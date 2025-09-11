Z elektrického Renaultu Megane bude sportovní hatchback. Proměny se dočká brzy
Nositel slavného jména na své spalovací předchůdce zatím prodejně úplně nenavazuje. V Renaultu pro něj proto plánují úplně jinou roli.
Elektrický Renault Scenic se sice loni stále evropským Autem roku, pozornosti zákazníků se ovšem těší spíše jiné modely. Stejný titul letos vybojoval menší, zato o poznání atraktivnější Renault 5 E-Tech, který je naopak prodejně mnohem úspěšnější. Podobná čísla se očekávají také od technicky spřízněného Renaultu 4 s totožnou technikou.
Francouzská automobilka nabízí ještě elektrický megane, který byl představen již před třemi lety. Nositel slavného jména má ale docela těžkou roli. Pro široké masy je příliš drahý, navíc mu v poslední době vyrostla velmi silná konkurence, která za podobné peníze nabízí více. Renault Megane E-Tech, který svou délkou 4,2 metru zapadá spíše mezi malá auta, proto projde proměnou.
Ředitel značky Renault Fabrice Cambolive se na probíhajícím autosalonu v Mnichově vyjádřil, že z meganu stane hot hatch. V rámci modernizace v roce 2026 se tak elektromobil dočká silnějšího motoru a estetických úprav.
Místo výrazných změn vnějších proporcí můžeme očekávat agresivnější nárazníky, pravděpodobně i o něco větší kola. Interiér dostane sportovnější sedadla a další drobnosti, ráz ovšem zůstane zachován.
Atraktivnější koncept by měl elektrickému meganu pomoci uspět zahraničních trzích. Jestliže v domácí Francii se modelu vcelku daří, v jinde to tak slavné není. Například v Česku bylo za prvních letošních osm měsíců zaregistrováno pouze 12 nových exemplářů, elektrických sceniků přitom bylo 59. Překážkou je zejména vyšší cena, která startuje na 960.000 Kč (160 kW a 60 kWh). Výrazně prostornější Škoda Elroq 60 s motorem se 150 kilowatty a využitelnou kapacitou 59 kilowatthodin přitom vyjde na 882 tisíc.
Zdroj: Autoexpress, video a foto: auto.cz