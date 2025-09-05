Budoucnost Škody: Facelift fabie, sedmimístné elektrické SUV a další novinky
Šéf české automobilky nastínil plány na příští měsíce i roky. Ještě před koncem tohoto roku se prý dočkáme faceliftu malé fabie. Příští rok bude ve znamení základního i vrcholného elektromobilu.
Škoda je aktuálně jedním z diamantů koncernu Volkswagen, potažmo evropského automobilového průmyslu. V současné době jí v prodejích za letošní rok v Evropě patří třetí místo, když odsunula prémiové BMW. Od ledna do června na našem kontinentu prodala přes 72 tisíc elektrických aut, což ji v Evropě řadí na celkové druhé místo za sesterský Volkswagen.
Škoda se také může pochlubit špičkovými ekonomickými výsledky. Za první letošní pololetí dosáhla marže 8,5 %, což je jedno z nejvyšších čísel v koncernu, které Škodovce závidí i v Porschi, ještě nedávno vysoce ziskovém. Podle nezávislé studie společnosti Interbrand navíc hodnota značky Škoda za posledních let vystoupala o 40 %. Není proto divu, že si v Mladé Boleslavi věří jako nikdy.
Za několik dní na autosalonu představí koncept Vision O, představu elektrické alternativy Octavie Combi. Ta se však do výroby dostane až v roce 2027. Naproti tomu dlouho očekávaný crossover Epiq na platformě MEB Small si budete moci pořídit již příští rok.
Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody Auto, se pro britský Autoexpress vyjádřil, že tento vstupní elektromobil využije bateriové články typu LPF (lithium-železo-fosfát), které najdeme u spousty čínských elektrických aut. Výhod tohoto řešení je spousta. Ve srovnání s běžnějšími akumulátory NMC (nikl-mangan-kobalt) je jejich nižší cena. Ta přitom stále dosahuje zhruba 40 procent samotného elektromobilu.
Články LFP jsou také odolnější a mají delší životnost. Nižší nabíjecí výkon tolik nevadí, drtivá většina elektromobilů je totiž nabíjena primárně z wallboxu o výkonu do 22 kilowattů (spíše ale méně). U Škody Epiq se spekuluje o dvou variantách s kapacitami 38 a 56 kWh, přičemž základní cena se má pohybovat okolo 600 až 650 tisíc korun.
Tohle řešení navíc vedle nižší ceny pro zákazníky přinese i nižší výrobní náklady. Ačkoliv spousta elektrických aut dosáhla cenové parity s těmi spalovacími, výrobní náklady jsou stále vyšší. Automobilky tudíž vozy s lokálně bezemisním pohonem prodávají za cenu nižších marží, avšak s vidinou potenciálně menších pokut za překročení flotilových emisí.
V roce 2026 má Škoda představit také model z opačného konce nabídky. Sériové SUV s pracovním názvem SpaceBEV až se sedmi místy bude vycházet z konceptu Vision 7S a bude představovat alternativu ke konvenčnímu modelu Kodiaq. Novinka velmi pravděpodobně využije platformu MEB, kterou známe z modelů Elroq a Enyaq, přičemž kapacita se díky delšímu rozvoru a většímu prostoru pro baterii může přiblížit 90 kWh.
Spalováky nekončí!
Realita roku 2035, který je považován za faktický konec nových aut se spalovacími motory v Evropské unii, je čím dál vzdálenější. Lidé v automobilkách to pochopili, politici k tomu snad brzy dojdou také. Ostatně nedávné plány na přechod na výhradně elektrický pohon už žádný výrobce pro jistotu nezmiňuje.
Ve Škodě s rokem 2035 evidentně úplně nepočítají, protože se zážehovými modely zatím nekončí. Ačkoliv se s koncem Škody Fabia původně kalkulovalo na rok 2027, protože se očekával mnohem větší zájem o elektromobily, nakonec nejmenší škodovka vydrží déle. Mnohem déle. Spolu s technicky spřízněnými modely Kamiq a Scala s nimi česká značka počítá i po roce 2030.
Zellmer pro Autoexpress dodal, že všechny tři zmíněné vozy ještě před koncem letošního roku projdou modernizací, která se zaměří na design i úpravu specifikací. V následujících letech pak velmi pravděpodobně dostanou i chystaný hybridní pohon postavený na čtyřválci 1.5 TSI.
Plug-in hybrid nové generace s trakčním akumulátorem s využitelnou kapacitou 19,7 kWh se u modelů Superb a Kodiaq skvěle zabydlel. Šéf Škodovky zmínil, že se tenhle pohon objeví také u současné octavie, byť se s tím původně nepočítalo. V sesterském Volkswagenu Golf ovšem je, není proto důvod, aby jej též nedostala s 215 tisíc vozy nejprodávanější škodovka v roce 2024.
Ne všechno je růžové
Abych ovšem jen nechválil, i Škoda se musí vypořádat s problémy. Tím hlavním je malá diverzifikace trhů. Většinu aut totiž česká automobilka prodává primárně v Evropě. Čína, se 341.000 prodanými vozy v roce 2018 suverénně největší odbytiště, se loni propadlo k 17.500 autům. Škoda proto vstoupila do Vietnamu a konečně nastartovala prodeje v Indii. Přesto bude ještě dlouho náchylná k sebemenším ekonomickým výkyvům v Evropě, kde leží její hlavní těžiště.
Nepříliš pozitivní jsou také vyšší ceny energií v Evropě, potažmo v Česku, které ve srovnání se zbytkem světa včetně USA zvyšují náklady na výrobu. Nemluvě o velmi přísných emisních limitech v čele s normou Euro 7 a zmíněném roku 2035, respektive omezené jistotě vývoje v EU.
Zdroj: Autoexpress a Škoda, video: auto.cz, foto: auto.cz a Škoda