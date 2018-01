Renault Captur dCi 110 X-MOD – Zkus mě rozesmát

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Pokud se ve světě crossoverů a SUV už trochu ztrácíte, pokusím se vám pomoci. Crossover = například Renault Captur. Jde o vůz s větší světlou výškou, vyšším posazem za volantem, perfektním výhledem z kabiny a nějakými těmi kontrastními plastíky na karoserii. Ty však primárně slouží jako ochrana v městském provozu, kde pro šrámy kolikrát nejdete daleko. Na pohon všech kol se tady nehraje, byť například statistiky Svazu dovozců automobilů řadí captur mezi terénní vozy. Zlepšit trakci ale pomáhá maximálně tak jiná mapa nastavení stabilizačního a protiprokluzového systému.

Captur je na trhu už od roku 2013 a loni prošel faceliftem. Ten se zaměřil hlavně na vzhled a doplnění nabídky o výbavu Initiale Paris, tu jsme nicméně vyzkoušeli už v rámci loňského srovnávacího testu s Mazdou CX-3. Do testu se nám dnes dostala verze X-MOD, která figurovala v nabídce už před faceliftem, a jako jediná disponuje zmíněným terénním „šidítkem“ zvaným Extended Grip. V základu ji pořídíte za 427.900 Kč (0.9 TCe 66 kW), námi testovavé provedení s nejsilnějším turbodieselem 1.5 dCi vychází na 517.900 korun.

Byl vůbec facelift potřeba?

Když jsem v rámci příprav testu přemýšlel, co bych vám o faceliftu Renaultu Captur nejraději řekl, musel jsem současnou a čtyři roky starou verzi dost porovnávat. Vizuálních změn je málo a mají vůz více přibližovat SUV modelům automobilky, v nabídce přibyly plně diodové světlomety, které mají linie Intens, X-MOD a Initiale Paris ve standardu, změnil se tvar nárazníků a … To je vlastně všechno. Na druhou stranu se Ranaultu ani moc nedivím, protože captur za ty čtyři roky nezestárnul ani o den.

Jsem tak trochu ostuda, protože kromě nějakých popojížděk kolem komína mi captur dosud pořádně neprošel rukama, nyní k němu tedy vlastně přistupuji bez jakýchkoliv vzpomínek, dřívějších poznatků a podobně. A musím říct, že takhle na první dojem na mně zapůsobil docela pozitivně. Celkem je v nabídce přes 120 barevných kombinací, takže je vlastně teoreticky nemožné, aby se na silnici potkaly dva naprosto stejné kousky. Líbí se mi, to v žádném případě nepopírám. Společně s Peugeotem 2008 jde o jednoho z nejnápadnějších a nejnápaditějších zástupců svého segmentu.

Dobrý pocit mně neopouští ani v interiéru, podle kterého jsem zkoušený captur nejdříve tipoval na novou linii Initiale Paris. Žádné levné plasty, ale vesměs měkčené materiály příjemné na pohled i dotek. Přístrojovka kombinující černý a krémový odstín vypadá skvěle, po vzoru malých MPV najdete na jejím vrcholu malou schránku na klíče, a co se nevejde do dveří, schováte do ohromného šuplíku před spolujezdcem. O jeho praktičnosti si ale myslím svoje – při otevírání mu vadí „detail“ v podobě kolen spolujezdce.

+

Perfektní přední sedadla s dlouhým opěradlem má X-MOD už ve standardu čalouněna kombinací látky a koženky, sedí se asi o deset centimetrů výše než v cliu, což značně usnadňuje nastupování, a díky vysoké karoserii neřeší problém s prostorem vpředu nad hlavou ani 190 centimetrů vysocí cestující.

Šířka vpředu i vzadu v podstatě odpovídá cliu, rozvor 2606 milimetrů kombinovaný s vysokým posazem však zaručuje, že se za sebe posadí i pasažéři uvedené výšky. Tedy alespoň za předpokladu, že je zadní lavice posunutá zcela vzad (rozsah činí 160 milimetrů). Špatný není ani zavazadelník. Za 377 litrů by se nemusel stydět kompaktní hatchback, tady navíc máte už ve standardu dvojitou podlahu, díky které si oddělíte až dvaadvacet milimetrů hluboký prostor pro věci, které každý den nutně nepotřebujete.