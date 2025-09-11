Cupra Tindaya je totální designová divočina! Viděli jsme ji naživo
Cupra ukázala pořádně extravagantní novinku. Tindaya prý není jen designovým cvičením, ale skutečným předobrazem sériových modelů. Zdá se, že půjde především o nepřehlédnutelnost a různé efektní i inovativní prvky.
Na letošním veletrhu IAA Mobility 2025 v Mnichově odhalila španělská značka Cupra svůj nejradikálnější koncept posledních let – Tindaya. Není to pouhá designerská studie, podle vedení značky jde o zhmotnění budoucího směřování značky. Design nevsází na eleganci ale na upoutání pozornosti.
Koncept Tindaya měří 4,72 metru, stojí na 23palcových kolech a kombinuje svalnaté proporce s nízkou siluetou. Poměr 1/3 kabiny a 2/3 těla dává vozu robustně vypadající základ, SUV z něho dělá až vyšší světlá výška. Karoserie přechází z hlubokého metalického šedého tónu v přídi do měděně-béžového odstínu na zádi. V barvě laku i mnoha dalších detailech se má odrážet hora Tindaya a sopečný ostrov Fuerteventura.
Pořádná divočina
V přední části auta je velký černý panel s podsvíceným logem značky uprostřed. Nad logem jsou tři svítící trojúhelníky, které slouží jako nové denní svícení. Předek má tvar žraločího nosu a dvě výrazné hrany po stranách, které pomáhají směrovat vzduch do otvorů na bocích. Na kapotě je lehké vyboulení uprostřed, které navazuje na výraznou středovou hranu střechy – ta opticky propojuje předek a zadek auta.
Zadní blatníky jsou hodně široké a mají vzor, který má připomínat stavbu lidského těla. Pod nízkou zadní částí střechy je dvojitý spoiler a úzký svítící pruh přes celou šířku auta. Do něj jsou vyříznuté trojúhelníkové otvory, ze kterých svítí další světla.
Interiér zaměřený na řidiče
Uvnitř auta je všechno zaměřené na řidiče. Přístrojová deska má velký, 24palcový displej a je tvarovaná tak, aby řidič měl všechny ovladače a informace přímo před sebou. Volant má tvar spíš jako z herní konzole nebo závodního auta – nahoře a dole je rovný – a má malá tlačítka, která ovládají hlavní funkce, aniž by člověk musel sundat ruce.
Přední a zadní dveře konceptu se otevírají proti sobě.Uprostřed je vyšší středová konzole, která opticky i prakticky rozděluje prostor a působí jako hlavní osa interiéru. Auto má čtyři sedadla, uspořádaná 2 vpředu a 2 vzadu. Sedadla jsou nová, kombinují tvar sportovních sedaček s pohodlím křesla v obýváku. Uvnitř jsou použité moderní materiály – umělá kůže vyrobená z obnovitelných zdrojů, měkká bronzově zbarvená látka a pevné části z hliníku vyrobeného 3D tiskem.
Karoserie využívá lněný kompozit v béžovém tónu, který snižuje hmotnost a má nízkou uhlíkovou stopu. Povrchové obklady mají parametrickou strukturu připomínající žilnatinu listů. Na střeše jsou 3D-tištěné hliníkové díly, které přirozeně navazují na linie karoserie. V interiéru jsou měděné akcenty a skleněné prvky.
Centrální skleněné tlačítko
Uprostřed palubní desky je skleněný ovladač ve tvaru malé pyramidy. Ten se používá k nastartování auta, přepínání mezi jízdními režimy a také k tomu, aby v autě měnil náladu – umí ovládat barvu a intenzitu světel, zvuky a dokonce i jemné vibrace v ovládacích prvcích. Tenhle ovladač je propojený s dalším displejem, který umí promítat informace i na čelní sklo, takže řidič nemusí spouštět oči z cesty. Systém se dokáže přizpůsobit a má tři různé režimy:
Jednoduchý režim ukazuje jen to nejnutnější, aby řidiče nic nerozptylovalo. Sportovní režim – přidává údaje o přetížení a mění grafiku podle toho, jak se auto právě chová. Úplný režim zobrazí všechny dostupné informace, propojí řidiče s online komunitou Cupra Tribe, nabídne rady od umělé inteligence a ukáže bezpečnostní upozornění na head up displeji.
Zvukový systém Sennheiser využívá prostorovou reprodukci, projekční pás u spodního okraje čelního skla zajišťuje haptickou odezvu a ambientní nasvícení mění interiér podle nálady a režimu.
Tindaya nám ukazuje, že značka Cupra chystá ještě odvážnější design než do teď. Každý detail se snaží budit emoce, minimalistickou část na autě v podstatě nenajdete. Je pravda, že díky tomu vypadají cupry asi nejvýrazněji z běžných koncernových aut. Nová Tindaya vypadá divočeji než Lamborghini Urus. Na druhou stranu, pokud se zrovna nebavíme o silných verzích VZ, tak technika divokostí za vzhledem zaostává.
Zdroj foto: Cupra a auto.cz, video: Cupra