Škoda Citigo vs. Toyota Aygo - Odlišný přístup

Ve třídě miniaut už několik let panuje klid. Po velkém boomu pomalu přichází vystřízlivění, protože prodeje nejsou ani zdaleka takové, jaké si automobilky vysnily. Škodovka už s novou generací svého nejmenšího modelu nepočítá a je otázkou, jak se ke stejné otázce postaví koncern PSA společně s Toyotou, kteří společnými silami vyrábí miniauta v Kolíně.

Problém tkví hlavně v tom, že cena mini rozhodně není. Stačí přihodit pár tisícovek a můžete mít mnohem dospělejší auto, které netrápí tolik kompromisů. Sice už s ním v centru nezaparkujete tak snadno, ale zase mnohem lépe obstojí na delších cestách, má větší kufr a hodnotnější interiér.

Halíře dělají talíře

S necelými dvěma sty tisíci v kapse uspějete pouze v autosalonu škodovky. Tam vám naservírují třídveřové citigo se slabším tříválcem a výbavou Active. Základní provedení má však k ideálu daleko, protože postrádá rádio nebo klimatizaci. Vyhovovat tedy bude těm nejméně náročným zákazníkům. Jinak se vyplatí sáhnout spíš po verzi Ambition nebo ještě lépe Style, která víc vyhoví požadavkům na moderní auto. V takovém případě vám bude stačit čtvrt milionu korun na slušně vybavené auto, které nebude postrádat nic zásadního.

To nejnižší cena Toyoty začíná o více než třicet tisíc výše. Zdálo by se, že nebude oholená až na kost jako základní citigo, ale není tomu tak. Ani tady nedostanete klasiku v podobě klimatizace nebo rádia, obojí ovšem automobilka nabízí ve formě zvýhodněných balíčků. Něco málo přes čtvrt milionu už by vám na slušně vybavené aygo tedy mělo stačit. Náš testovací kus toho byl ostatně důkazem, protože onu hranici překročil jen o několik málo tisícovek. A nic podstatného na palubě nechybělo.

Pořizovací náklady Škoda Citigo Toyota Aygo ZÁKLADNÍ CENA Motor 1.0 Mpi 1.0 VVT-i Stupeň výbavy/cena [Kč] Style/235.900 x-play/256.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Automatická klimatizace [Kč] 6.900 20.000 (v rámci paketu Cool & Safe) Litá kola 16" [Kč] 6.200 - Metalický lak [Kč] 10.900 9.000 Tempomat [Kč] 6.500 - Zadní parkovací systém [Kč] 6.500 - Parkovací kamera [Kč] - S Navigační systém [Kč] - 10.500 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 6.191 / 1.778 13.930 / 4.584 Přední blatník [Kč] 3.835 2.884 Čelní sklo [Kč] 4.338 4.775 Brzdové destičky přední + jejich výměna [Kč] 1.732 (1.036 Economy) + 595 1.500 + 380 Přední nárazník [Kč] 5.883 7.604 Zadní nárazník [Kč] 6.056 8.738 Hodinová sazba v servisu [Kč] 744 633 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 22.320 22.111 Všechny ceny v kolonce servis jsou uváděny s DPH ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2/3/12 3 (100.000 km)/3/12 Prodloužená záruka [Kč] 2.000 Kč / 5 let / 100.000 km 4.550 / 3+2 roky / 160.000 km

Toyota je v nabídce pouze s jedním motorem, který je srovnatelný s výkonnější verzí škodovky, ve srovnatelných výbavách tak obě auta vychází velmi podobně. Kde se začnou výrazněji rozcházet, je příplatková výbava. Aygo navzdory svému tuzemskému původu razí typicky japonský přístup. Na výběr je několik balíčků, pokud ale chcete jen něco, máte smůlu.

Příkladem je automatická klimatizace, kterou u citiga můžete mít za necelých sedm tisíc. U toyoty je však v nabídce výhradně v rámci paketu s bezpečnostními asistenty, který stojí dvacet tisíc. Docela překvapivě není v nabídce toyoty tempomat a zadní parkovací senzory tady nahrazuje kamera. Tu ovšem zase nemá škodovka. Záleží tak spíše na tom, jestli se bez nějakého konkrétního prvku nemůžete obejít.

V případě drobné nehody budete více litovat za volantem ayga. Většina dílů je dražších, v některých případech pak opravdu výrazně. Například přední světlomet stojí u toyoty více než dvakrát tolik, což bude nejspíš daň za projektorovou technologii. Více než dvakrát tolik ovšem zaplatíte i za zadní sdruženou svítilnu, dražší jsou také oba nárazníky.