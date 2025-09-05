Polestar se propadl do miliardové ztráty. Prodejně se mu přitom daří
Švédská značka zaměřená na elektromobily se v druhém kvartálu letošního roku propadla do ztráty v řádu několika desítek miliard českých korun. Na vině je především SUV Polestar 3.
Polestar dříve představoval tovární tuning švédské automobilky Volvo. Ta se pak z této značky rozhodla udělat samostatný brand, který bude vyrábět takřka výhradně elektrifikované vozy. V Česku aktuálně oficiálně nepůsobí, její produkty si přesto můžete koupit na celkem 28 světových trzích.
Švédská značka s čínskými vlastníky v podobě holdingu Geely v druhém letošním čtvrtletí zaznamenala vcelku slušné prodeje ve výši 18.049 aut, což je meziročně o 38,1 % více. Ve srovnání s předchozím kvartálem šlo o nárůst dokonce o 47,5 procent, přičemž celkové prodeje za první letošní pololetí dosáhly 30.289 vozů.
Zisk z druhého čtvrtletí roku 2025 dosáhl 791 milionů dolarů, což je asi 16,6 miliardy korun. To není vůbec špatný výsledek. Přesto finanční výkony Polestaru letos neohromují.
Značka se totiž musí vyrovnávat s provozní ztrátou ve výši 1,027 miliardy dolarů (přibližně 21,55 miliardy korun), jež je způsobena zejména obřím odpisem 739 milionů dolarů (15,5 miliardy korun) hodnoty platformy Polestaru 3, která klesla na pouhých 25 milionů dolarů neboli 525 milionů korun. Společnost se také potýká s vyššími výrobními náklady zmíněného SUV 3 a sedanu Polestar 4.
Polestaru se přitom v druhém čtvrtletí podařilo prodat uhlíkové kredity v hodnotě 41 milionů dolarů (860,5 milionů korun) a také získal finanční injekci v přepočtu 4,2 miliardy českých korun od mateřské společnosti Geely.
Expanzi na americkém trhu výrazně znesnadňují cla, která na drtivou většinu obchodních partnerů vyhlásil prezident Donald Trump. Přesto Polestar zbraně neskládá.
Na nadcházejícím autosalonu v Mnichově hodlá představit nový model 5, výkonné čtyřdveřové gran turismo. Po něm bude následovat roadster Polestar 6 a kompaktní crossover 7, který bude vznikat v továrně u slovenských Košic.
Zdroj: Carbuzz, video a foto: Polestar