Nový BAW 212 míří do Evropy. Je to poctivý off-road na rámu, benzin i nafta
Čínská automobilka BAW přináší do Evropy poctivý rámový off-road s volbou mezi dieselem a benzinem. Už jsme ho prozkoumali. Vypadá to na hodně muziky za slušnou cenu, byť se čínské cenovce vzdaluje.
Model 212 T01 je novodobá pocta klasickým čínským „dvěstědvanáctkám“, což je původně armádní čínská kopie jeepů a land roverů. Žebřinový rám, tuhé nápravy vpředu i vzadu, redukce a zamykatelné diferenciály. V Mnichově se značka 212 (spjatá s BAW/Beijing Automobile Works) ukázala oficiálně vůbec poprvé a vystavila i novou naftovou verzi T01, kterou jsme pro vás nafotili. Na výstavě plné elektromobilů šlo o výraznou a zajímavou výjimku.
Platforma, podvozek a rozměry
Model 212 T01 vychází z tzv. WY profesionální off-road platformy, která slouží jako základ pro několik plánovaných karosářských verzí – od třídveřového provedení přes pick-up až po budoucí hybridní variantu. Konstrukce je poctivě mechanická: žebřinový rám, přiřaditelný pohon 4×4 s přepínáním 2H/4H/4L, elektronicky ovládané uzávěrky předního i zadního diferenciálu a uzamykatelný středový diferenciál.
Deklarovaná brodivost činí 659 mm, což je na současném trhu plnohodnotných off-roadů nadprůměrná hodnota. Rozměry se pohybují okolo 4,75 m na délku, 1,95 m na šířku a přibližně 2,0 m na výšku; rozvor měří 2860 mm. Světlá výška při plném zatížení dosahuje zhruba 245 mm a udávané nájezdové a sjezdové úhly dosahují až 47°/35° v závislosti na výbavě a použitých pneumatikách.
Motory: Benzin i nafta
Základem nabídky je benzinový čtyřválec 2.0 T GDI, přeplňovaný turbodmychadlem a spojený s 8stupňovou automatickou převodovkou. Motor nabízí výkon až 185 kW (252 k) a točivý moment 410 N·m, což v kombinaci s rámovou konstrukcí a redukcí zajišťuje solidní rezervu i v těžkém terénu. Udávaná kombinovaná spotřeba se podle metodiky WLTC pohybuje mezi 10 až 11 l/100 km a maximální rychlost činí 170 km/h.
Evropskou premiéru měl v Mnichově také dvoulitrový turbodiesel – první v moderní historii značky 212. Je určen hlavně pro dálkové přesuny a expediční využití. Parametry pro evropskou verzi zatím výrobce nezveřejnil. Potvrzeno je ale, že diesel sdílí stejnou koncepci pohonu jako benzin: 8stupňový automat, přiřaditelný pohon 4×4, redukci a uzávěrky předního i zadního diferenciálu. Podrobné údaje o výkonu, točivém momentu, emisních limitech a certifikované spotřebě pro EU budou doplněny až po dokončení procesu homologace.
Terénní hardware
Kromě rámové konstrukce a tuhých náprav má 212 T01 vysouvací boční nášlapy a podle verze pneumatiky 265/70 R17 HT nebo 265/65 R18 HT, u nejvyšší verze Navigator pak 285/70 R17 AT.
Vybrané výbavy (Adventurer, Officer, Navigator) mají panoramatický kamerový systém, u základní verzi Machinist je pouze couvací kamera. Většina verzí nabízí uzávěrky předního i zadního diferenciálu, elektrický naviják a další off-road prvky.
Interiér se liší provedením – od odolného černého čalounění po hnědé či šedé u vyšších verzí – ale vždy obsahuje moderní infotainment, jízdní režimy a ovládání pohonu part-time 4×4 s redukcí. Převodovka je ve všech případech 8stupňový automat. Na kapotě vystaveného vozu je přídavné světlo, které odkazuje na armádní kořeny. Hodně nás zaujaly také mohutné tlumiče K-Man.
Evropské verze projdou ještě úpravami pro splnění předpisů (světla, e-call, airbagy, asistenty), a výrobce plánuje rozšířit nabídku o Navigator a časem i 3dveřové a pick-up varianty.
Levný jako v Číně nebude
V Číně se model 212 T01 oficiálně uvedl na trh s cenami od 139 900 do 172 900 CNY podle verze, což po přepočtu odpovídá zhruba 18 až 22 tisícům eur bez evropských daní a úprav.
V Evropě zatím výrobce oficiální ceník v eurech nezveřejnil. První nabídky od nezávislých dovozců v Německu začínají kolem 39 995 eur – tato částka zahrnuje nejen cenu vozu, ale i náklady na dopravu, clo, DPH, technické úpravy pro evropské předpisy a zajištění záruky.
Rozdíl mezi domácí a evropskou cenou tedy není jen otázkou marže. Vstupují do něj i náklady na homologaci, přizpůsobení osvětlení a softwaru, splnění emisních a bezpečnostních norem, vybudování servisního zázemí či garanční podmínky. Vystavení v Mnichově tak bylo spíše sondováním zájmu trhu než startem plošného prodeje.
Dostupnost v Evropě
Na IAA značka potvrdila, že s modelem 212 T01 plánuje vstoupit na evropský trh. Časový plán zahrnuje dva hlavní kroky: nejprve získání evropského schválení typu pro benzinovou i naftovou verzi (emise, bezpečnost, homologace), a poté vybudování distribuční a servisní sítě.
Z prvních náznaků v Německu je patrné, že nezávislí dovozci už vozy vystavují a přijímají objednávky, zatímco oficiální celoevropská síť se teprve formuje. V nejbližších měsících tak lze očekávat dodávky především přes lokální importéry s individuální registrací. Plně homologované evropské specifikace by měly následovat po dokončení schvalovacího procesu.
Na IAA značka potvrdila, že s modelem 212 T01 plánuje vstoupit na evropský trh. Časový plán zahrnuje dva hlavní kroky: nejprve získání evropského schválení typu pro benzinovou i naftovou verzi (emise, bezpečnost, E-mark), a poté vybudování distribuční a servisní sítě.
Nezávislí němečtí dovozci už vozy vystavují a přijímají objednávky, oficiální celoevropská síť se teprve formuje. V nejbližších měsících tak lze očekávat dodávky především přes lokální importéry s individuální registrací. Plně homologované „EU verze“ by měly následovat po dokončení schvalovacího procesu.
Autorský text Foto: 212 a autor