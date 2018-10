Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 8A 4x4 – Konečně ideální kombinace

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdni vlastnosti Závěr

Už je tomu více než rok, co jsem poprvé řídil druhou generaci Opelu Insignia. Tehdy s nejsilnějším motorem v nabídce - dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 191 kW, jenž se pároval výhradně s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Slabinou jinak pohodlného a komfortního auta byla právě skříň s hydrodynamickým měničem a její tápající spolupráce s motorem. Nepotěšila ani žíznivost daného exempláře. Tento motor však v nabídce vlajkové lodi Opelu již nenajdete, stal se jednou z obětí zpřísňujících se emisních norem.

Relativně nedávno jsem se s novou Insignií svezl podruhé, tentokrát s dieselovým dvoulitrem biturbo spolupracujícím rovněž s osmistupňovou samočinnou převodovkou, která posílala sílu na všechna čtyři kola. Toto provedení mi už přišlo zdařilejší, ale opět tu byl problém. Benzinový dvoulitr zmizel z nabídky a náhrada v podobě šestnáctistovky ještě nebyla na trhu. Dieselový čtyřválec tak byl pro sportovně laděný exemplář GSi jedinou dostupnou volbou. A motor měl všechno, jen ne sportovní charakter.

Ale zdá se, že v případě mého poznávání Insignií platí “do třetice všeho dobrého”. Naposledy testovaný exemplář má sice stejný motor jako GSI, je to však praktičtější kombi, navíc v provedení Country Tourer, tedy jakýsi „skautík“, který se nezalekne ani nezpevněných cest. A jak se v průběhu týdenního test ukázalo, tohle je konečně ta správná kombinace. Pro mě osobně dokonce nejlepší.

Neomrzí se

V testech Insignie jsem si vždy pochvaloval povedený design a nejinak tomu je i teď. Tohle auto se Opelu jednoznačně povedlo a s odstupem času musím říct, že kombík se mně líbí snad ještě víc než liftback.

Vlajkovou loď Opelu nadále poznáte díky výraznému okřídlenému blesku v masce chladiče či prolisům na bocích. Svá poznávací znamení však má i varianta Country Tourer. Nejde jen o ochranné plasty na karoserii, automobil dostal také o 25 milimetrů zvýšený podvozek, aby si co nejlépe poradil mimo asfaltované cesty. Specialitkou jsou i pneumatiky, rozměr 235/50 na osmnáctkách z lehkých slitin totiž na žádné jiné Insignii nedostanete.

Z příplatkových položek určitě vyzdvihněme adaptivní LED Matrix světlomety, které se prodávají v sadě společně s parkovacími senzory vpředu a vzadu za 35.000 Kč. O dvě stovky dražší je panoramatické střešní okno, na dalších 17.000 Kč přijde hezká vínová metalíza. Country Tourer sice působí odolněji, zároveň ale Insignia v tomto provedení neztrácí nic ze své reprezentativnosti. Aktivní manažeři se o svou pověst určitě nemusí bát.

Nezahanbí se ani v momentě, kdy v kombíku někoho svezou. Country Tourer je již sám o sobě slušně vybaveným autem. Ve standardu najdeme kromě LED denního svícení a diodových světel vzadu rovněž automatickou dvouzónovou klimatizaci, sedmipalcovou obrazovku multimediálního systému se sedmi prémiovými reproduktory či bezklíčové startování.

+

Kabinu testovaného kousku rozmazluje příplatková sada Inovace s bezdrátovou indukční nabíječkou, head-up displejem a 8“ LCD přístrojovou deskou. V balíčku je i bezdotykové otevírání pátých dveří a celkem za něj zaplatíte 46.300 Kč. Dalších 18.000 Kč dáte za OPC interiérovou sadu s vyhřívaným volantem v kůži, černým čalouněním stropu či sportovními pedály. Navigaci s evropskými mapovými podklady a připojením k internetu stojí 22.200 Kč.

Samotný infotainment má velké ikony, přehledné menu a svižný chod. Jen některé funkce jsou schované „hluboko“ a je zkrátka potřeba hledat. Kvitujeme však to, že Opel do multimédií neschoval i nastavování teploty či vyhřívání sedaček, těmto úkonům zůstává vyhrazen samostatný panel.

A co ony Matrix LED světlomety? I ty fungují velmi dobře. Světla disponují dvaatřiceti individuálně řízenými diodami, které tak zabraňují kupříkladu oslňování ostatních účastníků provozu. Chytré řešení dokáže ostatní vozy rychle rozpoznat a v noci je právě díky vypínání jednotlivých diod vystínit, takže máte stále skvělý výhled před sebe, zároveň ale neomezujete protijedoucího řidiče. Světla se navíc umí automaticky přizpůsobit tomu, jestli jste v městě, na dálnice, nebo třeba zrovna parkujete.

Ani interiéru není moc co vytknout. Tmavo-světlá kombinace působí moderně a elegantně, zároveň ale pracoviště řidiče zůstává věrné klasice a nesnaží se za každou cenu odlišit, což většina řidičů jistě ocení. V ramenou i kolem nohou mám za volantem dostatek prostoru, ideální pozice se hledá snadno i díky možnosti manuálního prodloužení sedáku. Potěší i pohodlí na dlouhých cestách, které vedle výrazného bočního vedení podtrhuje certifikát AGR.

Jedničku zaslouží také prostornost vzadu. Sedačky jsou komfortní a při rozvoru 2829 mm zůstává slušná rezerva před koleny i člověku s výškou ke dvěma metrům. Svažující se linie střechy ani panoramatické okno navíc neubírají mnoho prostoru nad hlavou. Třem dospělým už tu bude hodně těsno, spíše tedy doporučíme posadit dozadu dva lidi, kteří mohou využít vestavěné loketní opěrky.

+

A jak je na tom Insignia s celkovou praktičností? Zavazadelník v základu pojme 560 litrů. Není to sice málo, konkurenční kombíky však zvládnou více. Namátkou Passat Variant má objem 650 litrů, do Superbu se dokonce vejde ještě o deset litrů více. Se sklopenou zadní lavicí se u Insignie dostáváme na hodnotu 1665 litrů, zároveň je k dispozici rovná ložná plocha a díky vysoko se zvedajícímu víku i slušný nákladový otvor. Na pováženou tak zůstává jen světlé provedení zavazadelníku. V kabině to vypadá skvěle a třeba koberečky jsou zase černé, takže tu nevidíte každou čmouhu. Pokud ale v kufru vozíte i něco jiného než pracovní tašku s notebookem, počítejte s vyššími investicemi na vrub čistících firem.