má tak s citroënem spojený snad každý, kdo se zajímá o auta.

Už v poslední generaci modelu C5 však začala tato zcela výlučná, výrobně velice drahá technologii pomalu ustupovat. To když se značka rozhodla nabídnout dvě odlišné verze odpružení C5. Kromě tradičního pérování tak mohl zájemce zvolit také konvenční s vinutou pružinou a tlumičem. Strojní řízení a brzdy už tato značka také nepoužívala delší dobu (v podstatě od příchodu první generace C5 v roce 2000). Jenže přes to všechno si „cé-pětka“ udržovala punc zvláštního auta, které rozhodně nebylo zamýšleno pro masy. Těm byly určeny Passaty, Mondea či Insignie.

Všichni chtějí SUV

Nová generace modelu C5 nepřipomíná své předchůdce takřka ničím. Aby to výrobce zdůraznil, dostal vůz do názvu přídomek Aircross. Namísto sedanu či kombi tady máme SUV nebo snad crossover, jehož technika je spřízněná s jinými modely skupiny PSA. Asi nejblíže má C5 Aircross k Peugeotu 3008. Fakt, že jsou Citroëny technicky unifikované s Peugeoty, není rozhodně špatně. Vždyť i ikonický model XM sdílel podlahovou plošinu s Peugeotem 605, menší ZX (později Xsara) byly zase 306 a duo 106/Saxo se lišila ze všech dvojic „Peugeot-Citroën“ snad úplně nejméně.

V případě C5 Aircross je důležité, že minimálně po vzhledové stránce si novinka udržuje vlastní identitu. Pokud postavíte C5 Aircross vedle 3008, patrně byste vůbec nehádali, že mají něco společného. A tento dojem vás neopustí ani po usednutí do jeho kabiny. C5 Aircross si zachovává tradiční avantgardu, byť dnes již pouze po designové stránce. Jenže vzhled v zásadě prodává, takže je to vlastně dobře.

Na první pohled vypadá auto docela atraktivně, k čemuž ještě přispěl také oranžový lak Volcano, který vyšel na příplatek 15.500 korun. Z nabídky příplatkové výbavy testovaného vozu v nejvyšší verzi Shine se jedná o nejdražší položku. Na bocích či přesněji ve spodní části bočních dveří si nelze nevšimnout ochranných prvků karoserie Airbump. To pro případ, že byste se s vozem vydali mimo zpevněné cesty. Z části to umožňuje solidní světlá výška 230 mm. Jenže pozor, C5 Aircross má vždy poháněná pouze přední kola, čtyřkolku výrobce nenabízí. Snad aby to alespoň trochu uživatelům kompenzoval, nabídl vůz se systémem Grip Control. I v nejvyšší verzi Shine vyjde na příplatek 7.500 korun, navíc v základní verzi Live jej nemůžete mít pro změnu vůbec. Spíše než možnost zvolit některý z režimů nastavení pohonu (ve skutečnosti se jedná o režimy systému ESP/ASR), zde přijde vhod funkce Hill Assist Descent. Ovládá se tlačítkem na středovém panelu a po aktivaci můžete sjíždět i prudké svahy, na nichž si vůz udrží rychlost zvolenou na začátku sjíždění, aniž byste museli brzdit.

Výbava? Bohatá!

Jak už jsme zmínili, verze Shine je vrcholem v řadě C5 Aircross. S malým přeplňovaným tříválcem 1.2 Puretech startuje na částce 690.000 korun. S testovaným motorem 2.0 BlueHDi 180 ale stojí už 865.000 korun. Jedná se zároveň o nejdražší C5 Aircross. Standardní výbava vozu je dle očekávání bohatá. V základu tak získáte dvouzónovou samočinnou klimatizaci s čidlem kvality vzduchu AQS, jež se ovládá na dotykovém displeji, elektrické víko kufru či čalounění sedadel „mix kůže Graine šedá – látka šedá/metropolitan šedá“. Za uvedené čalounění kabiny se u nižší verze Feel připlácí 40.000korun. Pouze základní verze Live má manuální klimatizaci. Pokud čekáte, že jejím pořízením se vyhnete tlačítkům na displeji rozhraní, máte smůlu. I v tomto případě se klimatizace ovládá tímto dle našeho názoru méně vhodným způsobem.

Při tom bohatství výbavy nás ale zarazila jedna z našeho pohledu zásadní věc. U takto drahého vozu jsme v kabině postrádali vyhřívaná přední sedadla. Dodávají se ale za příplatek, zaplatíte minimálně 9000 Kč.

Dvoulitrové HDi má z principu velmi malé odpadní teplo a tudíž se pomaleji ohřívá, mrznout ale nebudete. Naštěstí není situace tak zlá. Ano, motor se neohřívá nejrychleji, jistě také z důvodu litinového bloku válců (menší 1.5 BlueHDi má blok motoru hliníkový), avšak Citroën na toto myslel a do systému ventilace, tedy před modul topení, vložil elektrický odporový ohřívač. Ten tak vlastně ohřívá vzduch přiváděný do systému ventilace vozidla, takže už krátce po rozjetí proudí z výdechů teplý vzduch.