TEST Audi S6 Avant e-tron quattro – Tichá střela
Sportovní verze dávají u elektromobilů pramalý smysl. Už běžné provedení totiž obvykle nabídne dynamiku, kterou na běžných silnicích nevyužijete. Má proto cenu po novém Audi S6 e-tron vůbec pošilhávat?
Design, interiér
V Audi jsou mistři v tom, že i výkonné auto dokážou navrhnout tak, že si toho nevšimnete. Týká se to především modelů S, které ještě v nedávné minulosti v některých případech spoléhaly na šestiválcový diesel 3.0 TDI s výkonem 253 kilowattů. Ostatně jedním z nich bylo i minulá generace S6, kterou kolega Marek Bednář ve svém testu trefně pojmenoval Autobahnmeister. Zkoušený exemplář sice dostal velká kola, jinak se ale od svého konvenčního sourozence s paketem S line příliš nelišil.
A nejinak je tomu u nového Audi S6 Avant, které je však v mnoha ohledech jiné. Přídomek e-tron odkazuje na elektrický původ, ještě donedávna přitom Němci takto označovali i své plug-in hybridy.
Elektrické A6 není na stránkách Auto.cz nováčkem. V testu jsme měli jak liftback s pohonem zadních kol, tak kombi Avant ve čtyřkolce. Ve srovnání s druhým jmenovaným se S6 na první pohled liší především trochu jiným exteriér.
Vezmeme-li v úvahu standardní výbavu bez příplatkových paketů, dostanete u výkonnějšího provedení bez příplatku například jiný přední nárazník s šedivými nasávacími otvory, stříbrné kryty vnějších zpětných zrcátek, o palec větší disky (20. místo 19 palců), multifunkční sportovní volant s koženým věncem, adaptivní vzduchový podvozek se specifickým nastavením pro verzi S6, sportovní přední sedadla v kombinaci kůže s koženkou a elektrickým nastavováním a další drobnosti.
V ostatních ohledech na tom budete stejně jako u zadokolky, respektive základní čtyřkolky quattro. I tady bych nad třetím displejem, který si našel místo před spolujezdcem, moc nepřemýšlel. Jedná se ovšem o součást balíčku Edition za 275.700 Kč, takže v případě zaškrtnutí ho stejně dostanete.
Krátce se vrátím k plastovému výlisku okolo kliky dveří, který jednak není příliš hezký ani hodnotný, jednak obsahuje vyříznutou část, kterou na některých trzích nahrazuje fyzické ovládání zamykání dveří. To se ovšem u evropského modelu nachází na panelu u řidičova madla dveří, na kterém mimo jiné ovládáte též vnější zpětná zrcátka, světlomety, dětskou pojistku a další.
Audi S6 Avant e-tron není navzdory délce přes 4,9 metru a téměř třímetrovému rozvoru synonymem stěhovacího vozu. Zavazadelník totiž ve standardní konfiguraci odveze pouze 502 litr, po sklopení zadních opěradel pak 1422 l, což jsou hodnoty odpovídající spíše prémiovým kombi o třídu menším.
Zajímavější je ovšem to, jak Audi S6 Avant e-tron jezdí, byť u elektromobilů je prostoru na dojmy přece jen méně než u aut se spalovacími motory pod kapotou.
Motor, jízdní vlastnosti
Při pohledu do technických údajů si nemůžete nevšimnout maximální hodnoty točivého momentu. Ta u S6 dosahuje ohromujících 855 newtonmetrů. Jenže to je na chlup stejný výsledek jako u čtyřkolky. Oba modely totiž sdílejí totožné elektromotory. Vpředu je asynchronní jednotka, vzadu synchronní s permanentními magnety.
Rozdílný je až systémový výkon, který dosahuje 370 kilowattů, respektive 405 kW s funkcí Launch control. Trvalý, který pohonná soustava dokáže udržet po celou dobu jízdy, je taktéž 138 kilowattů. Vyšších hodnot výkonu se podařilo dosáhnout jiným naladěním softwaru.
Audi S6 Avant e-tron je logicky rychlejší. Na 100 km/h je už za 3,9 sekundy, což je o šest desetin lepší výsledek než u A6 e-tron quattro. Elektronika mu také dává o něco větší křídla. Místo 210 ho zastaví na 240 kilometrech za sekundu.
Už u běžného A6 je ale dynamika na takové úrovni, že vás ohromí. O něco horšího zrychlení si bez přímého srovnání se stopkami v ruce nevšimnete. Navíc akceleraci z místa či z nízkých rychlostí v běžném vyzkoušíte jen zřídka, takže objektivní nedostatky levnějšího provedení vlastně úplně nepocítíte.
Čeho si však všimnete, je konzistentnější jízdní projev. Adaptivní vzduchové odpružení akcentuje lehce sportovnější ducha prémiového kombi. I v základním nastavení si všimnete, že je podvozek o něco tužší, přesto stále velmi komfortní. Právě tahle souhra se mi na elektrickém Audi S6 e-tron velmi líbí. Díky tuhé karoserii si to tohle kombi může dovolit, i když do vínku dostalo příplatkové 21palcové ráfky s pneumatikami 245/40. Dokonce i s nimi je elektromobil velmi komfortní, aniž byste museli slevit z ovladatelnosti.
Ve srovnání s technicky příbuzným Q6 je testovaný vůz nižší, na výšku má jen 1,5 metru. Těžiště navíc snižuje velký trakční akumulátor s celkovou kapacitou 100 kWh (využitelná dosahuje 94,9 kWh), takže si při trochu svižnější jízdě můžete užívat ochotu auta měnit směr, kterou podporuje i standardní preference zadních kol s výkonnějším elektromotorem.
Řízení je sice uzpůsobeno primárnímu použití S6 jako univerzálního auta na každodenní jízdy, takže nenabídne přehnaně citlivý posilovač řízení a strmější převod. V dynamickém režimu ovšem příjemně ztuhne a velmi dobře reaguje na povely.
Zmíněná dynamika je famózní, v tomhle případě ještě podpořená subjektivně rychlejší akcelerací s okamžitým záběrem, který je u elektrických aut často návykový. Díky nižší karoserii je navíc Audi S6 Avant e-tron ještě efektivnější než SUV Q6, takže není problém jezdit se spotřebou okolo 18,5 kWh/100 km. V takovém případě na vás na displeji svítí dojezd okolo 550 kilometrů, což už je hodnota, s jakou se nemusíte bát ani častějších delších cest. Jestliže ale denně „natočíte“ stovky kilometrů po dálnici, konvenční A6 s dieselem, ideálně tím šestiválcovým, který se brzy objeví v nabídce, bude spolehlivější volba.
Ne ovšem automaticky komfortnější. Elektrické kombi od Audi je totiž špičkově odhlučněné, takže ani ve vysokých rychlostech vás v kabině vyjma lehkého aerodynamického svistu nic neruší. Na pohodu na palubě si rychle zvyknete, přechod do auta se spalovacím motorem je proto leckdy šok. Nemluvě o zmíněném okamžitém záběru, který nečeká na reakce motoru a samočinné převodovky, mnohdy otupělé stále přísnějšími emisními normami.
Platforma PPE podporující dobíjení výkonem až 270 kW posouvá využitelnost elektrických audi na novou úroveň. Jen před připojením ke stojanu nezapomeňte baterii předehřát. Tenhle proces ovšem zabere klidně i více než půl hodiny, přičemž jistotou není ani delší cesta po dálnici. Jakmile jsou ale podmínky ideální, do akumulátoru „teče šťáva“ velmi uspokojivým tempem. Výhodou je velmi slušná dobíjecí křivka, jež dokáže vyšší výkon udržet po dostatečně dlouhou dobu. To je mimochodem ten nejdůležitější parametr, který byste měli sledovat. A který automobilky moc nezveřejňují, byť jejich údaje o času potřebném k dobití z 20 na 80 procent je poměrně slušným vodítkem. Ne pokaždé ovšem máte čas na půlhodinovou zastávku. Díky 800voltové architektuře ovšem Audi S6 Avant e-tron zvládne doplnit energii na dalších 100 kilometrů během jednotek minut.
|Audi S6 Avant e-tron quattro vs. BMW i5 M60 xDrive Touring
|Audi S6 Avant e-tron
|BMW i5 M60 Touring
|Systémový výkon [kW]
|370/405 (Launch control)
|442
|Točivý moment [Nm]
|855
|795
|Kapacita akumulátoru [kWh]
|100/94,9 (využitelná)
|83,9/81,2 (využitelná)
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|3,9
|3,9
|Maximální rychlost [km/h]
|240
|230
|Maximální dobíjecí výkon [kW]
|270
|205
|Poháněná kola
|všechna
|všechna
|Normovaná spotřeba [kWh/100 km)
|16,76
|17,7-20,1
|Vnější rozměry [mm]
|4928 x 1923 x 1505
|5060 x 1900 x 1505
|Rozvor [mm]
|2951
|2995
|Zavazadlový prostor [l]
|502-1422
|570-1700
|Základní cena [Kč]
|2.618.900
|2.605.500
Závěr
Audi S6 Avant e-tron je neobyčejně příjemný elektromobil, který dokáže přesvědčit i zatvrzelého odpůrce této koncepce. Vynikající dynamiku doplňuje komfortní podvozek, rychlé dobíjení a efektivní pohon, díky kterému můžete vůz používat podobně jako auto se spalovacím motorem pod kapotou. Už v testu A6 Avant e-tron jsem zmiňoval, že bych po tomhle modelu sáhl raději než po SUV Q6. U elektrických aut je totiž aerodynamika ještě důležitější než obvykle.
Otázkou ovšem zůstává, jestli vrcholná varianta S6 dává vůbec smysl. Již standardní A6 Avant se dvěma elektromotory je tak rychlé, že ještě svižnější auto objektivně nepotřebujete. Konvenční čtyřkolka navíc v základu o rovných 450.000 Kč levněji. Rozdíl se sice po srovnání výbavy zmenší, přesto je otázkou, nakolik si S6 dokáže svou existenci úplně obhájit. Ve výsledku záleží na finální konfiguraci a reálné ceně od dealera.
Ta ceníková je totiž poměrně vysoká. Přes 2,6 milionu v základu je sice s ohledem na výkon a dynamiku adekvátní, přesto musíme vzít v potaz, že se nejedná o vyloženě sportovní vůz, ale elektrické kombi, jež není tak univerzální jako spalovací alternativa. Když navíc v konfigurátoru zaškrtnete balíček Edition One a další příplatky, hravě se dostanete nad tři miliony korun.
Jediným relevantním konkurentem testovaného vozu je BMW i5 M60 xDrive Touring, které má sice vyšší výkon, avšak menší akumulátor. Cenově vyjde o několik tisícovek levněji, pochlubit se navíc může prostornějším interiérem a větším zavazadelníkem. Mercedes-Benz se cestou srovnatelného elektrického kombi zatím nevydal, což je škoda, protože nižší, avšak minimálně stejně prostorná a praktická karoserie je pro elektromobily jako dělaná. To se o stále populárnějších SUV úplně říci nedá.
|Nejlevnější verze modelu
|1.718.900 Kč (A6 Avant e-tron/240 kW a 75,8 kWh RWD)
|Základ s testovaným motorem
|2.618.900 Kč (S6 Avant e-tron quattro/405 kW a 94,9 kWh)
|Testovaný vůz bez příplatků
|2.618.900 Kč (S6 Avant e-tron quattro/405 kW a 94,9 kWh)
|Testovaný vůz s výbavou
|3.217.100 Kč (S6 Avant e-tron quattro/405 kW a 94,9 kWh)