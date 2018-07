Mercedes-Benz CLS 400 d 4Matic – Rychle, úsporně a stylově, ale neprakticky

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Kdo chce od Mercedesu více stylu, může zvolit třeba zakladatele segmentu „čtyřdveřových kupé.“ Ve skutečnosti velký sedan se sníženou siluetou karoserie nazvaný CLS letos vstoupil na trh již ve své třetí generaci. A jak se po týdenním testování ukazuje, je ještě ve větší formě než kdy dříve.

Ono mu ani nic jiného nezbývá. Jestliže první generace byla v roce 2004 na trhu osamocená, když segment stylovek s dvěma páry dveří zakládala, ta třetí si už musí poradit s konkurencí od Audi i BMW. Čtyři kruhy nabízejí liftback A7 Sportback, který letos dorazil ve své druhé generaci, mnichovská vrtulka zase krásný sedan 6 Gran Coupé.

Mercedes-Benz tak proti nim nasadil ty nejtěžší zbraně a do nového CLS aplikoval množství techniky ze své vlajkové lodi, třídy S. S odkazem na to nedošlo k přejmenování na CLE, jak se chvíli spekulovalo – vzhledem ke shodnému základu s třídou E by to byla logičtější volba. Takhle má ale slovy marketingového oddělení CLS naznačovat to, že je spojnicí mezi třídami E a S.

Naživo fešák

Co se však týče vzhledu, je CLS svébytným vozem, éčko nebo esko zvenku nepřipomíná ani zdaleka. Má však blíže k nejmenšímu modelu Mercedesu, třídě A, s nímž jej spojuje obdobná grafika předních světlometů a celkové řešení přídě. Zda přílišná podobnost s kompaktním hatchbackem nebude klientům bezmála pět metrů dlouhého luxusního auta vadit, teprve uvidíme, za nás pouze prohlašujeme, že nové CLS naživo vypadá mnohém atraktivněji než na fotografiích.

V reálu totiž „fluidní“ tvary s navazujícími křivkami bez ostrých hran fungují a CLS vypadá ze všech stran skvěle, zvlášť záď s tenkými koncovými světly stojí za to! I ta příplatková „diamantová“ maska dodávaná v rámci linie AMG je líbivá. Není divu, že nové CLS na ulici budí takovou pozornost a chodci se za ním tolik otáčejí.

Karoserie přitom není jen krásná, ale také účinná, Mercedes vyzdvihuje součinitel aerodynamického odporu s hodnotou 0,26, kterou zajistilo zakrytí podvozku, speciálně tvarovaná zrcátka či speciálně tvarované boční prahy. Přesto všechno, kdybyste mě nechali si vybrat z jednotlivých tří generací CLS, čistě podle vzhledu bych pořád sáhnul po té první. I po letech se mně zkrátka líbí nejvíce. Není tak divu, že i designéři Mercedesu přiznávají, že při tvorbě novinky se inspirovali originálem. Charakteristická „banánovitá“ linie bočního prosklení s bezrámovými okny je toho důkazem.

Oproti někdejšímu předchůdci však novinka povyrostla. Jestliže originál byl dlouhý 4.913 mm s rozvorem 2.854 mm, nejnovější generace už na délku měří 4.988 mm a má rozvor 2.939 mm, tedy stejně jako v případě výchozí E-Klasse. Naopak silueta zůstává nízká, za tři generace sice vyrostla z 1.403 mm na 1.435 mm, stále je ale o 33 mm nižší než v případě dnešní třídy E sedan.

Mercedes-Benz CLS – srovnání rozměrů s předchůdci Model Mercedes-Benz CLS (2018-) Mercedes-Benz CLS (2010-2018) Mercedes-Benz CLS (2004-2010) Délka (mm) 4988 4937 4913 Šířka (mm) 1890 1881 1873 Výška (mm) 1435 1418 1403 Rozvor (mm) 2939 2874 2854 Objem zavazadelníku (l) 520 470 500

Výtečné materiály

Postupný nárůst rozměrů CLS však nezbavil auto jeho typický neduh – omezený prostor na zadních sedadlech. Na ten se však dá pohlížet dvěma způsoby, pokud ho budete srovnávat s běžnými sedany, všimnete si při nastupování dozadu nízkých dveří i omezeného místa nad hlavou či před koleny uvnitř. Vzadu se kvůli nízko uložené lavici sedí s pokrčenýma nohama a s výškou 182 centimetrů již drhnu hlavou o strop, navíc prostřední sedadlo (novinka třetí generace) je jen čistá nouzovka. Jenže CLS není typický sedan, je to „čtyřdveřové kupé“ a proti těm dvoudveřovým je tu stále místa více (šířka i výška nad zadními sedadly jsou lepší než u S kupé) a nástup méně krkolomný.

Obdobně to vypadá i v zavazadelníku. Čistě z hlediska objemu na tom CLS se svými 520 litry není špatně, využitelnost ale omezuje ani ne tak menší vstupní otvor s vyšší nákladovou hranou (ve výšce 75 cm) jako spíše schod v kufru v prostoru mezi zadními koly. Vyrovnává ale schod po sklopení zadních sedadel a něco málo dáte i pod podlahu.

To vpředu je to s prostorem už vše v pořádku, navíc jste tam obklopeni luxusními materiály, použitými na barokně pojaté palubní desce, kterou CLS sdílí s výchozím éčkem. Zůstává tu tak čistý panel s tlačítky (proč jsou však výstražná světla tak daleko od řidiče?) a analogovými hodinami nebo čtyři kulaté výdechy ventilace, které jsou nově podsvícené ambientním osvětlením. Zvolený šedý dřevěný dekor testovaného kousku možná nepadne do vkusu každému, v kombinaci s černo-červeným koženým čalouněním to však jako celek funguje. Ani ty dvě obrazovky s úhlopříčkou 12,3“ od multimediálního systému a přístrojového štítu (za příplatek 27.050,-) se nám zde nezdají tak lacině působící jako ve větším esku.

Nutno však podotknout, že reakce multimediálního systému nejsou zrovna nejhbitější, načítání dat někdy trvá déle, než by se nám líbilo. Jinak mu ale není co vytknout, chválíme jasný a ostrý obraz, líbí se nám i moderní funkce. Třeba navigace vás slovně upozorní na zpoplatněný úsek dálnice před vámi. Logické je i ovládání pomocí dotykových ploch na volantu, které používá stále více modelů trojcípé hvězdy.