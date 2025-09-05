Audi příští rok uvede dostupný elektromobil. Zřejmě to bude dvojče škodovky
Německá značka na rok 2026 plánuje premiéru nejmenšího elektromobilu, který v nabídce nahradí dvojici vstupních modelů.
Zatímco drtivá většina automobilek s elektromobilitou začínala u větších a dražších modelů s vyšší marží, aktuálně jsou ve hře spíše menší vozy pro širší spektrum řidičů. Nejinak tomu bude u prémiového Audi, které již v roce 2019 na trh uvedlo středně velké SUV e-tron (později Q8 e-tron) na technice spalovacích modelů.
Vozu se ovšem příliš nedařilo, což vyústilo v letošní ukončení výroby. Přímých a nepřímých náhrad má však značka z Ingolstadtu několik. Vedle služebně nejstaršího Q4 e-tron si zákazníci mohou vybrat mezi moderním SUV Q6 e-tron či A6 e-tron s karoseriemi liftback a kombi. Obě novinky stojí na platformě PPE s podporou 800V dobíjení o výkonu až 270 kilowattů.
Příští rok však Audi plánuje elektrickou novinku z opačného spektra nabídky. Na trh se totiž tou dobou dostanou podobně koncipované modely od Volkswagenu (ID. Polo), Cupry (Raval) a Škody, která chystá premiéru malého crossoveru Epiq. Novinka od Audi, jež nahradí modely A1 a Q2, velmi pravděpodobně dostane totožnou techniku.
Stát tudíž bude na platformě MEB Small (či MEB Entry), která na rozdíl od „plnotučné“ architektury MEB disponuje pohonem předních kol, jenž je u malých aut obvyklý.
Design velmi pravděpodobně naváže na čerstvě představenou studii Concept C, jejíž vznik měl na starost nový šéfdesignér Audi Massimo Frascella. Velikost se bude pohybovat nad čtyřmi metry, přičemž díky specifickým zástavbovým požadavkům elektrického pohonu, který nepotřebuje tolik místa vpředu, se dá očekávat vnitřní prostor srovnatelný s kompaktním vozem s konvenčním motorem.
Vedle toho Audi pracuje na elektrické řadě A5 a vlajkové lodi. Ta by mohla nést název A8 e-tron a nahradit současný skvělý, avšak prodejně neúspěšný model A8. A mluví se též o luxusním SUV Q9 e-tron, kterým by Audi chtělo konkurovat chystanému Range Roveru Electric.
Britské SUV Massimo Frascella ostatně zná jako své boty. Před nástupem do Audi totiž pracoval jako šéf designu Jaguar Land Roveru, přičemž vedle současné generace zmíněného range roveru se podílel také na jeho verzi Sport, respektive na novém Land Roveru Defender.
Zdroj: Audi, Autocar a InsideEVs, video: auto.cz, foto: Audi