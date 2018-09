Mazda 2 1.5 Skyactiv-G75 Challenge – Jediná mazda do tří set

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Dnes je tomu třetí den, kdy všechna nová auta opouštějící výrobní linky směřující do zemí Evropské unie, musejí být homologovány podle nového měřícího cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test). Jelikož se automobilkám nepodařilo tento termín stihnout se všemi modely, nelze v současné době některé kombinace modelů a pohonných jednotek v Evropě koupit. Příklad? Třeba druhá generace Mercedesu třídy G je proto zatím dostupná pouze se zážehovými motory.

V souladu s tím přináší pohled na stránky českého zastoupení Mazdy docela uspokojení. Chybí totiž jen malé SUV CX-3, zbytek v nabídce zatím najdete. Po zobrazení technických údajů testované dvojky se dočtete, že vůz je homologován již podle WLTP. Uvedené hodnoty spotřeby paliva jsou ale v tomto případě přepočítány v souladu s měřením dle starší metodiky NEDC.

Více výbavy za méně

Současná třetí generace Mazdy 2 (interně označená DJ) je na trhu od roku 2014. Loni na jaře prošel vůz lehkou modernizací, kterou však navenek poznal jen málokdo. Spíše měla za úkol modernizovat technologie související z bezpečností, které se mezitím uvedly na malém crossoveru CX-3. Jednalo se zejména o adaptivní diodové světlomety, které jsou ovšem dostupné jen na některých trzích. Navíc hlavní svítilny LED mají pouze dvě nejvyšší verze Revolution a Revolution Top. Zbytek má halogeny, přičemž připlatit si za LED nelze. Druhou novinku v rámci inovace představoval systém zlepšující ovladatelnost vozidla G-Vectoring Control (GVC), jenž před zatáčkou sníží točivý moment motoru, čímž podpoří lepší průjezd vozidla zatáčkou. Na rozdíl od diodových hlavních svítilen je GVC v Mazdě 2 standardem u všech verzí.

Testovaný vůz ve druhé nejnižší výbavě Challenge vyjde na 296.400 korun. Jedná se o akční cenu, neboť nejnižší varianta Emotion je méně vybavená, avšak se stejným motorem jako Challenge stojí v základu 320.400 korun. V tomto případě tedy skutečně platí, že za méně dostanete více. Co konkrétně? Třeba kožený volant nebo opěradlo zadní lavice dělené v poměru 60:40. A dále tempomat s omezovačem rychlosti. Klimatizaci mají standardně všechny Mazdy 2 ve standardu, ta testovaná Challenge a také základní Emotion si musejí vystačit pouze s manuální. Od Attraction výše je k dispozici už samočinná. Jde o rozšíření nabídky směrem dolů, neboť při zahájení prodeje vozu byla dostupná pouze ve dvou nejvyšších výbavách Revolution a Revolution Top.

+

Co zůstává, je cenová politika, kdy pokud chcete konkrétní prvek výbavy, nezbude vám, než si koupit dražší a lépe vybavenou verzi. To mimo jiné znamená, že pokud jste zvyklí si auto přizpůsobit k obrazu svému, u Mazdy 2 máte jednoduše smůlu. Na druhou stranu zase výbava vozu je veskrze kompletní, a to i u základní verze.

Oproti předchůdci se výrazně zlepšila kvalita použitých materiálů v kabině. Pokud zvolíte vrcholnou verzi Revolution Top, můžete mít mimo jiné i kůži obšitou palubní desku. V testované Challenge si však musíte vystačit s plasty, které jsou však na poměry japonských aut veskrze kvalitní. V době, kdy má každé novinářské auto multifunkční rozhraní, působilo trochu nezvykle integrované autorádio, trčící z palubní desky. Mazda 2 infotainment - zde pojmenovaný HMI (Human Media Interface) a charakteristický otočným ovladačem za řadicí pákou, samozřejmě také nabízí, ale až od výbavy Attraction.