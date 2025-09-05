Nový Mercedes-Benz GLC odhalil interiér. Tak velkou obrazovku jste ještě neviděli
Na IAA v Mnichově si v příštím týdnu odbude premiéru také nový Mercedes GLC. Pár dní před premiérou výrobce uvolnil podrobnosti o jeho interiéru.
Zcela nový Mercedes GLC bude už třetí generací modelu. Předchůdce se představil před třemi lety. Tenhle nezvykle rychlý inovační cyklus může mít původ ve snaze nabídnout ještě více digitalizace než dosud.
Částečně to potvrzuje i tisková zpráva značky, která oficiálně poodkryla roušku tajemství nad novým GLC, přičemž se zaměřuje na interiér, přesněji jeho infotainment. V případě nového GLC mluví Mercedes o technologii EQ. Současně má připravované GLC přinést nový designový jazyk do vozů Mercedesu nazývaný Sensual Purity. Charakteristickým rysem je nová maska chladiče, v kabině pak supermoderní digitální technologie.
Základem digitálních technologií je zcela nové rozhraní MBUX Hyperscreen. Šokuje svými rozměry, když se táhne po celé šířce kabiny, téměř od jednoho sloupku A k druhému. Jeho úhlopříčka činí nevídaných 39,1 palce, čili 99,3 cm. Jde o největší obrazovku, jaká se kdy nabízela ve vozech Mercedes-Benz.
Obrazovka nabízí prvotřídní rozlišení, skladbu barev a hlavně inovativní techniku Matrix backlight technology. Více než 1000 individuálních diod umožňuje velmi přesně řídit podsvícení obrazovky a tedy zlepšovat její čitelnost bez ohledu na světelné podmínky. A také umožňuje v podstatě současně překrytí dvou různých obrazů ve stejný čas, přičemž si je můžete na obrazovce libovolně posouvat. Jde o předmět několika patentů, které si Mercedes-Benz nechal zaregistrovat.
Kabina dále zahrnuje dekorativní plastiku, jež má za úkol sjednocovat středovou konzolu s přístrojovou deskou. V závislosti na zvolených možnostech konzole integruje až dvě přihrádky pro indukční a rychlé nabíjení chytrého telefonu, následované novým ovládacím panelem s tlačítky (včetně tlačítka výstražných světel). Samostatné, elegantní držáky nápojů zlepšují použitelnost, zatímco pozinkované větrací otvory poskytují stylový, rafinovaný technologický estetický dojem.
Nastavení klimatizace krátce změní barvu ambientního osvětlení a osvětlení větracích otvorů pro potvrzení výběru. Dveřní panely se vyznačují výraznými kovovými mřížkami a obložením reproduktorů, zatímco design kožených sedadel je stejně čistý a minimalistický. V kombinaci s novými působivými ambientními styly vytváří zcela nový systém MBUX Hyperscreen jasně definovaný.
Také ambientní osvětlení doznalo dalších úprav. Jeho barevná škála má zdůrazňovat různé „nálady“. Od klidných po intenzivní, od chladných po teplé a od technických po emocionální. Barevné provedení přístrojové desky, ovládacích prvků a ambientního osvětlení je sladěno s těmito emocionálními motivy. To umožňuje uživatelům vytvořit si ve vozidle personalizovanou atmosféru, kde se fyzický a digitální svět dokonale prolíná.
Zdroj tiskový portál Mercedes-Benz
Foto Mercedes-Benz