Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ Coupé - Bořič mýtů

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Stuttgartská automobilka má co se týče sportovních modelů obdařených magickými písmenky AMG, opravdu neskutečný záběr. Najdete tady kabriolety, kombíky nebo třeba luxusní limuzíny. A chybět nemůžou samozřejmě ani vozy SUV.

V téhle populární kategorii je na výběr celá řada modelů, od malého GLA až po obry v podobě třídy G nebo GLS. Takovou zlatou střední cestu představuje model GLC Coupé, protože jde o nejmenší crossover s trojcípou hvězdou, kterému pod kapotou tluče osmiválcové srdce. A tuzemské zastoupení Mercedesu mělo dostatek odvahy, aby tuhle zběsilou věc zařadilo do testovací flotily.

V rudé metalíze Hyacinth vypadá opravdu zlověstně. Nárazník má velké nasávací otvory a svisle žebrovaná maska Panamericana pak hrdě odkazuje na závodní Mercedes 300SL, stejně jako ostatní modely AMG. Kdyby vám to pořád nedocházelo, tak při pohledu na blatníky s výmluvným označením V8 Biturbo už pochybovat nebudete. Tohle je to nejlepší, co si v případě modelu GLC Coupé můžete dopřát.

Nejvíc se mi ale stejně líbí záď, kde ladnost splývavé siluety narušuje výrazný spoiler a čtyři hranaté koncovky výfuku s difuzorem.

SUV, nebo kupé?

Ve srovnání s klasickým modelem GLC, který je tradičním zástupcem kategorie SUV, má verze Coupé o poznání sportovnější proporce, což se pochopitelně odráží v nižší praktičnosti. Z hlediska techniky se obě auta neliší, takže je jen na vás, jestli dáte přednost prostornějšímu, nebo sportovnějšímu z téhle dvojice. Já bych neváhal a sáhl bez dlouhého rozmýšlení po Coupé.

Video

Vpředu z hlediska prostoru nebudete ochuzeni. Kabina nabízí dostatek místa a působí velmi útulně. Je ale dostatečně výjimečná? V tom si nejsem tak docela jistý. Pohledem auta s cenou okolo půl druhého milionu si na provedení interiéru stěžovat rozhodně nebudete, optikou auta za minimálně dva a půl milionu se nemůžu zbavit zklamání.

Dojem výjimečnosti tu utváří v zásadě jen sedadla, nečekejte ale závodní skořepiny, které vás obepnou a nepustí. Jde spíš o pohodlná křesla obdařená slušným bočním vedením. A komfortem výhřevu a ventilace. Zbývá zmínit už jen volant obšitý alcantarou a středovou konzolu vyvedenou v karbonu. Ta už je ale za příplatek, konkrétně za 28.641 korun. Základní „á-em-géčko“ by si proto uvnitř zasloužilo trochu více péče, byť se dá předpokládat, že kupující si přihodí většinu z příplatkové výbavy podobně, jako tomu bylo u našeho kousku.

Interiér neohromí

Dojem příliš nezlepšuje ani architektura interiéru, kterou už u nových mercedesů nenajdete. Své roky GLC má a právě uvnitř je nejvíc vidět, jakou cestu automobilka za poměrně krátkou dobu ušla. Zapomeňte proto na dvojici širokoúhlých displejů se špičkovou grafikou a dotykovým ovládáním, tady je displej infotainmentu na dnešní dobu až komicky malý a ovládáte ho výhradně kolečkem u loketní opěrky. Je ale třeba uznat, že ovládání je jednoduché a neodvádí pozornost od řízení do takové míry, jako to umí některé výhradně dotykové systémy.

Na zadních sedadlech to už žádná sláva není. Sedáky jsou poměrně krátké a nízko ukotvené, na delší (a pohodlné) cestování to zkrátka příliš není. Prostor na hlavu bude v klasickém GLC o poznání lepší, to vás ale asi nepřekvapí. Stejně jako menší zavazadelník, který v základním uspořádání nabídne 491 litrů, navíc je docela mělký.

Něco to stojí

Pokud chcete to nejlepší, budete muset počítat s tím, že vás to něco bude stát. Zatímco základní GLC se zážehovým dvoulitrem koupíte za 1,3 milionu, nejsilnější AMG vás bude stát téměř dvojnásobek - startuje na 2,5 milionech, cena našeho kusu se ale hravě přehoupla přes tři miliony.

+

Stačí si dopřát například komfort jízdních asistentů (+ 66.828 Kč), přihodit komfortní vyhřívaná a ventilovaná sedadla (+ 34.369 Kč) nebo třeba 21“ disky z lehké slitiny (+ 39.779 Kč) a cena rázem poskočí. A přitom by pořád u testovaného exempláře bylo kam růst, třeba za karbon-keramické brzdy si Mercedes řekne 133.657 Kč.

Můžu vás ale ujistit, že všechna zmíněná negativa hodíte za hlavu ve chvíli, kdy stisknete startovací tlačítko a motor probudíte k životu. Tak pojďme na to…