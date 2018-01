Ferrari pracuje na SUV. Bude vypadat jako některá z těchto vizí?

SUV jsou mezi zákazníky natolik oblíbenými vozy, že se jim nevyhnou ani automobilky, od kterých bychom to ještě před několika lety nečekali. Rolls-Royce se již chystá na letošní představení projektu Cullinan a do budoucna se plánuje také SUV od Ferrari. Jak by maranellský zástupce tohoto populárního segmentu mohl vypadat, naznačují přiložené vize šikovných grafiků.

Poměrně realisticky vypadá šedě zbarvená vize brazilského designéra Klebera Silvy, který Ferrari SUV vidí jako sourozence Alfy Romeo Stelvio. Již prodávaný model tak doplnil designovými prvky z Ferrari 812 Superfast, jedné z posledních novinek z Maranella.

To žlutý návrh německého grafika Ahna Dreho naopak povedeně kombinuje futuristické prvky s retrem. U své vize se neváhal inspirovat ani legendárním Ferrari 250 GTO, jehož motivy najdeme hlavně na přídi. Záď s velkým difusorem a úzkými koncovými světly je zase spíše moderním prvkem.

Jelikož chystaná novinka s interním označením F16X bude pro Ferrari vůbec prvním automobilem svého druhu, mají designéři naprosto volné pole působnosti v tom, jak by mohl vypadat. Podle zákulisních zpráv bude vůz postaven na shodném základu jako nástupce Ferrari GTC4Lusso, přičemž prý bude mít zadní dveře otevírané proti směru jízdy. Ty ulehčí přístup na zadní sedadla a zároveň se tím automobilka vyhne klasickým dvěma párům dveří, které se ke vzpínajícímu oři jednoduše nehodí.

Nedávným odhalením Lamborghini Urus tak expanze rychlých a luxusních SUV rozhodně nekončí. Vedle Ferrari a zmíněného Rolls-Roycu na takovém autě pracuje také Aston Martin, který jeho podobu už v roce 2015 naznačil konceptem DBX . A SUV se nevyhne ani Lotus a podle všeho ani nedávno oživené Alpine